Das Hipster-Imperium zerfällt

Wirklich ermutigende Worte klingen ­anders. Man danke «herzlich für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit in dieser wirtschaftlich schwierigen Unternehmenssituation», schrieb der amtlich eingesetzte Konkursverwalter kurz vor Weihnachten an das Personal von American Apparel in Kontinentaleuropa und damit auch an die rund 40 Mitarbeitenden in der Schweiz. Positive Nachrichten konnte der Düsseldorfer Anwalt nicht verkünden. Nur so viel gab er preis: Im Hintergrund liefen «viele Prozesse mit dem Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern».

Das einstige Kultlabel American Apparel hatte am 8. November in den USA Gläubigerschutz beantragt – zum zweiten Mal innerhalb von 13 Monaten. Die Sanierungsbestrebungen des Managements hatten nicht gefruchtet, die Verluste mehrten sich. Dabei galt das Unternehmen einst als Vorzeigeobjekt. Es bot politisch korrekte, in den USA mit fairen Löhnen und Arbeitsbedingungen hergestellte und günstige Mode. Die unifarbenen Kapuzenpullover, lockeren T-Shirts und eng geschnittenen Unterwäsche­artikel wurden wurde mit Amateur­models vermarktet, die alltäglich wirkten – sich aber lasziv in Pose setzten. Das kam bei der globalen Hipster-Klientel an.

Einst 10'000 Angestellte

1989 gegründet, galt American Apparel schon nach zehn Jahren als das am schnellsten wachsende Unternehmen der Bekleidungsbranche. Bald stieg es zum grössten Textilhändler der USA auf. Der Firmenwert wurde auf mehr als eine Milliarde geschätzt. Es folgte eine rasche internationale Expansion, der Personalbestand stieg auf 10'000. Zugleich türmten sich die Schulden immer höher auf. Erschwerend kam hinzu, dass der Gründer und langjährige Firmenchef Dov Charney des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt wurde. Zugleich kam aus, dass das wichtigste Anstellungskriterium für neue Mitarbeiter das Aussehen war – was sich mit dem fairen Image nicht wirklich vertrug. Und schliesslich schlief die Konkurrenz nicht und warf billigere, aber sehr ähnliche Produkte auf den Markt. Der Umsatz fiel von einst 663 Millionen Dollar auf unter 500 Millionen. Unter dem Strich wurde das Defizit immer grösser, nicht nur weil die Produktionskosten zu hoch waren, sondern weil der Ende 2014 geschasste Chef Charney das Unternehmen mit rund 20 Klagen eindeckte. Die Verteidigung verschlang Millionen.

Das Kartenhaus begann in sich zusammenzubrechen. Die neue Führung unter Modemanagerin Paula Schneider versuchte seit dem Abgang von Cherney das Steuer herumzureissen. Sie strich Stellen und verschlankte den Produktionsprozess. Doch es reichte nicht. Vor sechs Wochen gab sie auf und beantrage erneut Gläubigerschutz.

Zeitgleich wie in den USA wurde Anfang November die deutsche Tochter in die Insolvenz geschickt. Sie ist für die Filialen in Kontinentaleuropa zuständig, so auch für die Schweiz. Zwei Läden betreibt die Kette in Zürich, einen am schicken Rennweg, einen an der trendigen Josefstrasse. «Im Januar machen wir noch weiter», heisst es dort. Mehr wisse man nicht.

Zwei Millionen Wochenverlust

Die Zukunft der Schweizer Läden hängt wie in Belgien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Österreich an einem seidenen Faden. «Entscheidungen in Bezug auf den Erhalt der Filialen hängen massgeblich von dem Resultat des Investorenprozesses in den USA ab», erklärt Konkursverwalter Wolf-Rüdiger von der Fecht. Er erwartet Mitte Januar ein konkretes Resultat. Bis dann will American Apparel einen Käufer für sein defizitäres Geschäft gefunden haben. Die Zeit drängt. Pro Woche verliert das Unternehmen nach eigenen Angaben bis zu zwei Millionen Dollar.

Der kanadische Textilhersteller Gildan Activewear gilt als bevorzugter Käufer von American Apparel. Er bietet 66 Millionen Dollar für die Marke. Doch an den Läden hat er kein Interesse. Auch die als weitere Interessenten genannten Sequential Brands, Authentic Brands und B. Riley & Co. dürften kaum auf angemietete Standorte in Europa scharf sein, sondern einzig auf die Marke.

Das Beispiel der britischen Tochter ist denn auch wenig ermutigend. Kurz vor Weihnachten hat der dortige Konkursverwalter 147 Frauen und Männer den Blauen Brief geschickt. Zwölf von dreizehn Filialen im Königreich werden geschlossen. Der verbleibende Laden im Londoner Stadtteil Camden wird vorerst bis Januar weiterbetrieben. Zuversicht sieht definitiv anders aus. (Tages-Anzeiger)