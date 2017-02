Deutschland fürchtet Handelskrieg mit den USA

Deutschland beute mithilfe eines «krass unterbewerteten» Eurokurses andere Länder aus, sagte Peter Navarro diese Woche. Der oberste handelspolitische Berater von US-Präsident Donald Trump meinte damit nicht nur, dass Deutschland die USA im Handel übervorteile, sondern warf Berlin implizit auch vor, den Währungskurs des Euro, den er eine «verschleierte D-Mark» nannte, zu manipulieren.

Der Vorwurf der «Währungsmanipulation» spielt im US-Handelsrecht eine zentrale Rolle. Gegen Länder, denen die USA solche Tricks offiziell vorwerfen, sind Sanktionen bis hin zu Strafzöllen möglich. Das Signal der Vorhaltungen war unmissverständlich: Bisher stand China im Mittelpunkt, nun kommt Deutschland dran. Noch bevor Trump sein Amt antrat, hatte er bereits die deutsche Autoindustrie frontal angegriffen: Hersteller wie BMW oder VW, die glaubten, von Mexiko aus die USA billig beliefern zu können, müssten künftig mit Strafzöllen von 35 Prozent rechnen.

Alarmstimmung in Deutschland

In Deutschland sind Regierung, Unternehmen und Ökonomen höchst alarmiert. «Unter Trump droht uns ein Handels- und Wirtschaftskrieg mit Amerika», sagte Marcel Fratzscher, einer der führenden Ökonomen des Landes, der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». 1,6 Millionen Arbeitsplätze hingen direkt vom Handel mit den USA ab, bilanzierte in derselben Zeitung Clemens Fuest, Leiter des Münchner IFO-Instituts. Im Berliner Wirtschaftsministerium rechnen Computer seit Wochen Szenarien durch. Im schlimmsten Falle werde das Wachstum in diesem Jahr um 0,75 Prozent geschmälert, meldete der «Spiegel» erste Resultate. Auch die Schweizer Wirtschaft würde wegen der engen Verflechtung mit Deutschland einen solchen Einbruch unmittelbar spüren.

Die USA sind mit einem Umsatz von fast 10 Prozent des deutschen Aussenhandels Deutschlands wichtigster Handelspartner. Deutschland exportiert allerdings fast doppelt so viel, wie es importiert. Der Überschuss betrug zuletzt horrende 56 Milliarden Euro. Das Ungleichgewicht hat sich verschärft, weil die deutschen Exporte in den vergangenen zehn Jahren um fast zwei Drittel ­gewachsen sind. Global erwirtschaftete «Export-Weltmeister» Deutschland 2016 einen Überschuss von 260 Milliarden Euro, das entspricht 8,6 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Die USA verzeichneten gleichzeitig einen Negativsaldo von 463 Milliarden Dollar (2,6 Prozent des BIP). Während in Deutschland der Exportanteil, gemessen am BIP, seit Anfang der 90er-Jahre von 20 auf 47 Prozent stieg, beträgt er in den USA noch 13 Prozent.

Unmut über dieses Ungleichgewicht gab es in den USA schon während der Präsidentschaft von Barack Obama. Selbst die EU-Kommission hat gegen Deutschland ein Verfahren wegen dauerhafter «makroökonomischer Ungleichgewichte» eingeleitet. Ökonomen sind sich einig, dass der deutsche Export- Höhenflug entscheidend vom niedrigen Kurs des Euro beflügelt wird, den selbst der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble als «zu tief» für sein Land einstuft.

Kanzlerin Angela Merkel konterte den Angriff von Trumps Berater mit der Aussage, dass die Europäische Zentralbank (EZB) den Kurs des Euro steuere, nicht ihre Regierung. Es ist bekannt, dass Berlin die lockere Geldpolitik der EZB, derzeit der Hauptgrund für den tiefen Kurs, lieber heute aufheben würde als erst morgen. Ökonomen gaben überdies zu bedenken, dass die Gemeinschaftswährung noch viel tiefer bewertet wäre, wäre Deutschland nicht Mitglied des Euroraums. Auch dass Deutschland zu viel exportiert und gleichzeitig im eigenen Land zu wenig investiert und konsumiert, ist unter Ökonomen unbestritten. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, wie Abhilfe zu schaffen wäre, ohne die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands künstlich einzuschränken. US-Protektionismus jedenfalls tauge dazu wenig, sagen viele Handelsexperten. Noch im harmlosesten Fall hätte er überdies erhebliche Nebenwirkungen.

Viele Tochterfirmen in den USA

Das hat unter anderem damit zu tun, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen viel enger sind, als es ein nationalistischer Blick auf die Handelsbilanzen vermuten lässt. 3500 deutsche Unternehmen unterhalten beispielsweise Tochterfirmen in den USA, die dort 620 000 Menschen beschäftigen. Die US-Tochter von BMW etwa ist geradezu ein Musterbeispiel gelungener Integration. BMW verschafft in South Carolina 70 000 Menschen Arbeit. 70 Prozent der Geländewagen, die dort gebaut werden, werden exportiert, was BMW – nicht etwa Ford oder General Motors – zum grössten Autoexporteur Amerikas macht.

Die deutsche Regierung, Handelsexperten und Unternehmer entwickeln derzeit Strategien, mit denen Deutschland einem Angriff der Trump-Regierung begegnen könnte. Abgesehen von Klagen vor dem Gericht der Welthandelsorganisation (WTO) steht dabei eine offensive Hinwendung zu anderen Märkten im Vordergrund. «Europa sollte jetzt schnell an einer neuen Asien-Strategie arbeiten», sagte vor einigen Tagen Sigmar Gabriel, der abtretende Wirtschafts- und neue Aussenminister.

Den Raum, den Trump durch den Ausstieg aus Obamas Transpazifischem Handelsabkommen (TPP) in Asien frei lässt, wollen die Europäer nutzen, um ihrerseits die Handelsbeziehungen zu intensivieren. Die EU verhandelt derzeit etwa ein Freihandelsabkommen mit Japan, mit Vietnam ist ein Abschluss bereits erreicht. Von solchen Kooperationen profitiert Deutschland aufgrund seiner Exportstärke erfahrungsgemäss am meisten.

Verhältnis zu China entscheidet

Entscheidend ist freilich das Verhältnis zu China. Berlin und Peking wollen den Freihandel weiter stärken, weil sie im Unterschied zu den USA überzeugt sind, dass er ihnen nützt. Trumps wirtschaftlicher Hauptgegner ist China, nicht Deutschland. Attackiert und schwächt er die chinesische Wirtschaft, entwertet das nicht nur Deutschlands geplante Ausweichstrategie, sondern deutsche Unternehmen leiden direkt mit: «Wenn China in seinen Fabriken weniger Waren für Amerika produziert», erklärte IFO-Präsident Clemens Fuest, «braucht es auch weniger Maschinen aus Deutschland in China.»

(Tages-Anzeiger)