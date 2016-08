Ein letztes Säbelrasseln vor dem Richterspruch

Der öffentliche Showdown ist abgeblasen: Am 14. September findet keine Hauptverhandlung vor dem Zuger Kantonsgericht im epischen Streit um die Übernahme des Bauchemiekonzerns Sika durch Saint-Gobain statt. Das Gericht wird sein Urteil hinter verschlossenen Türen fällen. Hand geboten haben dazu sowohl die Sika-Besitzerfamilie Burkard, die ihr Paket für 2,75 Milliarden Franken an den französischen Konzern verkaufen will, als auch die Mehrheit des Sika-Verwaltungsrats und das Management, die sich mit allen Mitteln gegen die Übernahme stemmen.

Für Jörg Neef, Kommunikationsberater der opponierenden Sika-Spitze, braucht es keinen weiteren Wirbel. «Es ist alles gesagt und geschrieben. Nun warten wir auf den Richterentscheid.» «Dann», so der PR-Altmeister, «sehen wir, wer recht hat.» Neef kritisiert ein letztes Säbelrasseln der Gegenpartei. Diese versucht noch rechtzeitig vor dem Urteil aufzuzeigen, dass die Sika-Spitze noch vor wenigen Jahren die heute nicht mehr erwünschten Franzosen als bevorzugte Partner für eine allfällige Übernahme betrachtet habe.

Grüeblers freundliche Worte

Die «Handelszeitung» hatte Anfang August aus internen Unterlagen von Sika aus den Jahren 2011 und 2012 zitiert. In einem Schreiben vom 28. Januar 2011 bedankte sich der damalige Sika-Präsident Walter Grüebler bei Saint-Gobain-Chef Pierre-André de Chalendar für dessen Besuch in Zürich. Sika «fühlt sich geehrt durch Ihr Angebot, eine breitere Palette an Möglichkeiten für eine engere Zu­sammenarbeit» zwischen den beiden Firmen zu erwägen, schrieb Grüebler. Die «Manöver» des Ex-Sika-Präsidenten stünden quer zu dessen heutigem En­gagement aufseiten der Verteidiger und Bewahrer, die Sika nicht den Franzosen überlassen möchten, schrieb die ­«Handelszeitung».

Auf Anfrage erklärt Grüebler, dass er Sika weder damals noch früher verkaufen wollte – weder an Saint-Gobain noch an andere Interessenten aus Deutschland und den USA. Warum wies er dann de Chalendar, der beim Zürcher Treffen laut Grüebler offen erklärt habe, Sika übernehmen zu wollen, nicht einfach die Tür? Das sei undenkbar, meint der Ex-Sika-Präsident. «Die Franzosen gehörten zu unseren besten Kunden. Da gebietet sich Respekt.»

Für Berater Andreas Durisch, der die Kommunikationsarbeit für die Familie Burkard steuert, die ihr Paket mit 16 Prozent des Sika-Kapitals und 53 Prozent der Stimmrechte nach Paris verkaufen möchte, ist diese Episode zentral: «Die Gespräche in den Jahren 2011 und 2012 sahen Projektkooperationen vor im Hinblick auf einen späteren Verkauf von Sika an Saint-Gobain.» Vom Management sei eine «Vertraulichkeitserklärung» unterzeichnet worden, und die «operativ tätigen Spezialisten beider Gesellschaften» hätten sich getroffen. Die Sika-Mails zeigen, dass beide Firmen Arbeitsgruppen vorsahen. Das sei normal, kontert Grüebler. «Das macht man so. Wir wollten doch unseren guten ­Kunden nicht verlieren.»

Heute befürchten Grüebler und seine Nachfolger im Verwaltungsrat und im Management des Zuger Bauchemiekonzerns, dass ihr Unternehmen integriert und zerlegt würde, sobald die Franzosen mit der Stimmenmehrheit das Sagen hätten. «Die würden sich sicher nicht mit ein paar Millionen Franken Dividende zufriedengeben», meint Grüebler. Was passieren könne, zeige das Mörtelgeschäft, sagt Grüebler. Sika sei in den letzten Jahren aus der Nische aus­gebrochen und verfüge heute über ein Verkaufsnetz in 90 Ländern, mehr als doppelt so viel wie die Franzosen. «Der Kauf schafft einen Rivalen aus der Welt», so Grüebler.

Das sei unglaubwürdig, kontert ­Andreas Durisch. Grüebler selbst habe früher genau das Gegenteil behauptet. «Dass die Mörtelprodukte der beiden Firmen weitgehend komplementär sind, entspricht auch dem Urteil der EU-­Wettbewerbskommission», so Durisch.

Auch Stucky gegen Übernahme

Grüebler ist nicht der einzige frühere ­Sika-Mann, der Partei gegen den Verkauf an die Franzosen ergreift. Einige Wochen zuvor hatte sich Georg Stucky, ­Zuger Alt-Regierungs- und -Nationalrat, Wirtschaftsanwalt und langjähriger ­Sika-Verwaltungsrat, zu Wort gemeldet. In einem Interview mit der «Zentralschweiz am Sonntag» von Ende Juli zielte Stucky auf den rechtlichen Kernpunkt: die Vinkulierung. Sie steht in den Statuten der Sika und gibt dem Verwaltungsrat das Recht, die Stimmrechte eines unliebsamen Aktionärs auf fünf Prozent zu limitieren. Genau das hatte der Sika-Verwaltungsrat gemacht: die Stimmrechte der Schenker-Winkler-Holding (SWH), in der die Familie die Sika-Aktien geparkt hatte und die sie an die Franzosen verkauft hat, wurden an der Generalversammlung limitiert.

Mit der Holding würde die Familie Burkard versuchen, die Vinkulierung zu umgehen, kritisierte Stucky in dem Interview: «Das ist ein Bubentrick sondergleichen.» Wer die Geschichte der Sika kenne, der wisse, dass die Vinkulierungsklausel von Anfang an den Zweck gehabt habe, dass «der Verwaltungsrat zu einem künftigen Käufer der Familienaktien mitreden» könne.

Ob das zutrifft oder nicht, genau darum geht es, wenn das Zuger Kantonsgericht sein Urteil fällt. Dies soll laut den beiden Parteien spätestens im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen. Es könne aber auch schon Ende September so weit sein, meinen die Gesprächspartner. Und alle betonen, bereit für einen ­Weiterzug des Urteils zu sein.

