«Früher wurden Ältere stärker diskriminiert»

Sind ältere Arbeitnehmer in den Unternehmen heute weniger willkommen als früher?

Die jüngsten Berichte auf DerBund.ch/Newsnet suggerieren dies. Doch die Forschung in der Schweiz hat dafür keine Anhaltspunkte gefunden. Ein Beispiel: Man hat seit 1950 untersucht, wie häufig in Stelleninseraten ein Maximalalter als Ausschlusskriterium genannt wird. Das Resultat? In den 50er-Jahren wurden ­ältere Arbeitnehmer häufiger diskriminiert als heute. In meinen Augen sind ­ältere Arbeitnehmer heute willkommener als früher.

Heute wird das Maximalalter als Selektionskriterium im Inserat häufiger verschwiegen. Aber als Kriterium bleibt es vorhanden.

Mag sein. Doch auch die harten Fakten der Arbeitslosenstatistik liefern keine Anhaltspunkte für die These.

Die Zahl älterer Arbeitsloser erhöhte sich von Ende 2012 bis März 2017 von rund 30'000 auf 40'000.

Die Zahl als solche sagt nichts aus. Sie muss im Verhältnis zur Entwicklung der Arbeitslosigkeit und zur Zahl der Erwerbstätigen gestellt werden. Richtig ist, dass sich die Arbeitslosenzahl seit 2012 erhöht hat. Aber sie traf alle Alterskategorien ungefähr in gleichem Verhältnis. Man kann also daraus nicht ableiten, dass ältere Arbeitslose weniger Chancen hätten.

Also keine Diskriminierung?

Im Gegenteil. Es sind relativ weniger ältere Leute arbeitslos als Junge. Dieser Abstand ist in den letzten 30 Jahren konstant geblieben mit Ausnahme von 2000 und 2001. Das Einzige, was stimmt: dass über 50-Jährige länger haben, bis sie eine Stelle finden.

Gewerkschaftsbund-Präsident Paul Rechsteiner sagt, dass sich unter älteren Arbeitnehmern ein Klima der Angst verbreite.

Selbstverständlich sind einige über 50-Jährige eher gefährdet als andere. Von solchen Fällen hören wir in den Medien. Aber sie sind nicht repräsentativ. Die Forschung kennt das Phänomen, dass Ängste vor einem Schicksalschlag bestehen, obwohl das Risiko gar nicht so gross ist. Objektiv haben ältere Arbeitnehmer heute keinen Grund, grössere Angst vor einem Stellenverlust zu haben als vor fünf Jahren.

Die Jobfrage ist auch wichtig bei der Diskussion um die Reform der Altersvorsorge. Bürgerliche fordern das Rentenalter 67. Doch wie viele Menschen werden bis 67 einen sinnvollen Job finden und behalten können?

Die Deindustrialisierung geht weiter. Manuelle Tätigkeiten werden an Bedeutung verlieren, Arbeitsplätze gehen verloren. In den betroffenen Branchen werden es Menschen schwieriger haben, ihren Job bis 67 zu behalten. Anders sieht es bei geistiger Arbeit und im Dienstleistungsbereich aus. Hier nimmt die Zahl der Arbeitsplätze tendenziell zu und dürfte für viele bis ins Alter 67 reichen. Als das Rentenalter der Frauen von 62 auf 64 angehoben wurde, stieg entgegen den Befürchtungen die Arbeitslosigkeit fast nicht an, obwohl die Frauen damals in Frührente hätten gehen können. Viele machten davon nicht Gebrauch. Statistisch gesehen, ist die ­Erhöhung des Pensionierungsalters also kein Grund für Ängste vor einem Arbeitsplatzverlust.

Die Gewerkschaften fordern einen besseren Kündigungsschutz und längere Kündigungsfristen für ältere Mitarbeiter. Wäre das ein Lösung, um die Ängste abzubauen?

Ich würde vor einer solchen Massnahme warnen. Zwar wären jene, die heute einen Job haben, besser geschützt. Sie hätten also ein geringeres Risiko, arbeitslos zu werden. Aber ältere Arbeitslose hätten es dann noch schwieriger, einen Job zu finden. Die Firmen wären zurückhaltender bei der Neuanstellung, wodurch das Jobangebot für über 50-Jährige sinken würde. Dies zeigt auch die Forschung.

