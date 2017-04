Legalisierte Erpressung

Die Klasse der Geier-Anwälte, die in den USA wie sonst nirgends floriert, expandiert weiter. Ihr neuer Tatort ist der Supermarkt, und ihre Spezialität ist das Aufspüren von angeblich irreführenden Lebensmitteldeklarationen. Sie konstruieren Klagen ohne harte Beweise und zwingen die um ihr Image fürchtenden Unternehmen in die Knie. Vom ausgehandelten Vergleich kassieren sie den Hauptanteil; die Konsumenten müssen sich mit Brosamen begnügen.

Diese neue Art von Sammelklagen hat sich seit der Finanzkrise wie ein Buschfeuer verbreitet. 2008 mussten sich die Bundesgerichte erst mit 19 Fällen befassen, letztes Jahr waren es bereits 171. Doch ist die Zahl der Fälle höher, da auf Ebene der Bundesstaaten noch mehr Prozesse angestrengt werden als vor den Bundesgerichten. Die zunehmende Tendenz sei erschreckend, sagt Harold Kim, Vizepräsident der US-Handelskammer, die eine Studie der missbräuchlichen Klagen veröffentlicht hat. «Wir stehen vor einer Form der Erpressung der Nahrungsmittelindustrie. Die Klagen werden nicht von geschädigten Konsumenten eingereicht, sondern von den Anwälten selber.» Ihr einziges Ziel sei es, eine neue Geldquelle in Form von aussergerichtlichen Vergleichen zu erschliessen.

Zu kurzes Sandwich

Das Vorgehen ist simpel. Die Anwälte bzw. Ihre Praktikanten durchstreifen Supermärkte und nehmen die Inhaltsdeklarationen und Verpackungen der Lebensmittel unter die Lupe. Am beliebtesten sind derzeit Klagen rund um den Begriff «natürlich», eine beliebige Bezeichnung ohne Wert. Als Erstes versuchten sich die selbst ernannten Lebensmittelpolizisten an «natürlichen» Teigwaren der Marke Buitoni. Das sei irreführend, fanden die Anwälte, denn mit natürlich habe die industrielle Fertigung der Pasta nichts zu tun. In diesem Fall wies ein Gericht die Klage ab: Ein vernünftiger Konsument wisse sehr wohl, dass Teigwaren «nicht auf Ravioli-Bäumen und in Tortellini-Büschen geerntet werden», hiess es im Urteil. Doch der nächste Angriff könnte gelingen, diesmal geht es um Käse. Mit 50 Sammelklagen wird derzeit gegen einen Hersteller von Parmesan-Reibkäse vorgegangen. Auf den Packungen wird «100 Prozent geriebener Parmesan» angepriesen, doch die Anwälte haben entdeckt, dass zwei bis vier Prozent Zellulose zugegeben wird, um ein Verklumpen des Käses zu verhindern. Die Lebensmittelkontrolle erlaubt dies; und auf dem Label ist der Zusatz auch vermerkt. Nun müssen die Gerichte darüber befinden, wer in diesem Fall wen ausnehmen will.

Bereits entschieden ist der Fall der Sandwich-Kette Subway; und er zeigt, wie ruppig die Anwälte abzocken. Obwohl sich der Fall in Australien abspielte, zogen die Anwälte ihn in den USA vor Gericht. Zu beurteilen war ein Sandwich, das nicht ganz ein Fuss (30,5 cm) lang war, wie von Subway angepriesen. Gemäss den Anwälten wurde der Kunde damit um 40 bis 60 Cent betrogen. Obwohl das Gericht die Klage als schwach betrachtete, gab Subway nach und zahlte 525 000 Dollar. Davon sackten die Anwälte fast alles selber ein; den zehn Klägern blieben je 500 Dollar.

