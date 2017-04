2,8 Millionen Verlust: Uber befindet sich auf Talfahrt

Trotz steigender Aktivitäten hat der Fahrdienstvermittler Uber im vergangenen Jahr 2,8 Milliarden Dollar (2,6 Milliarden Euro) Verlust eingefahren. Das US-Unternehmen bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Freitag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Uber ist nicht an der Börse notiert und daher nicht zur regelmässigen Bekanntgabe seiner Unternehmenszahlen verpflichtet. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei 6,5 Milliarden Dollar.

Uber erklärte, das Unternehmen sei gesund und auf Expansionskurs. Die gebe den nötigen Spielraum für Veränderungen an der Unternehmensspitze sowie für einen Wandel «unserer Kultur, unserer Organisation und den Beziehungen zu unseren Fahrern», erklärte die Verantwortliche für Nordamerika bei Uber, Rachel Holt, in einer E-Mail an AFP.

Die Firma war in den vergangenen Monaten wegen verschiedener Affären in die Kritik geraten. Sie reichten von sexuellen Übergriffen durch Fahrer über Rücktritte mehrerer Führungskräfte bis hin zur Veröffentlichung eines Videos, das einen Streit zwischen Firmenchef Travis Kalanick und einem Fahrer zeigt. Derzeit sucht die Firma einen Co-Chef, der Kalanick unterstützen soll. (foa/AFP)