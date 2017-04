Es fällt zunehmend schwer, den Überblick zu behalten über alle Kehrtwendungen, die der amerikanische Präsident derzeit fast schon im Tagesrhythmus vollzieht. Die jüngste Kostprobe lieferte Donald Trump in einem gestern veröffentlichten Interview mit dem «Wall Street Journal» (WSJ). Darin gab er den überraschten Reportern zu verstehen, dass er seine Meinung zu der von China betriebenen Währungspolitik geändert habe. Die US-Regierung werde die Pekinger Führung nicht der Währungsmanipulation bezichtigen. Trump wörtlich: «Sie sind keine Währungsmanipulatoren.»

Das hatte sich am 23. Februar in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters noch ganz anders angehört. «Ich denke, sie sind die grossen Meister beim Manipulieren der Währung», hatte der Präsident mit Blick auf China gesagt, um dann hinzuzufügen: «Wir werden sehen, was passiert.» Während seiner Wahlkampagne hatte Trump noch versprochen, gleich am ersten Tag seiner Präsidentschaft die Chinesen als Währungsmanipulatoren zu brandmarken. Später wollte er diesen Schritt in den ersten 100 Tagen tun – nun scheint gar nichts daraus zu werden.

Nordkorea im Blick

Für diesen Rückzieher führte Trump im WSJ-Interview zwei Gründe an. Zum einen habe China in den vergangenen Monaten keine Anstrengungen unternommen, um die Landeswährung Yuan zu schwächen. Zum anderen fürchtet der Präsident – sicherlich zu Recht –, dass er die amerikanisch-chinesischen Gespräche betreffend Nordkorea gefährden würde, wenn er Peking jetzt das Etikett «Währungsmanipulator» anhängt.

Mit Trumps Einschwenken auf einen moderateren Kurs sehen Beobachter auch die Gefahr stark reduziert, dass die US-Administration chinesische Importe einseitig mit Strafzöllen belegt und damit einen Handelskrieg zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften vom Zaun reisst. Dem neuen Bewohner des Weissen Hauses, so heisst es, scheine klar geworden zu sein, dass er sein Wahlversprechen, neue Jobs zu schaffen und die amerikanische Wirtschaft zu beflügeln, letztlich nur erfüllen könne, wenn er mit China eine gemeinsame Geschäftsgrundlage findet.

Trump hat den Zeitpunkt für seinen «chinesischen» Rückwärtssalto kaum zufällig gewählt. In den kommenden Tagen wird der halbjährliche Bericht des US-Finanzministeriums über die Währungspolitik von Amerikas wichtigsten Handelspartnern veröffentlicht – der erste mit der Handschrift des neuen Präsidenten. Im letzten Bericht figurierte auch die Schweiz auf der Beobachtungsliste, dies wegen ihres beträchtlichen Handelsüberschusses mit den USA und den regelmässigen, auf die Schwächung des Frankens abzielenden Interventionen der Schweizerischen Nationalbank am Devisenmarkt.

Mehr Realitätsbezug im Weissen Haus

Die chinesisch-amerikanische Entspannung im Währungsbereich dürfte auch das in der nächsten Woche in Washington stattfindende Treffen von Internationalem Währungsfonds und Weltbank atmosphärisch begünstigen. Mit Erleichterung wird rundum zur Kenntnis genommen, dass die neue US-Administration nun doch zu einem mehr realitätsbezogenen Blick auf Pekings Währungspolitik gefunden hat. Unter ungebundenen Experten besteht Einigkeit darüber, dass China Einfluss auf den Aussenwert des Yuan nimmt – dies aber gegenwärtig in der Absicht, die eigene Währung zu stärken und nicht etwa zu schwächen.

Beleg hierfür ist die Entwicklung der chinesischen Währungsreserven: In den vergangenen zwei Jahren hat die People's Bank of China, die Notenbank des Landes, etwa 1000 Milliarden Dollar aus ihren Fremdwährungsbeständen aufgewendet, um Yuan am Markt aufzukaufen. Sie tat dies primär aus der Befürchtung heraus, dass eine schwächelnde Landeswährung die Kapitalflucht aus China anheizen könnte, was wiederum den Yuan noch stärker unter Druck setzen würde.

Doch auch wenn Trump seine Tonart gegenüber der Pekinger Führung gemässigt hat – ob damit damit eine Neuausrichtung seiner protektionistisch gefärbten Handelspolitik mit einhergeht, bleibt offen. Laut Medienberichten wird in der US-Administration erwogen, Währungsabwertungen von Handelspartnern künftig als missbräuchliche Subventionen zu werten. Dies insbesondere im Fall von Ländern, die in den USA seit längerem im Verdacht stehen, eine unredliche Handelspolitik zu betreiben – neben China gilt dies etwa für Südkorea, Japan und Taiwan. Ein solcher Subventionsverdacht würde es Washington erlauben, mit Importzöllen zu antworten und so den Abwertungsvorteil wieder auszugleichen. Mit Donald Trump, so steht zu erwarten, werden internationale Handelsfragen auf absehbare Zeit Stoff für Irritationen und Konflikte liefern. (DerBund.ch/Newsnet)