Teilung der Vorsorge: Für wen gelten die neuen Regeln?

Ich lebe von meinem Mann getrennt. Vor einem Jahr habe ich die Scheidung eingereicht. Bis heute konnten wir uns nicht auf eine Konvention einigen. Ich fürchte auch, dass sich das Scheidungsverfahren noch eine Weile hinzieht. Während unserer Ehe hatte ich immer gute Jobs und auch besser verdient als mein Mann. Somit habe ich auch mehr in der Pensionskasse ansparen können als er und werde ihm bei der Scheidung einen guten Teil davon abgeben müssen. Nun habe ich aber gelesen, dass es seit Anfang dieses Jahres neue Regeln gibt für den Vorsorgeausgleich. Demnach sollen die Pensionskassenguthaben künftig nicht wie bisher am Ende der Scheidung geteilt werden, sondern zu einem früheren Zeitpunkt. Gelten diese neuen Bestimmungen auch in meinem Fall?

Ja. Die neuen Regeln werden auch auf Scheidungsverfahren angewandt, die am 1. Januar dieses Jahres vor den kantonalen Instanzen hängig waren. Das gilt grundsätzlich auch für den Stichtag der Teilung. Was heisst das aber konkret für Ihren Fall?

Festhalten lässt sich: Am Prinzip des Vorsorgeausgleichs ändert sich nichts. Die während der Ehe in der Pensionskasse angesparten Guthaben werden bei der Scheidung geteilt. Massgebend waren nach dem bisherigen Recht die Guthaben, die am Ende einer Scheidung in der Pensionskasse lagen. Nach den neuen Regeln werden nur noch die Guthaben geteilt, die zu Beginn der Scheidung vorhanden sind. Massgebend ist jetzt der Zeitpunkt der Einreichung der Scheidungsklage.

Würde man nun den neuen Stichtag auch für bereits laufende Verfahren anwenden, so hätte dies zur Folge, dass man nachträglich den Teilungszeitpunkt vorverlegt. In Ihrem Fall würde dies dazu führen, dass Sie nur das Guthaben teilen müssten, das Sie vor einem Jahr in der Pensionskasse hatten, als Sie die Scheidung einreichten. Zu diesem Zeitpunkt galt aber das neue Recht noch gar nicht, weshalb die meisten Fachleute sich auf den Standpunkt stellen, man könne den Stichtag für die Teilung nicht rückwirkend vorverlegen. Bei laufenden Scheidungsverfahren seien deshalb die Pensionskassengelder zu teilen, die am 1. Januar dieses Jahres, also bei Inkrafttreten des revidierten Gesetzes, vorhanden waren.

Dem widerspricht jedoch der Basler Rechtsprofessor Roland Fankhauser. Die gesetzliche Regelung sei klar, wonach das neue Recht auch auf hängige Scheidungsverfahren anzuwenden sei. Das müsse auch für den Stichtag der Teilung gelten. Daher zählten nur die Guthaben, die bei der Einreichung der Scheidung in der Pensionskasse gelegen hätten. Eine klare Antwort auf Ihre Frage wird somit erst möglich sein, wenn das Bundesgericht darüber entscheidet.

(Tages-Anzeiger)