Donald Hess’ Wein-Gruppe ist auch eine Immobilien-Holding

Auf das neue Jahr hin ist das Wein-Angebot der Berner Hess-Gruppe geschrumpft: von drei auf zwei Kontinente. Das Unternehmen hat sein Weingut Glen Carlou in Südafrika verkauft und konzentriert sich auf die Güter in Kalifornien und Argentinien. «Wir haben Respekt davor, was in Südafrika politisch passieren kann», sagt Christoph Ehrbar, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Hess-Gruppe. Vom Volumen her habe es sich mit jährlich einer halben Million Flaschen um ein kleines Weingut gehandelt. Zum Vergleich: In den USA füllt die Hess-Gruppe jährlich etwa 8 Millionen Flaschen ab, in Argentinien etwa 1,5 Millionen.

Besonders stolz ist Ehrbar auf den argentinischen Wein Altura Maxima. Er kommt von einem Rebberg auf 3000 Metern über Meer – laut der Hess-Gruppe ist es der höchste der Welt. Vom Weinkritiker Parker habe der Tropfen auf Anhieb 96 von 100 Punkten erhalten. Der Höhenwein hat seinen Preis: 130 Franken pro Flasche.

Vom Brauer zum Winzer

Die Hess-Weingüter aufgebaut hat Donald Hess, der Spross der Berner Brauerfamilie Hess. Sein Vater war unerwartet verstorben, als er 20 Jahre alt war, und so übernahm er blutjung die Führung der Brauerei Steinhölzli im Liebefeld. Doch das Bier-Geschäft war Hess bald nicht mehr genug. 1960 übernahm er die Valser-Quelle (die er 2002 an Coca-Cola verkaufte), 1968 veräusserte er die Brauerei an Cardinal, behielt aber die Liegenschaften, darunter bekannte Berner Restaurants. Das Immobilienportfolio bildete die Grundlage für das zweite Standbein der heutigen Hess-Gruppe.

Dieses Portfolio wird derzeit kräftig ausgebaut. Die Hess-Gruppe realisiert in Kehrsatz die Überbauung Bleikenmatt mit 80 Miet- und Eigentumswohnungen und plant in Lengnau 40 bis 45 Mietwohnungen. Zudem verfügt das Unternehmen über Immobilien in Basel und der Innerschweiz. Auch die Altstadthäuser mit den Berner Restaurants Ringgenberg und Pyrenées sowie drei Häuser an der «Front» am Bärenplatz gehören zur Hess-Gruppe. Die Gastrobetriebe werden nicht selbst geführt, sondern alle verpachtet oder vermietet. «Immobilien sind ein stabiles Investment und ergänzen damit gut unser Weingeschäft», sagt Ehrbar.

Der 80-jährige Donald Hess hat sich bereits in den Nullerjahren aus dem Geschäft zurückgezogen, seit einigen Jahren auch aus allen Verwaltungsräten der Gruppe. Der Kunstsammler lebt mit seiner zweiten Ehefrau Ursula auf dem Landsitz Rörswil in der Gemeinde Ostermundigen. Heute leiten Christoph Ehrbar und Timothy Persson die Gruppe gemeinsam. Sie sind mit den beiden Töchtern von Ursula Hess verheiratet. Donald Hess selbst hat eine Tochter aus erster Ehe, die jedoch nicht ins Unternehmen einsteigen wollte. Ehrbar ist für die Immobilien zuständig, Persson leitet in den USA das Weingeschäft. «Wir sind ein Familienunternehmen», sagt Ehrbar. Aus diesem Grund sind auch keine Zahlen über die Gruppe zu erfahren. Die «Bilanz» schätzt das Familienvermögen auf 600 bis 700 Millionen Franken.

Von Luxemburg ins Liebefeld

Letztes Jahr verlegte die Hess-Holding, in welcher alle Geschäftszweige zusammenlaufen, ihren Sitz von Luxemburg ins Liebefeld, wo die Gruppe im alten Brauereigebäude ihre Büros hat. Heisst das, dass Köniz und der Kanton Bern mit neuen Steuereinnahmen rechnen dürfen? «Ja, mit dem Umzug wird das Unternehmen hier zum Steuerzahler», sagt Ehrbar.

Besitzer der Holding ist nicht Hess selbst, sondern ein Trust auf der Kanalinsel Jersey. Diese angelsächsische Form einer Familienstiftung hat Donald Hess vor Jahren eingerichtet, weil damals keine Nachfolger in Sicht waren. Der Trust soll gemäss der 2005 erschienenen Firmengeschichte garantieren, «dass die Firmengruppe auf unbeschränkte Zeit weiter wirken und gedeihen kann». (Der Bund)