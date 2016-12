Der Kämpfer vom Hasliberg

Und dann wird die Strasse plötzlich einspurig. Spätestens jetzt realisiert man, wie abgelegen der Hauptsitz von Kugelbahnhersteller Cuboro eigentlich liegt. Von Reuti aus, dem hintersten Dorf der Gemeinde Hasliberg, vertreibt Matthias Etter seine Märmelibahnen in die ganze Welt. Ein Nachteil sei der abgelegene Standort eigentlich nie gewesen, sagt Etter. Im Gegenteil: «Hier können wir uns wenigstens die Mieten leisten.»

Diese Aussage ist typisch für Cuboro. Etters Unternehmen ist enorm schlank aufgestellt. Im kleinen, funktionalen Büro erkennt der Besucher nur an einem Detail, dass er in den Räumlichkeiten eines weltweit tätigen Unternehmens steht: An der Wand hängt eine Weltkarte mit Stecknadeln drin. Von Amerika über Japan bis Neuseeland stecken die farbigen Pins und markieren all die Länder, in denen Cuboro-Produkte erhältlich sind. Etter, seine Frau und drei Angestellte schmeissen den Laden.

Was man aus Kuboro-Murmeln so bauen kann. (Quelle: Youtube)

Eine Stelle musste Cuboro letztes Jahr abbauen. Der Frankenschock hat dem Unternehmen zugesetzt: «Früher haben wir 75 Prozent des Umsatzes im Ausland erzielt. Letztes Jahr waren es nur noch 56 Prozent. Deutsche Händler haben mir gesagt: ‹Wir können Cuboro einfach nicht mehr verkaufen. Der Aufpreis gegenüber Haba und Brio ist zu gross.› Wir hatten innerhalb von vier Jahren das zweite Mal ernsthafte Liquiditätsprobleme», erzählt Etter. Auch der Chef und seine Frau mussten auf Lohn verzichten.

Flucht nach vorn

Etter trat die Flucht nach vorn an: «Mein Grundsatz ist: In der Krise darfst du nicht sparen.» So hat Cuboro beispielsweise 12'000 Franken in einen Werbeauftritt im Swiss Brand Museum in Bern investiert – allein im Museumsshop wurden für 8000 Franken Cuboro-Waren verkauft. Etter reiste dieses Jahr persönlich für Promotionsveranstaltungen nach Japan und Russland und sparte auch bei Messe- und Verkaufsveranstaltungen in Deutschland nicht.

Zudem arbeitet das Unternehmen mit einen österreichischen Hersteller für Produkte aus Fasal, einem Kunststoff auf Holzbasis, zusammen. Damit konnte Etter sein auf den Cuboro-Holzwürfeln aufbauendes Brettspiel «Tricky Ways» massiv günstiger herstellen und verkaufen. Das hat ihm neue Verkaufskanäle geöffnet, die er nun auch für seine Premium-Produkte nutzen kann, zum Beispiel bei Manor und beim Online-Shop Galaxus.

Im Gespräch mit Etter spürt man: Die Produkte aus Fasal sind für ihn eher ein Mittel zum Zweck – anders als die Holz-Murmelbahn, die eine Herzensangelegenheit ist. Auch deshalb lässt Etter es zu, dass die Händler auf die Fasal-Produkte Rabatte gewähren, etwas, das er bei den Holz-Cuboro-Produkten zu verhindern versucht. Hier interveniert er, wenn Händler beispielsweise mit Aktionen den Markt abgraben wollen. Für ihn gilt der Grundsatz: «Wer mit Cuboro-Waren handelt, muss Sorge tragen zum Produkt und sich wie ein Fachhändler verhalten.» So wurden auch schon Händler abgelehnt, weil sie nicht garantieren konnten, dass sie «Cuboro» nicht für Aktionen verwenden würden.

«Wir können die Produktion in der Schreinerei nicht einfach beliebig hochfahren. Das heisst, wir könnten eine kurzfristig gestiegene Nachfrage bei Rabattaktionen gar nicht befriedigen. Die Aktion wäre letztlich eine Kundentäuschung», erklärt Etter. Zudem hätten langjährige Vertragspartner wie Generalimporteure und Schulverlage Vorrang; für sie müsse er entsprechende Lieferposten bereithalten. Deshalb ist es für ihn eine Frage der Vernunft, dass es bei «Cuboro» keine Preisabschläge geben soll.

Nur zum 30-Jahr-Jubiläum, das Cuboro dieses Jahr feiert, macht Etter eine Ausnahme. 3000 Einsteigersets namens «Cugolino» gibt es mit einem Rabatt von 30 Franken oder 30 Euro – mit dem Ziel, Neukunden zu gewinnen. Den Preisnachlass teilen sich Cuboro, der Schreiner und die Händler.

Oberaargau statt Ausland

Etter sagt von sich, er sei in jungen Jahren ein Hippie gewesen. Er hat das Murmelspiel anfangs von seiner WG beim Berner Bierhübeli aus mit Hilfe seiner Mitbewohner vertrieben. Der heutige Unternehmer kennt bei Nachahmern kein Pardon. «Plagiateure gab es schon überall: in China, in Korea, aber auch in den USA. Sie alle werden konsequent abgemahnt.»

Derzeit kämpfe er mithilfe einer spezialisierten Anwältin wieder gegen Nachahmerprodukte aus China, die über eine Alibaba-Plattform vertrieben würden. Manchmal werde ein Nachahmer auch zum Opfer seines Erfolgs, sagt Etter: «Die Herstellung der Holzwürfel ist nicht einfach. Ein Plagiateur aus Korea konnte nur kleine Mengen fabrizieren. Sobald er grössere Stückzahlen fertigte, stiegen die Stückkosten, weil er mehr Ausschuss produzierte und die Werkzeuge rasch kaputt gingen.»

Auch Etter musste eine Weile suchen, bevor er in der Schweiz einen Hersteller fand, der ihm die gewünschte Qualität lieferte. Anfangs durch die Gefängnisschreinerei Thorberg gefertigt, entstehen die Würfel heute im Oberaargau, genauer in Gondiswil, nahe der Grenze zum Kanton Luzern. Die dortige Schreinerei Nyfeler Holzwaren ist exklusiver Produzent für Cuboro. Sie stösst aber laut Etter an ihre Kapazitätsgrenzen. Eben haben sich der Spieleerfinder und sein Schreiner darauf geeinigt, dass die Kapazität deshalb Schritt für Schritt erweitert werden soll.

Im Ausland zu produzieren, ist für Etter vorerst keine Option. «Wir bekommen zwar immer wieder Offerten aus Deutschland, Österreich und Italien», sagt Etter. Vor dem Frankenschock seien diese aber immer teurer gewesen. Mit dem schwachen Euro hätte sich das zwar geändert. Doch der starke Franken liesse sich mit einer teilweisen Verlagerung der Produktion so oder so nur minimal abfedern, so Etter. Denn: «Die Mehrzahl der benötigten Elemente ist schwierig herzustellen. Das kriegt erfahrungsgemäss nur Nyfeler in grossen Serien hin.» (Der Bund)