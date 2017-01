Cleverer Schachzug in Genfer Privatbank

Lombard Odier stellt sich personell neu auf. Die Genfer Privatbank, bei der eigentlich nur Familienmitglieder zum Zuge kommen, holte mit Annika Falkengren eine Spitzenfrau aus Skandinavien in die Bank, wie Anfang dieser Woche bekannt wurde. Falkengren gilt als grosse Nummer im Bankgeschäft. Sie wirkte 30 Jahre lang bei der SEB, einer führenden schwedischen Bank, die letzten 11 Jahre als Konzernchefin. Nun wird sie Mitte Jahr eine von sieben Partnern von Lombard Odier. Sie kauft sich mit ihrem Vermögen ein und wird verantwortlich für Strukturen und das Management.

Die Verpflichtung ist ein cleverer Schachzug. Lombard Odier gibt sich mit dem Zuzug ein völlig neues Image. Die Bank wird nicht mehr als konservative, verschwiegene und etwas langweilige Privatbank gelten, sondern als eine von Ex-Grossbankern kontrollierte Assetmanagerin. Auch für Falkengren ist es ein ausserordentlicher Schritt, weil sie ihren Topjob abgibt, um in der Schweiz neu anzufangen. Die Konkurrenz wird sich herausgefordert sehen. Die Wahl sei für alle «eine Riesenüberraschung», meinte ein früherer Lombard-Banker, der Falkengren von früher kennt.

Reiche Skandinavier im Visier

Wie sehr Annika Falkengren sich Respekt in der Branche verschafft hat, brachte der Präsident der SEB, der schwedische Milliardär Marcus Wallenberg von der gleichnamigen Unternehmerfamilie, zum Abschied zum Ausdruck. Mit ihrer «brillanten Führungsstärke und dem tiefen Verständnis für die Finanzindustrie» habe die Schwedin bewiesen, dass Köpfe einen Unterschied machen könnten. Sie habe die SEB erfolgreich durch die grosse Finanzkrise von 2008 geführt und hinterlasse eine Bank, die gefestigt in die Zukunft gehen könne. «Ich möchte Annika für ihren grossen Beitrag zum Gedeihen der SEB danken», liess sich Marcus Wallenberg in einer Mitteilung zitieren.

Falkengren wird im Frühling 55. Sie könnte Lombard Odier Zugang zu reichen skandinavischen Familien wie jener der Wallenbergs verschaffen. Sicher ist, dass Falkengren mit ihrer eigenen Familie nach Genf zieht und von dort aus die 2200 Mitarbeiter managt, die 150 Milliarden Franken Kundenvermögen verwalten.

Lombard Odier gehört damit zu den fünf grössten Adressen der Schweizer Privatbanken. Führend sind die Genfer Pictet und die Zürcher Bank Julius Bär, während die Vaduzer LGT, die Basler Safra Sarasin und die Zürcher EFG/BSI in der Liga von Lombard Odier spielen. Mit Abstand folgen die Zürcher Vontobel, die St. Galler Notenstein und die Genfer Mirabaud.

Mit Falkengrens Kür wird auf einen Schlag klar, wer bei Lombard Odier das Sagen hat. Es sind nicht mehr die alten Familienmitglieder, sondern ehemalige Grossbanker. Sie haben in den letzten Jahren mehr und mehr die Verantwortung übernommen und forcieren das Geschäft mit Kunden, darunter viele Pensionskassen.

Starker Mann in der Partnerschaft ist Hubert Keller. Der Mann, der unter Josef Ackermann bei der Deutschen Bank weit nach oben gekommen war, gilt als einflussreicher Banker. Laut einem Kenner bilden Keller, Hugo Bänziger, der Ex-­Risikochef der Deutschen Bank, und Frédéric Rochat, der bei Goldman Sachs gross geworden war, eine starke Phalanx aus Ex-Grossbankern.

Der Patron passt nicht mehr

Die frühere Garde der Genfer Familienangehörigen ist derweil auf dem Rückzug. Zwar gilt Patrick Odier als Senior Partner weiterhin als Primus inter pares. Odier stammt aus einer der Gründerfamilien aus Genf und war bis letzten Herbst auch Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Ob er noch lange bei «seiner» Bank bleiben wird, muss sich weisen. Als Privatbankier alter Schule passt er nicht mehr so ganz richtig zu den Grossbankern.

Möglich, dass Patrick Odier unter ähnlichen Umständen die Bank verlassen könnte wie Thierry Lombard. Lombard galt als Grandseigneur der Bank. Seinen Platz in der Partnerschaft sollte sein Sohn Alexis einnehmen. Alexis Lombard genoss einen guten Ruf. Er führte den Ableger in Zürich, ohne dass es dort zu Krisen oder Verlusten gekommen wäre. Trotzdem widersetzten sich die Investmentbanker. Lombard zog sich zurück und konkurrenziert heute mit der kleinen Lausanner Privatbank Landolt seine alte Bank. Alexis’ Sohn und ein weiteres Familienmitglied sind ihm gefolgt.

Mit der Wahl von Annika Falkengren wird die Metamorphose von Lombard Odier von der nobeln Familienbank hin zu einem Finanzschwergewicht vollendet. Die Schwedin löst im Partner­gremium Anne-Marie de Weck ab, die mit SRF-Generaldirektor Roger de Weck verwandt ist.

(Tages-Anzeiger)