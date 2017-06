Der Oberländer Uhrenkönig hat keinen Käufer gefunden

Jürg Kirchhofer weiss, wie man die asiatischen Touristen umgarnen muss: In seinen Uhrengeschäften arbeiten nicht nur Schweizer, sondern auch Chinesinnen, Koreaner, Thailänderinnen, Japaner und so weiter. Rund 30 Sprachen werden in den Boutiquen gesprochen – sodass viele ausländische Besucher ihre Schweizer Uhr in ihrer Muttersprache erwerben können.

Nicht weniger als sieben Uhrengeschäfte zählt die Kirchhofer AG in Interlaken, dazu je eines in Grindelwald, in Luzern und auf dem Jungfraujoch. Die Läden haben sieben Tage die Woche geöffnet, im Sommerhalbjahr teilweise bis 10 Uhr abends. Insgesamt verkauft das Unternehmen Uhren von über 100 Marken, die meisten davon aus der Schweiz, darunter alle grossen Luxusnamen ausser Rolex, aber auch diverse Mittelklasse-Marken wie Tissot und Mondaine.

Fast genauso wichtig wie die Boutiquen selbst sind die acht Büros, die Kirchhofer in Asien betreibt. Bereits bei den dortigen Verhandlungen entscheidet sich, ob eine Reisegruppe in einem Kirchhofer-Laden Halt machen wird – oder bei der Konkurrenz.

Als Entscheidungshilfe dienen Provisionen. Kirchhofer zahlt, wie in der Branche üblich, stattliche 10 Prozent des totalen Einkaufsbetrags einer Gruppe an deren Reiseleiter zurück. Zusätzlich bis zu 5 Prozent gehen an den Reiseveranstalter.

«Uhren sind für die Chinesen manchmal noch fast wichtiger als die Ausflugsziele», sagt Urs Kessler, Chef der Jungfraubahnen, die ihren Sitz ebenfalls in Interlaken haben. «Kirchhofer ist ein Magnet für chinesische Touristen.» Kessler geht jeweils gemeinsam mit Jürg Kirchhofer auf Verkaufsreise nach China. Der Uhrenhändler unterstützt die Promotion der Jungfraubahnen in China finanziell, etwa indem er Luxusuhren für eine Verlosung unter Reiseagenten beisteuert.

Credit Suisse sollte Käufer suchen

Insgesamt setzt Kirchhofer pro Jahr bis zu 300 Millionen Franken um, wie die Nachrichtenagentur Reuters letztes Jahr berichtete. Dies bei einem stolzen Betriebsgewinn (Ebitda) von 60 Millionen. Da sich Jürg Kirchhofer bereits im Rentenalter befindet und eine familieninterne Lösung offenbar keine Option ist, hat er sich an die Credit Suisse gewandt: Die Bank suchte letztes Jahr nach Käufern für das Unternehmen.

Doch es trafen keine valablen Offerten ein. Kirchhofer hat den Verkaufsprozess abgebrochen, wie der «Bund» weiss. Die Swatch-Gruppe sei nicht interessiert, sagte Konzernleitungsmitglied Marc Hayek letztes Jahr, und es fand sich auch kein Finanzinvestor. Ein Grund dafür dürfte der massive Umsatzeinbruch sein, den das Unternehmen letztes Jahr hinnehmen musste.

Die Rede ist von 40 Prozent. Jürg Kirchhofer will diese Zahl nicht kommentieren und auch sonst keine Fragen beantworten. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass 2016 nicht nur die Uhrenexporte eingebrochen sind, sondern auch die Verkäufe in der Schweiz – vor allem weil die Touristen weniger gekauft haben. Und wenn sie gekauft haben, dann vorzugsweise in Grossbritannien, wo die Uhren wegen des Pfund-Absturzes nach der Brexit-Abstimmung deutlich günstiger waren.

Unabhängig davon ist die Zahl der Übernachtungen von Chinesen im Berner Oberland letztes Jahr um 20 Prozent zurückgegangen. Ausgerechnet die chinesischen Touristen sind bekannt als besonders potente Uhrenkäufer, doch eine unlängst in China eingeführte Luxussteuer könnte die Shopping-Laune der Auslandreisenden gehemmt haben.

1944 gründete Jürg Kirchhofers Vater Fritz in Interlaken seine erste Uhrenhandlung. Jürg Kirchhofer lernte Uhrmacher, studierte Gemmologe, die Wissenschaft der Edelsteine, und übernahm 1982 das Unternehmen von seinem Vater. Nun muss er sein Lebenswerk ins Trockene bringen.

Der Bruder von Helen Kirchhofer

Nicht zu Jürg Kirchhofers Uhrengruppe gehören die acht Geschäfte der Helen Kirchhofer AG. Das Uhren- und Schmuckunternehmen wurde von dessen Schwester Helen Kirchhofer gegründet, gehört aber mittlerweile ihrem Geschäftspartner Fritz Ming.

Helen Kirchhofer ist hingegen noch Inhaberin der Thuner Firma Heno, die bis 1988 Uhren der Marken Equinox und Club produzierte. Seither ist Heno im Grosshandel tätig, es vertreibt ausländische Mode-Uhrenmarken wie Guess und künftig auch Esprit in der Schweiz. Auch ihr Unternehmen spüre die Konkurrenz des Einkaufstourismus und des Internethandels – wenn auch weniger als der Uhrenhandel in den Tourismusregionen, sagt Helen Kirchhofer auf Anfrage. (Der Bund)