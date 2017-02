Das Wirtschaftswunder von Lengnau

Das erste Produkt ist in Schweizer Apotheken bereits erhältlich, obwohl die Fabrik noch gar nicht steht. Idelvion heisst das Medikament, das Bluterkranken das Blut gerinnen lässt und ihnen so einen gefahrenlosen Alltag ermöglichen soll. Der australische Pharmakonzern CSL hat das Medikament nicht in der Schweiz entwickelt.

Im Mai 2014 hat der Verwaltungsrat aber entschieden, die Fabrik dafür im bernischen Lengnau zu bauen. Bis die Fabrik 2020 in Betrieb gehen soll, werden Idelvion und ein weiteres Produkt für Bluter eines anderen Typs an anderen CSL-Standorten hergestellt.

Die Fabrik im zwischen Biel und Grenchen gelegenen Lengnau wird nur wenig mit einer klassischen Fliessband-Herstellung gemein haben. Die Medikamente werden mittels Gentechnik hergestellt werden: Die Forscher haben es geschafft, im Reagenzglas einzelne Zellen des Chinesischen Zwerghamsters so zu verändern, dass sie die gewünschten Eiweisse herstellen, welche den Bluterkranken fehlen.

Weil die Nachfrage nach den Medikamenten bereits heute gross ist, hat die CSL Behring die Anlagen in Lengnau inzwischen neu geplant: Ihre Kapazität wurde verdoppelt, wie CSL-Behring-Sprecherin Sandra Ruckstuhl sagt.

Viele offene Stellen

Bau und Ausstattung der Fabrik kosten viel Geld – und werden den Pharmakonzern während Jahrzehnten an den Standort Lengnau binden. Bisher gab die CSL Behring Kosten von 400 Millionen Franken an. Doch wie Standortleiter Uwe E. Jocham bei der Aufrichtfeier in Lengnau am Donnerstag sagte, wird das Gesamtprojekt rund eine Milliarde Franken kosten.

Die CSL rechnet damit, in Lengnau 300 neue Stellen zu schaffen. Bereits Ende dieses Jahren sollen es 150 sein. Derzeit sind für die neue Fabrik 33 Stellen ausgeschrieben – das Unternehmen benötigt bereits heute hochqualifizierte Projektleiter, Techniker und Pharmaexperten.

Weitere 100 Stellen werden nach 2020 von Bern-Bethlehem nach Lengnau verlagert: Das Verpackungszentrum, das sich bisher nur um die Medikamente aus der CSL-Fabrik im Berner Wankdorf gekümmert hat, wird in einem weiteren Neubau in Lengnau untergebracht. Auch danach könnte auf dem im Baurecht übernommenen Land noch weiter gebaut werden. Jocham wies 2014 vielsagend darauf hin, dass in allen bestehenden CSL-Werken mindestens 700 Personen arbeiten.

Einsprache gegen Aufstockung

Kein Wunder, dass Denis Grisel, der Standortförderer des Kantons Bern, nach dem Standortentscheid des Konzerns über beide Ohren strahlte. «Es handelt sich um die grösste Ansiedlung auf der grünen Wiese in der Geschichte des Kantons Bern», sagte er damals vor den Medien. Das erklärt, dass der Kanton damals alle Mittel ausgeschöpft hat, um die CSL zu bezirzen. So wurde der neuen Fabrik der maximal mögliche Steuererlass von 10 Jahren angeboten. Zudem peitschten die Behörden die Bewilligungen für den Bau im Eilzugstempo durch die Instanzen.

Weil die Kapazität der Fabrik gegenüber den ersten Plänen verdoppelt werden soll, braucht es mehr Platz für die Anlagen. Das macht den Bau höher als zuerst geplant. Gegen diese Anpassung der Baubewilligung ist derzeit noch die Einsprache einer Privatperson hängig. (Der Bund)