«Die Unternehmen suchen primär den Arbeitsfrieden. Es trifft sie nicht direkt, dass ältere Arbeitslose Mühe haben, einen Job zu finden.»

Es gibt 20 Gesamtarbeitsverträge mit längeren Kündigungsfristen für ältere Arbeitnehmer. Hier haben ja auch die Arbeitgeber zugestimmt.

Die Unternehmen suchen primär den Arbeitsfrieden. Es trifft sie nicht direkt, dass ältere Arbeitslose Mühe haben, einen Job zu finden. Auch zeigt die Forschung, dass Gewerkschaften eher die Interessen der Beschäftigten als die der Arbeitslosen vertreten.

Sind hohe Löhne und Lohnkosten ein Hindernis für Ältere?

Ich denke nicht. Eine Studie unserer Uni von 2012 zeigt, dass Arbeitgeber höhere Lohnnebenkosten, etwa für Pensionskassenbeiträge, einfach auf die Arbeitnehmer überwälzen. Anders gesagt: Angestellte verzichten bei Neuanstellungen auf einen Teil des Lohns, wenn die Pensionskassenbeiträge dafür höher sind.

Sind ältere Arbeitnehmer weniger leistungsfähig als jüngere?

Das kommt auf die Art der Arbeit an. Für körperlich anstrengende Tätigkeiten stimmt das. Ein Maurer ist mit 58 nicht mehr gleich leistungsfähig wie mit 30. Aber für geistige Arbeiten stimmt das nicht. Die Altersforschung zeigt, dass die Leistungsfähigkeit im Durchschnitt aller Menschen bis über 70 hinaus stark erhalten bleibt.

Es gibt Bestrebungen, 50- bis 70-Stunden-Wochen zu legalisieren. Können über 50-Jährige da überhaupt noch mithalten?

Ich kenne keine Studien zu diesem Thema. Doch wer gesund ist, kann meines Erachtens auch im hohen Alter geistig mehr leisten als die im Gesetz definierten 45 Stunden pro Woche. Wir sprechen vom Durchschnitt. Es gibt Leute, die mit 40 Krebs haben oder mit 50 bereits dement sind.

Sind ältere Arbeitnehmer häufiger wegen Krankheiten abwesend?

Auch dazu sind mir keine Studien präsent. In meinem Umfeld stelle ich aber nicht fest, dass jüngere weniger krank wären als ältere Menschen. Ich bin kein Arzt, aber Untersuchungen zeigen beispielsweise, dass ältere Menschen mehr Antikörper haben als Jüngere. Man dürfte erwarten, dass sie wegen Infektionskrankheiten weniger häufig fehlen als Jüngere.

Ältere Arbeitnehmer gelten als weniger motiviert und weniger flexibel.

Solche generalisierenden Aussagen sind nicht möglich. Es kommt auf die Zufriedenheit im Job an.

Es heisst auch, ältere Arbeitnehmer würden am Job kleben und seien deshalb bereit, mehr Frust am Arbeitsplatz zu schlucken.

Ältere Arbeitnehmer müssen bei einer neuen Stelle eher mit einem Lohnabschlag rechnen. Der bisherige Lohn widerspiegelt den Wert der Spezialisierung beim bisherigen Arbeitgeber. Bis sie eine neue Firma finden, die ihre bisherigen beruflichen Qualitäten schätzt und einen guten Lohn zahlt, braucht es Zeit.

Oft heisst es auch, das Wissen älterer Arbeitnehmer entspreche nicht mehr den Erfordernissen des Marktes.

Das kommt sehr auf die Branche an. Für manuelle Arbeit stimmt dies. Auch im IT-Bereich, der sich schnell entwickelt, ist dies der Fall.

Firmen suchen Leute, die ihrem Suchprofil am besten entsprechen. Wie muss sich ein älterer Arbeitnehmer positionieren?

Wer sich spezialisiert, ist gesucht. Doch Vorsicht: Je spezialisierter man ist, desto weniger Arbeitgeber kommen infrage. Wer seine Chancen intakt halten will, muss seine Kernfähigkeiten, etwa IT-Kenntnisse, dauernd auffrischen. Die Weiterbildung erhöht die Chancen auch bei über 50-Jährigen. Wirklich schwierig haben es in Zukunft jene Menschen, darunter eingewanderte Ausländer aus Südeuropa, die keine solide berufliche Ausbildung absolviert haben.

(Tages-Anzeiger)