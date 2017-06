Ab 2023 in 3,5 Stunden über den Atlantik

Eine Start-up-Firma ziehe auf der weltgrössten Luftfahrtmesse bei Paris die grösste Aufmerksamkeit auf sich, schreibt Spiegel.de. Das amerikanische Unternehmen Boom habe für seinen geplanten Überschalljet inzwischen 76 Bestellungen eingesammelt. Zumindest habe das der Firmenboss und -gründer, Blake Scholl, mitgeteilt.

Für eingefleischte Aviatik-Fans ist das eine frohe Kunde aus Le Bourget, wo die Messe stattfindet. Denn mehr als 13 Jahre nach dem Aus der stolzen Concorde ist das ein Comeback des Überschallflugzeugs im zivilen Luftverkehr. Gemäss Scholl soll das erste Flugzeug im Jahr 2023 regelmässig in die Luft abheben. «Der Boom-Überschalljet soll mit ‹Mach 2,2› oder rund 2700 Kilometer pro Stunde mehr als doppelte Schallgeschwindigkeit erreichen. Damit wäre er sogar noch etwas schneller unterwegs als die legendäre Concorde, die es auf ‹Mach 2,0› brachte», weiss Spiegel.de.

Der erste Auftrag ist bereits im Sack

Die erste Kundin steht schon fest. Die britische Airline Virgin Atlantic des Milliardärs Richard Branson will einen solchen Jet kaufen. Weitere Auftraggeber will Scholl noch bekannt geben.

Die Flugzeuge sollen eine Kapazität von 55 Sitzplätzen bieten. Geplant ist, dass die erste Testversion XB-1 mit der Bezeichnung «Baby Boom» bereits Ende des kommenden Jahres in die Luft steigen soll. Sobald er die nötigen Zulassungen der Behörden habe, werde seine Firma die Herstellung der grossen Maschinen vornehmen, erklärte Scholl an der Messe.

Schnelligkeit als grosses Plus

Scholl hat sich genau überlegt, wie er sich im Markt durchsetzen kann. Das grösste Plus des Boom-Jets ist die Schnelligkeit. Gegenüber den Flugzeugen der Konkurrenten Boeing und Airbus verkürzt sich die Reisezeit auf die Hälfte. Die Strecke von Paris nach New York wäre dann statt in sieben Stunden in dreieinhalb Stunden zu schaffen, erklärte Scholl an der Messe. Jene Airlines, die den Flieger kaufen würden, könnten sich damit von der Konkurrenz abheben.

Gemäss Spiegel.de liegt der Listenpreis bei 200 Millionen US-Dollar (195 Millionen Franken) und ist damit etwas tiefer als die kleinsten Grossraumjets von Airbus und Boeing. Scholl sagte in Le Bourget, dass Boom keine hohen Rabatte einräumen würde. Der Jet mit bis zu 55 Passagieren werde sich für die Fluggesellschaften besser auszahlen als es seinerzeit die Concorde mit mehr als 100 Sitzplätzen getan habe.

Gegenüber der Concorde soll der Boom-Jet punkto Treibstoffverbrauch kleiner und die Lautstärke geringer sein. Scholl versprach in Frankreich: «Unser Jet wird etwa 30 Prozent leiser sein als die Concorde.»

