Eine Uhr, die auch ein Tacho ist

Die Alternative zum Bankkredit

Die weltweit grösste Crowdfunding-Seite Kickstarter hat seit dem Start 2009 bereits Projekte für insgesamt 2,8 Milliarden Dollar finanziert. Über die bekannteste Schweizer Plattform Wemakeit wurden gemäss eigenen Angaben bisher 20 Millionen Franken eingesammelt. In den Anfangszeiten haben solche Plattformen fast ausschliesslich der Finanzierung von Kunstprojekten und anderen nicht gewinnorientierten Aktionen gedient. Auch dabei geht es nicht um reines Spendensammeln. Ab einem Beitrag von 20 Dollar erhält man beispielsweise eine Postkarte als Dankeschön, ab 50 Dollar eine CD oder DVD des Projekts, ab 100 Dollar zusätzlich ein T-Shirt, ab 500 Dollar eine persönliche Einladung und so weiter.



Mehr und mehr wird über Crowdfunding-Plattformen auch für kommerzielle Projekte gesammelt. Als «Belohnung» für die «Spende» erhält man dann einfach das Produkt, das mit dem Geld produziert wird. So auch im Fall von Moskito Watch. Die Teilnehmer bezahlen den versprochenen Betrag nur, wenn das Projekt die festegelegte Summe erreicht. Doch: Wenn das Projekt später in der Ausführung scheitert, ist das Geld weg. Denn juristisch gesehen hat man ein Projekt unterstützt und nicht ein Produkt gekauft.



Vom gesammelten Geld erhält die Plattform Kickstarter jeweils 5 Prozent. Etwa 3 Prozent kosten zudem Kreditkarten- und Bankgebühren. Für Jungunternehmer hat Crowdfunding nicht nur den Vorteil, dass sie Geld sammeln können, welches sie als Bankkredit kaum erhielten. «Dank Crowdfunding haben wir eine Rückmeldung vom Markt erhalten, bevor wir etwas produziert haben», sagt Beat Baumgartner von Moskito Watch.