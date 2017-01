Die Hoffnung von Ruth Dreifuss

Sie wird heute noch, 18 Jahre später, auf diesen einen Tag angesprochen. Erstaunlicherweise erhalte sie ausschliesslich Lob für damals, weil «die Schweiz sich nicht fürchtete, die Menschenrechtsfrage anzusprechen». Gleichzeitig muss sie den Menschen erklären, was beim Besuch von Jiang Zemin alles falsch lief. Ruth Dreifuss (77) war als Bundespräsidentin die Gastgeberin für den chinesischen Präsidenten, und wenn jemand weiss, wie man mit chinesischen Präsidenten umgehen müsste (und wie eher nicht), dann sie.

Dreifuss will als Alt-Bundesrätin der aktuellen Regierung keine Ratschläge erteilen. Doch Dreifuss ist eben nicht nur Alt-Bundesrätin, sondern auch Vizepräsidentin der internationalen Kommission zur Abschaffung der Todesstrafe. In dieser Funktion spricht sie eine Hoffnung aus, was den Besuch des aktuellen chinesischen Präsidenten Xi Jinping vom Sonntag angeht. «Wir schulden es den Schweizer Bürgern, dass bei einem solchen Besuch die Gesamtheit der Beziehungen zwischen den beiden Ländern angesprochen wird.» Und das beinhalte eben nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und China, sondern auch Umwelt- und Menschenrechtsfragen.

Hinter verschlossenen Türen

Dass ein Dialog über Menschenrechte mit der chinesischen Staatsführung möglich ist, weiss Dreifuss aus eigener Erfahrung. «Wenn man konkrete Fälle ansprechen will, ist Diskretion der beste Weg.» Bei öffentlichen Ansprachen dürfe man die Menschenrechte als Teil einer demokratischen Gesellschaft würdigen, als Ziel einer Entwicklung. Man dürfe aber nicht dem Gast öffentlich konkrete Fälle von Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. «Der Gast soll sein Gesicht wahren können. Über spezifische Anliegen muss man hinter verschlossenen Türen verhandeln.»

Das geschah auch damals, 1999, mit dem chinesischen Präsidenten Jiang Zemin in Bern. «Dass der Besuch am ersten Tag so angespannt war, hatte sehr wenig mit dem Dialog über Menschenrechte zu tun», sagt Dreifuss und widerspricht ihrem Freund Adolf Ogi, der den Besuch etwas anders in Erinnerung hat.

Malheur am Galadiner

Sie hat bis heute nicht herausgefunden, warum die Berner Polizei die tibetischen Demonstranten auf das Dach der UBS liess. «Beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten Jacques Chirac kurz vorher waren die Dächer rund um den Bundesplatz abgesichert.» Zum sicherheitstechnischen Versäumnis kamen die Unzulänglichkeiten des damaligen Protokollchefs, der jegliches Feingefühl im Umgang mit dem Präsidenten vermissen liess. «Wir sind eben nicht sehr trainiert für Staatsbesuche», sagt Dreifuss.

Noch vor dem Malheur am Galadiner, als der Protokollchef Jiang Zemin zuerst um den Tisch herum an den falschen Platz führte und der richtige Platz die eigentliche Beleidigung war - Zemin musste mit dem Rücken zum Eingang sitzen, was den anwesenden Sinologen, der Dreifuss beratend zur Seite stand, erschaudern liess - betrat der Protokollchef ungefragt die Hotelsuite des chinesischen Präsidenten, um ihm das Schweizer Gastgeschenk zu erklären. «Der Präsident liess sich nichts anmerken, aber das war eine echte Grenzüberschreitung», sagt Dreifuss.

Dazu kamen die ewigen Verspätungen, die riesige Tibet-Fahne, die am Tag vor dem Besuch verschwinden musste, und die Parlamentarier, die Zemin im Bundeshaus mit Tibet-Fahnen empfangen wollten. Es war ein anstrengender Tag. Leicht vergessen geht bei dieser Geschichte, dass Zemin und sein Tross noch zwei weitere Tage in der Schweiz blieben. Und dass diese durchaus entspannt verliefen. Menschenrechte hin oder her. (DerBund.ch/Newsnet)