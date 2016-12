Axpo zieht die Notbremse

Noch vor einigen Wochen sah es so aus, als wollte die Axpo in eine ähnliche Richtung gehen wie Konkurrentin Alpiq. Der Stromkonzern gab bekannt, seine Anteile an sechs Kraftwerken verkaufen zu wollen. Das hat offenbar keine Priorität mehr. Neu sucht der Konzern Investoren, die sich an seinen zukunftsträchtigen Sparten beteiligen.

Dass die Axpo dringend neues Kapital benötigt, zeigen die neusten Zahlen. Der Konzern verzeichnet im letzten Geschäftsjahr einen Rekordverlust von 1,25 Milliarden Franken. Schuld an diesem riesigen Minus sind Wertberichtigungen und Rückstellungen auf Kraftwerke und Energiebezugsverträge. Diese werden in Zukunft wegen der tiefen Strompreise auf dem europäischen Markt weniger Ertrag abwerfen als geplant. Dass die AKW Beznau I und Leibstadt nach wie vor stillstehen, macht die Sache auch nicht besser.

Der Druck auf die Axpo ist gross, gleichzeitig schmelzen ihre Mittel dahin. Das Eigenkapital schrumpfte in den letzten vier Jahren von 8 auf 4,6 Milliarden Franken, die Eigenkapitalquote von 42,7 auf 24,9 Prozent. Deshalb will der Konzern seine Finanzsituation mit radikalen Massnahmen verbessern: Er bündelt die Geschäftsfelder mit Potenzial – die erneuerbaren Energien, das Geschäft mit Stromnetzen und den Energiehandel – in der neuen Einheit «Axpo Solutions». Diese soll 2019 an den Kapitalmarkt gebracht werden. Beteiligen können sich neue Investoren, aber auch die bestehenden Aktionäre, also die Nordostschweizer Kantone. In der «alten Axpo» verbleiben wenig attraktive Anlagen wie die AKW Beznau I und II oder das Pumpspeicherwerk Limmern.

Neues Kapital dringend gesucht

Der Schritt hin zu einer neuen Unternehmenseinheit sei «grundsätzlich mutig und betriebswirtschaftlich konsequent», sagt Vontobel-Energieanalyst Dominik Meyer. «Moderne Geschäftsfelder wie etwa die Erneuerbaren Energien und das internationale Kundengeschäft verlangen mehr Flexibilität und Geschwindigkeit als die alten. Es ist deshalb sinnvoll, die beiden Bereiche getrennt zu führen.» Meyer warnt aber vor zu grossen Hoffnungen. «Im Grunde ist die Suche nach neuen Investoren eine indirekte Rekapitalisierung. Sie zeigt, dass die Situation der Axpo ohne neues Kapital schon bald brenzlig werden könnte.» Was Meyer damit meint, wird klar, wenn man das Eigenkapital von 4,6 Milliarden Franken ins Verhältnis zum aktuellen Verlust von 1,25 Milliarden Franken setzt: Gelingt es der Axpo nicht, entweder das Eigenkapital aufzubauen oder die Verluste einzudämmen, wird das Polster in weniger als vier Jahren aufgebraucht sein.

Mit der Auftrennung ihrer Geschäftseinheiten geht die Axpo einen ähnlichen Weg wie die deutschen Energieversorger E.on und RWE. Beide Konzerne wollen die alten von den neuen Energien trennen. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter als die Axpo und gründen dafür neue Tochterfirmen. Das grösste Risiko – die Stilllegung und Entsorgung der AKW – bleibe aber bestehen, sagt Rolf Wüstenhagen, Professor für Management Erneuerbarer Energien an der Universität St. Gallen. «Die Kosten dafür könnten am Schluss viel höher ausfallen als prognostiziert.» Wüstenhagen fragt sich deshalb, was mit der «alten Axpo» passiert, konkret mit ihren AKW. Auch hier sei eine Lösung analog der deutschen denkbar: E.on und RWE wollen sich vom AKW-Risiko freikaufen und die Verantwortung für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls an den Staat abgeben.

Risiko für die Steuerzahler

Patrick Dümmler, Energieexperte bei der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse, bewertet die Strategie der Axpo zwar positiv. «Ihr Geschäft aufzuteilen, ist mangels Alternativen vielleicht die einzige Möglichkeit, um vorwärtszukommen.» Doch die Kosten für den Atomausstieg dürfen laut Dümmler nicht am Bund und damit an den Steuerzahlern hängenbleiben. Die neue Axpo-Einheit müsse deshalb zwingend an die Börse gebracht werden, «um mit dem generierten Kapital die Probleme in der alten Einheit in den Griff zu bekommen».

Die einzige Alternative dazu wäre laut Dümmler, dass die Eignerkantone der Axpo einspringen und Kapital einschiessen. «Angesichts der Tatsache, dass viele dieser Kantone selber finanzielle Probleme haben, ist das aber unwahrscheinlich.» Die liberale Denkfabrik ist damit für einmal derselben Meinung wie die Umweltorganisation Greenpeace, die schreibt: «Es darf nicht sein, dass die Axpo mit der neuen Unternehmenseinheit Neuinvestoren lockt, aber die Schulden Kantonen und Steuerzahlenden überlässt.»

