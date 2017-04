Börsendebüt Galenica ist geglückt

Galenica Santé scheint der Börsengang zu glücken. Die ersten Aktien wurden am Freitagmorgen zu einem Preis von 43 Franken gehandelt. Danach gab der Kurs leicht nach.

Um 9.30 Uhr stand der Kurs nach einer leichten Schwächephase jedoch wieder bei genau 43 Franken.

Mit 43 Franken wurden die ersten Galenica Santé-Aktien um 4 Franken über dem Angebotspreis von 39 Franken pro Aktie gehandelt. Damit hat das von der Galenica Gruppe abgespaltene Unternehmen auch die Erwartungen der Analysten erfüllt. Das Brokerunternehmen Kepler Chevreux hat kurz vor dem Börsenstart den zu erwartenden Kurs mit 43 Franken angegeben.

Galenica Santé ist einer der grössten Börsengänge in der Schweiz seit der Finanzkrise im Jahr 2008 und der zweite Neuzugang an der Schweizer Börse SIX in diesem Jahr. Die Galenica Gruppe will mit dem Börsengang seines abgespaltenen Apotheken-Geschäfts und Medikamenten-Vertriebs etwa 1,95 Milliarden Franken einsammeln.

Die Mittel sollen in die Pharma-Sparte fliessen, die künftig das Hauptgeschäft sein wird. Neu wird die Galenica Gruppe darum den Namen Vifor Pharma Gruppe tragen. Galenica Santé dagegen wird per 12. Mai in Galenica umbenannt. (msl/sda)