Eine angeblich naive Hausfrau

Erst nach einem zweijährigen Prozess gab der Konservenhersteller Starkist nach. Den Klagepunkt, zu wenig Thunfisch in Dosen abgefüllt zu haben, wies Starkist zurück; und obwohl keine harten Beweise vorlagen, legte der Konzern 12 Millionen Dollar für einen Vergleich auf den Tisch, um Ruhe zu haben. Die Anwälte zweigten davon 30 Prozent ab, für die Konsumenten blieben Warengutscheine von 4.43 Dollar übrig. Lehrreich auch der Slogan «Red Bull verleiht Flügel», den US-Anwälte wörtlich auslegten. Vor Gericht machten sie geltend, der Werbeslogan mache glauben, dass Red Bull mehr Aufwind verleihe als andere koffeinhaltige Getränke. Das Unternehmen zog sich mit 13 Millionen Dollar aus einem langen Prozess; und die Anwälte kassierten 30 Prozent. Das Beste: Wer irgendwann nach 2002 eine Büchse Red Bull gekauft hatte, hatte Anrecht auf eine Entschädigung in Form eines Viererpacks Red Bull; und dies ohne Nachweis eines Nachteils. So kamen 2016 viele Studenten zu einer Gratispackung Red Bull, gerade rechtzeitig vor den Frühlingsexamen.

Als Lehrbuchfall gilt die Nutella-Klage. Eine Hausfrau machte geltend, Nutella sei ein Gesundheitsprodukt, denn so sei es doch in den Fernsehspots zu sehen. Dass es sich nur um streichfähige Schokolade handle, sei ein echter Schock für die Frau gewesen, argumentierten die Anwälte. Erneut gewannen sie einen Vergleich und zockten sogar zwei Drittel der Summe von 4 Millionen für sich ab. Die «Opfer» der «grausamen Irreführung» erhielten Nutella-Gutscheine von maximal 20 Dollar.

Das Vorgehen ist von der Pharmaindustrie her bekannt, wo neben den berechtigten Prozessen wegen betrügerischer Machenschaften eine kleine, aber skrupellose Klasse von Anwälten darauf spezialisiert ist, mit Fernsehspots angebliche Opfer von Berufskrankheiten zu rekrutieren. Die Klagen sind so unspezifisch, dass sie meist aussergerichtlich beigelegt werden. Vom Vergleich nehmen die Anwälte 30 bis 50 Prozent für sich; ihre Kunden finden sie mit Kleinstbeträgen ab.

Zu verdanken ist die neue Klagewelle gemäss der US-Handelskammer einer Handvoll Kanzleien, die am liebsten in den konsumentenfreundlichen Gerichten in Kalifornien und Florida auftreten. Wenn sie nicht genügend «Geschädigte» finden, so rekrutieren sie diese gleich selber unter Freunden und Verwandten. So kamen Klagen gegen Starbucks zustande, weil die Baristas angeblich zu wenig Kaffee in die Pappbecher leerten oder zu viel Eis in gekühlte Getränke schütteten. Kentucky Fried Chicken musste sich verantworten, weil eine Kundin einen Kübel mit acht Stück gebratenem Hühnchen für 20 Dollar gekauft hatte und klagte, weil ihr Kübel nicht wie in der Werbung übervoll gefüllt war. Die Wodka-Brennerei Tito’s musste vor Gericht, weil sie den Schnaps zwar in einem Kessel herstellte, nicht aber in einem mittelalterlichen Modell, wie es auf der Etikette abgebildet war.

Geld, Zeit und Ärger

Solchen Pressionen versuchen Unternehmen mehr und mehr zu entgehen, indem sie einen Vergleich abschliessen, bevor die Anwälte überhaupt die Klage einreichen. Sie sparen damit Geld, Zeit und Ärger. Auf diese Weise kassieren die Anwälte eine Art Schutzgeld; ohne dass je ein Konsument direkt betroffen gewesen wäre. Das Problem sei nur, sagt Harold Kim, dass jemand für den Aufwand aufkommen müsse. «Diese Kosten werden auf die Produkte überwälzt. Es sind die Konsumenten, die schliesslich für die Missbräuche zahlen.»

(Tages-Anzeiger)