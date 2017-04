Der Intercity muss nicht bis Interlaken fahren

Fahren Züge der BLS künftig bis Zürich-Flughafen, Basel und Interlaken? Die Antwort auf diese Frage wird das Bundesamt für Verkehr bis am 10. Dezember liefern. Dann läuft die Fernverkehrs-Konzession der SBB aus. Während die SBB bei der letzten Vergabe das Feld für sich hatten, wollen nun auch die BLS und die Südostbahn ein Stück vom Kuchen.

Die beiden Bahnen fahren heute nur Regionalzüge. Der Regionalverkehr wird von den Kantonen bestellt und bezahlt. Der Fernverkehr – das sind heute meist Intercity- und Interregio-Linien – muss hingegen selbsttragend sein. Die Südostbahn will ab 2017 die alte Gotthard-Strecke befahren, die BLS möchte mehrere Interregio-Züge betreiben. Die Chancen dafür stehen nicht allzu schlecht. Denn das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat den Fernverkehr neu definiert und den Kantonen ein entsprechendes Papier zur Konsultation unterbreitet. Darin wird das Fernverkehrsnetz in zwei Kategorien unterteilt:

Premium-Netz: Verbindet die grossen Zentren und Flughäfen im Halbstundentakt. Entspricht in etwa den heutigen Intercity-Linien.



Basis-Netz: Verbindet die grossen Zentren, Flughäfen und mittelgrossen Städte im Stundentakt. Heute meist Interregio-Linien.



Das Premium-Netz muss laut BAV von einem einzigen Unternehmen betrieben werden. Damit ist klar, dass die SBB diese Linien auf sicher haben. Bei den Verbindungen auf dem Basis-Netz ist das BAV jedoch «offen für mehrere Player», wie Regula Herrmann, Leiterin der Sektion Personenverkehr, gestern an einem Mediengespräch sagte. Sie erinnerte daran, dass die BLS bereits bis 2004 Fernverkehrslinien betrieben habe. BAV-Direktor Peter Füglistaler machte klar, dass jeweils nur ein Unternehmen die gleiche Strecke bedienen soll. Es sei aber möglich, dass die BLS von Bern über die Neubaustrecke nach Zürich-Flughafen fahre, wenn sie etwa in Aarau halte und somit das Basis-Netz abdecke.

Weniger komfortable Züge

An die Fernverkehrszüge auf dem Basis-Netz stellt das BAV tiefere Anforderungen als an jene auf dem Premium-Netz: So darf auf Zugbegleiter verzichtet werden, ebenso auf eine Verpflegungsmöglichkeit. Zudem ist auch in der ersten Klasse eine 2+2-Bestuhlung möglich. Das alles kommt der BLS entgegen, die über kein Intercity-Rollmaterial verfügt.

Der BLS ebenfalls entgegenkommen dürfte der Umstand, dass das Bundesamt die Strecke von Spiez bis Interlaken nur als Basis-Netz betrachtet. Aus der Sicht des Bundes muss also kein SBB-Intercity dorthin fahren.

Die Bahnunternehmen können ihre Gesuche bis am 9. September beim Bund einreichen. Füglistaler sagte gestern, dass man Qualität von Zügen und Angeboten honorieren wolle. Dass die BLS und die Südostbahn mit der Wahl einzelner Strecken Rosinenpickerei betreiben könnten, schloss der BAV-Direktor aus, weil die SBB die gewinnbringenden Intercity-Strecken quasi auf sicher hätten. Es sei vielmehr eine Herausforderung, die Basis-Netz-Linien ohne Subventionen rentabel zu betreiben. (Der Bund)