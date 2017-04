Opfer erhalten oft zu wenig Schmerzensgeld

Genugtuung

Nur Angehörige haben den Höchstbetrag erhalten

Bis vor ein paar Jahren war die Genugtuung der Opferhilfe nicht gegen oben begrenzt. «Da bekamen die von einer Straftat betroffenen Personen in der Regel das, was die Gerichte ihnen zugesprochen hatten», erinnert sich Rechtsanwältin Bibiane Egg. Dann sei dies den Kantonen aber zu teuer geworden. Mit der Revision des Opferhilfe­gesetzes auf Anfang 2009 wurden die Beträge deshalb limitiert.



Gemäss einer Untersuchung aus dem Jahr 2015 gab es bis zu diesem Zeitpunkt trotz Plafonierung keinen einzigen Fall, bei dem ein Opfer die höchste Genugtuungssumme von 70'000 Franken erhalten hatte. Die höchste ausbezahlte Summe betrug gar weniger als die Hälfte. Hingegen erwähnt die Studie mehrere Fälle, in denen Angehörigen der Höchstbetrag von 35'000 Franken bezahlt worden war.



Anspruch auf eine Genugtuung der Opferhilfe hat, wer durch eine Straftat schwer beeinträchtigt wurde. Eine strafrechtliche Verurteilung ist keine Bedingung, zumal die Täter nicht immer gefasst werden. Solange die Betroffenen glaubhaft machen können, dass eine Straftat vorliegt, können sie direkt an die kantonale Opferhilfebehörde gelangen und ein Gesuch stellen.



Ein Gerichtsurteil nimmt dagegen den Täter in die Pflicht, auch wenn dieser im Moment der Verurteilung kein Geld habe, sagt Anwältin Egg. Kommt er später zu Geld, können Opfer oder Angehörige den geschuldeten Betrag direkt bei ihm eintreiben oder die Opferhilfe damit beauftragen. So müssen sie sich nicht mit dem Täter konfrontieren. Beim Eintreiben des Geldes müssten sie sich indes anrechnen lassen, was sie bereits von der Opferhilfe erhalten haben. (afi)