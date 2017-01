Burgdorfs letzte Mühle stellt den Betrieb ein

Die Mühle der Hermann Dür AG in Burgdorf schliesst nach 177 Jahren ihre Tore. Die Aufträge sowie drei Angestellte werden von der Mühle Fraubrunnen übernommen. Sechs Mitarbeiter haben hingegen die Kündigung erhalten. Damit stellt Burgdorfs letzte von einst drei Mühlen den Betrieb ein.

Was mit dem Gebäude passiert, sei noch offen, die Anlage selbst solle verkauft werden, sagt Hermann Dür, Verwaltungsratspräsident des Familienunternehmens. Die mittelgrosse Mühle habe das Geschäft kaum mehr rentabel betreiben können. Zudem sei auch der Ausblick für die Schweizer Müllerbranche und Landwirtschaft getrübt. Deshalb wolle man das Geschäft nun «geordnet herunterfahren».

Die Mühle Fraubrunnen übernimmt die Aufträge aus Burgdorf per sofort, nur Spezialmehle werden noch maximal bis Mitte Jahr in Burgdorf hergestellt. Die Hermann Dür AG konzentriert sich auf ihre Lagerhäuser, ihre zwei kleinen Wasserkraftwerke und ihre Lebensmittelhandel-Sparte. Die Mühle Fraubrunnen gehört dem Familienunternehmen Hans Messer & Co. AG, das 20 Mitarbeiter zählt.

Die Mühle geht auf die 1246 erstmals erwähnte Klostermühle Fraubrunnen zurück und ist seit 1840 in Familienbesitz. Sie beliefert heute vor allem Bäckereien sowie die Gastronomie mit Mehl. (DerBund.ch/Newsnet)