«Die Jungen interessieren sich nicht mehr für Fernseher»

«Audio, TV, Hi-Fi», heisst es an der Fassade des Unternehmens Kilchenmann in Kehrsatz. Es ist eine Bezeichnung, die bald nicht mehr zutrifft. Denn das Berner Unternehmen steigt aus seinem einstigen Kerngeschäft, dem Verkauf an Privatkunden, aus, wie es am Mittwoch mitteilte. «Wir sehen in diesem Bereich einfach keine Perspektive», sagt Kilchenmann-Chef Ueli Jost, der seit 35 Jahren für das Unternehmen arbeitet.

Die Sparte schreibt seit zehn Jahren rote Zahlen. Und seit ein, zwei Jahren sei klar, dass sich das nicht mehr ändern werde. «Der Markt ist gelaufen», sagt Jost. Zwar werde immer mehr Unterhaltungselektronik gekauft, aber nur noch über das Internet. Zudem interessierten sich die Jungen nicht mehr für Fernseher. «Die Zukunft gehört den Tablets und Smartphones», sagt Jost.

Dazu komme, dass die Preise von Fernsehern und Musikgeräten so stark gesunken seien, dass die Marge bei weitem nicht mehr reiche, um Kosten für Beratung oder gar Garantien abzudecken. Und letztlich seien die Geräte heute so einfach zu bedienen, dass der Kunde keinen Techniker mehr brauche, der ihm die Anlage zu Hause installiere und einrichte.

Der letzte Laden schliesst

Der einzige Laden, den Kilchenmann noch führt – er befindet sich im Parterre des Unternehmenssitzes am Bahnhof Kehrsatz Nord –, schliesst deshalb Ende Juni seine Türen. Die restlichen vier Läden wurden bereits um die Jahrtausendwende geschlossen. Sie befanden sich in der Berner Altstadt, in Bümpliz, Köniz und Ostermundigen. Der jüngste Entscheid hat personelle Folgen. Betroffen sind 16 der 250 Angestellten. Sie arbeiten im Privatkundengeschäft. Mit einer Kündigung müssen laut Jost aber nur wenige von ihnen rechnen: «Die meisten können wir im Geschäftskundenbereich weiterbeschäftigen.»

Denn Kilchenmann ist schon längst nicht mehr nur ein Fernsehverkäufer. «Auch wenn wir in Bern noch immer so wahrgenommen werden», wie Jost sagt. Das Unternehmen hat zwar seine Wurzeln in diesem Bereich. 1933 begann Gründer Hans Kilchenmann in Wabern mit Radios und Schallplatten zu handeln. Und noch 1998 machte das Unternehmen 70 bis 80 Prozent des Umsatzes mit dem Verkauf von Unterhaltungselektronik. Heute aber sind es noch gerade mal 6 bis 7 Prozent.

Den Grossteil seines Umsatzes sowie sämtlichen Gewinn erzielt Kilchenmann seit einigen Jahren mit ganz anderen Geschäften. Es sind Aufgaben, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. So steckt Kilchenmann dahinter, wenn die National- und Ständeräte im Bundeshaus abstimmen, aus den Lautsprechern am Bahnhof Zürich eine Durchsage der SBB erklingt oder der Roche-Chef in seinem Turm eine Powerpoint-Präsentation hält. Auch für die Technik hinter den elektronischen Plakatwänden von APG ist Kilchenmann schweizweit zuständig.

Dieses Firmenkundengeschäft hat dem Unternehmen die Existenz gesichert. In diesem Bereich läuft es gut. Das Unternehmen, das das Management im Jahr 2000 von der Familie übernahm, erzielte dank dieser Sparte in den letzten vier Jahren die besten Ergebnisse seiner Geschichte – obwohl gleichzeitig die Verluste aus dem Privatkundengeschäft quersubventioniert werden mussten. Die Mitarbeiter erhielten wegen der guten Resultate sogar einen Bonus.

Die Geschäftsleitung habe den Entscheid, die Abteilung zu schliessen, nicht leichtfertig gefällt. «Mir tut das weh», sagt Jost. Man habe viel versucht, um den Schritt zu vermeiden. So sei das Sortiment angepasst worden – Kilchenmann verkauft heute nur noch Premium-Artikel –, es seien Kundenevents veranstaltet worden, «nicht erfolglos», sagt Jost. Aber unterdessen sei klar, dass der Bereich schlicht keine Zukunft habe. «Das ist aber kein Kilchenmann-Problem. Das ist ein Branchen-Problem», sagt er.

Dem stimmt Bruno Schöllkopf zu. Als Präsident des Verbandes der Schweizer Radio-, TV- und Multimediafachhändler befürchtet er, dass weitere Geschäfte schliessen müssen. Vor allem jene, die es nicht schaffen, Trends zu erkennen «und die sinnlichen Elemente von Bild und Klang zu vermitteln», so Schöllkopf. «Der Kunde schaut sich in den grossen Elektronikmärkten um, prüft, was es gibt, lässt sich dann in einem kleinen Fachgeschäft beraten und kauft das Produkt schliesslich im Internet.» Dadurch kämen die Fachgeschäfte, die ja auch Lernende ausbildeten, unter die Räder.

Kaum noch unabhängige Läden

In den Innenstädten gibt es daher schon heute kaum noch unabhängige, kleine Elektronikhändler. Interdiscount und Radio TV Steiner beispielsweise wurden bereits vor der Jahrtausendwende von Coop übernommen und fusioniert. Die Eschenmoser-Filialen fielen einige Jahre später an Fust, der heute ebenfalls zu Coop gehört. Andere Geschäfte wie Meier Sound & Vision am Berner Bubenbergplatz schlossen ohne Nachfolgeregelung. Und unterdessen geraten sogar grössere Anbieter unter Druck: So schliesst auch Mediamarkt Filialen, in Bern jene in der Markthalle und im Shoppyland.

Besser zu laufen scheint es einigen kleinen, eher peripher gelegenen Anbietern. Martin Blum beispielsweise führt das Geschäft MB Martin Blum Radio TV Video in Bümpliz. Er könne nicht klagen, sagt Blum. Er habe vor allem ältere Kunden. Und die seien manchmal überfordert, wenn sie zum Beispiel ein neues Modem installieren müssten. Dass ihm die Kunden ausgehen, glaubt er nicht. «Wir werden alle älter und damit etwas weniger geschickt. Und bequemer», sagt er.

Auch Martin Ruchti, der in Frutigen das Geschäft Expert Ruchti führt, will sich nicht beklagen. Zwar hat er seinen früheren zweiten Standort in Spiez schliessen müssen. In Frutigen steige die Kundenfrequenz aber, sagt er. Und da er auch Handys und Computerprodukte verkaufe, habe er auch viele junge Kunden. Er profitiere aber auch von seinem Standort, sagt er. Er sei in einem grossen Umkreis der Einzige, der Telecom-Produkte zusammen mit Unterhaltungselektronik verkaufe. (Der Bund)