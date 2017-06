Bern als Wirtschaftsmotor

Ohne die Agglomerationen Bern, Biel und Thun wäre der Kanton wirtschaftlich ein Zwerg: 60 Prozent des Bruttoinlandprodukts werden von diesen drei Agglos erbracht. 40 Prozent der Bevölkerung leben hier, die Hälfte der Arbeitsplätze ist hier angesiedelt.

Von den drei Agglomerationen ist Bern wirtschaftlich weitaus die stärkste, wie gestern von der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern veröffentlichte Zahlen zeigen (siehe Grafik). Die Daten wurden von den Konjunkturforschern von BAK Basel erhoben. Es ist das erste Mal, dass für den Kanton Daten auf Stufe Agglomeration verfügbar sind.

Pendler sind gut für die Statistik

«Die Agglomeration Bern ist schon rein bevölkerungsmässig die grösste Agglomeration», sagt Adrian Studer, Leiter der Berner Wirtschaft (Beco) in der Volkswirtschaftsdirektion. «Die Stadt Bern selber hat mehr Arbeitsplätze als Einwohner, die Pendler tragen auch zum BIP der Agglo Bern bei.» Grosse Pendlerströme lassen das BIP gemessen an der Bevölkerungszahl anwachsen.

Wichtig seien auch die Zentrumsfunktion und die hohe Produktivität der Arbeitsstellen. Im Jahr 2016 betrug das BIP in der Agglomeration Bern 35,2 Milliarden Franken, in der Agglomeration Biel 6,6 Milliarden Franken und in der Agglomeration Thun 4,5 Milliarden Franken. Somit werden in der Agglomeration Bern 45,3 Prozent des kantonalen BIP erwirtschaftet, das sich auf rund 78 Milliarden Franken beläuft.

Die Agglo Bern zählt 260'000 Einwohner, die Agglo Biel 85'000 und die Agglo Thun 75'000. Insgesamt hat der Kanton Bern über eine Million Einwohner. Der Anteil der Agglo Bern am gesamten BIP des Kantons ist in den letzten Jahren gestiegen, allerdings nur unwesentlich: 2006 lag der Anteil noch bei 44 Prozent.

Das Bild habe sich bestätigt, sagt Adrian Studer. «Bern übernimmt eine sehr wichtige Rolle für den Gesamtkanton.» Studer betont aber auch: «Das BIP wird nicht von den Regionen, sondern von den Unternehmen und den Arbeitnehmern erbracht.»

Krisenresistente Branchen

Noch frappanter ist der Vergleich, wenn das BIP pro Kopf betrachtet wird: Dabei liegt die Agglomeration Bern mit 136'000 Franken weit vor Biel mit 77'000 Franken und Thun mit 60'000 Franken. Der Durchschnitt im Kanton liegt bei 76'000 Franken. Dieser Vergleich ist aber wegen der Pendlerströme nur bedingt aussagekräftig – denn die Wirtschaftsleistung der Pendler wird in der Statistik auf die «Ortsansässigen» umverteilt. Es ist also nicht so, dass ein Berner mehr als doppelt so viel wie ein Thuner zur Wirtschaft beiträgt.

Bern profitiert von einer krisenresistenten Branchenstruktur. Öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit sind kaum abhängig von der Konjunktur. Darum zeigt die Kurve, die abbildet, wie sich das BIP in den letzten Jahren entwickelt hat, für die Agglomeration Bern viel weniger heftige Ausschläge nach oben oder nach unten als für Biel und Thun. In Biel hat die exportabhängige Industrie eine viel stärkere Bedeutung, in Thun ist das Baugewerbe stark. Die Kurven von Biel und Thun weisen entsprechende Wellentäler und Gipfel auf.

In der Agglomeration Biel verzeichnet die Industrie einen Wertschöpfungsanteil von 29 Prozent, mehr als die Hälfte davon entfällt auf die Uhrenindustrie. Dieser Anteil ist für eine Agglomeration ausserordentlich hoch und liegt auch deutlich über dem Schweizer Durchschnitt. Verglichen mit den beiden anderen Agglomerationen ist in der Agglomeration Thun das Baugewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen stark vertreten. In Bern sind Industrie und Baugewerbe weniger stark vertreten.

Dass einzelne Agglomerationen und Regionen stärker oder schwächer als andere sind, liegt oft auch in der Natur der Sache, also an der geografischen Lage. «Die Regionen können für gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sorgen», sagt Studer. Die Branchenstruktur oder die Verteilung der Arbeitsplätze lasse sich aber nicht einfach «von heute auf morgen» ändern. (Der Bund)