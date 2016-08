Für die CS-Mitarbeiter geht es ans Eingemachte

Es ist ein Auftrag, den wohl kein Chef gerne erledigt. Die Abteilungsleiter bei der Credit Suisse Schweiz müssen derzeit analysieren, auf welche Aufgaben sie künftig verzichten können. Oder anders ausgedrückt: Sie müssen festlegen, welche von ihren Mitarbeitern künftig nicht mehr dabei sind. Der vor einem Jahr angekündigte Stellenabbau bei der zweitgrössten Bank der Schweiz wird damit vollzogen.

Ende Oktober des letzten Jahres stellte CS-Chef Tidjane Thiam seine Strategie vor. Er legte fest, wie die Bank künftig aufgestellt werden und wie sie bis zu 10 Milliarden Franken Gewinn erwirtschaften soll. Darauf folgten happige Verluste, und es wurde bald klar, dass die Bank ein massives Kostenproblem hat. Immer höhere IT-Aufwendungen und die steigenden rechtlichen Risiken führen dazu, dass dort die Personalaufwendungen explodieren und dass bei den Kundenberatern gespart werden muss. Hinzu kommt, dass es im Moment extrem schwierig ist, mit der bestehenden Kundschaft Geld zu verdienen.

Das traditionelle Zinsgeschäft ist in den Zeiten der Negativzinsen aus den Fugen geraten. Die bereits sehr hohen Kurse an der Börse haben zudem die Anleger misstrauisch gemacht. Um ein Viertel gingen die Transaktionen an der Börse dieses Jahr zurück. Bei den Gebühren ist ebenfalls eine Grenze erreicht. Die Steuerflüchtlinge, die das Bankgeheimnis schätzten, sich aber nicht um die Kosten ihrer Anlagen scherten, gibt es nicht mehr. Die wachsende Konkurrenz durch Internetanbieter trägt das Ihre zum Kostendruck bei.

Sinkende Bedeutung

Nun kommt die geplante Rosskur auf den Gängen des Schweizer CS-Hauptsitzes und der Filialen an. Total arbeiten bei der CS mehr als 47'000 Mitarbeiter, verteilt auf 50 Länder. Rund 17'400 Mitarbeiter sind für die CS in der Schweiz tätig. 13'300 von ihnen arbeiten für die Schweizer Einheit – der Rest für den globalen Konzern. In der Schweiz sollen bis 2018 rund 1600 Stellen wegfallen, so Thiams Ansage vom letzten Jahr. Daran hält die CS weiter fest. Weiter gehende Abbaupläne gebe es nicht, heisst es bei der Bank.

Doch die angekündigten Massnahmen müssen jetzt umgesetzt und die Kündigungen ausgesprochen werden. Das schlägt auf die Moral im Konzern. «Die Stimmung bei der CS ist schlecht», so Denise Chervet, Geschäftsführerin des Schweizerischen Bankpersonalverbands (SBPV). Die Angst um den eigenen Arbeitsplatz sei gross. Hinzu komme die Sorge um eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Weniger Leute werden gleich viel Arbeit erledigen.

Die CS selbst beschwichtigt. Ein grosser Teil der Reduktion könne über die natürliche Fluktuation erreicht werden, so ein Sprecher. Zudem sehe der Sozialplan eine verlängerte Kündigungsfrist vor. Entlassene Mitarbeiter werden während der Stellensuche über eine längere Zeit unterstützt und sollten darum nicht auf dem Arbeitsamt landen, so die Hoffnung. Die Mehrheit der CS-Mitarbeiter werde daher eine neue Stelle finden oder sich frühpensionieren lassen, sagt auch Personalvertreterin Chervet. Auch bei der Umsetzung des Umbaus bekommt die CS gute Noten. «Wir sind regelmässig mit dem Personaldienst im Austausch und werden transparent über den Stand der Restrukturierungsmassnahmen informiert», so Karin Oberlin, Leiterin Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz.

Für die Entlassenen ist das freilich ein schwacher Trost. Denn die Ertragsschwäche der CS ist nicht nur hausgemacht, sie spiegelt einen Branchentrend. Bei den meisten Banken laufen darum Effizienzprogramme. Über die Jahre zeigt sich zudem, dass der Standort Schweiz laufend an Bedeutung verloren hat. Besonders ausgeprägt ist dies bei der CS. Waren vor knapp zehn Jahren noch fast 45 Prozent der CS-Angestellten im Inland tätig, sind es aktuell noch rund 35 Prozent. Dieser Wert dürfte kaum wieder ansteigen, auch wenn bei den internationalen Einheiten Tausende Stellen wegfallen.

Wo die Bank künftig ihr Schwergewicht legt, zeigt sich in den Stellenausschreibungen. Auf dem Stellenportal der CS sind derzeit mehr als 1300 Stellen zu finden. Gegen 400 davon sind in der Schweiz angesiedelt, also nur noch rund 30 Prozent. Fast so viele Leute werden in Asien gesucht – der aufsteigenden Region im CS-Universum.

(Tages-Anzeiger)