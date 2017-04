«Onboarding» ist das neue «eingestellt»

Deliveroo will das Uber der Essenskuriere werden. Die britische Firma plant, das Geschäftsmodell des ganzen Wirtschaftszweigs auf den Kopf zu stellen. Kunden bestellen über die Internetseite Essen aus umliegenden Restaurants, Kuriere liefern es dann aus. So können auch Gaststätten ohne eigene Fahrer einen Lieferservice anbieten. Wie bei Uber sind die Fahrer nicht direkt angestellt, sondern arbeiten quasi selbstständig.

Deliveroo will offenbar auch verhindern, dass die Kuriere als Angestellte wahrgenommen werden oder sich so fühlen. Dazu hat das Management sich besondere Sprachregeln einfallen lassen. Laut dem «Guardian» wurde Führungspersonen ein sechsseitiges Dokument mit Begriffen verteilt. Dort wird beschrieben, wie sie sich auszudrücken haben. «Angestellte» werden bei Deliveroo zu «unabhängigen Lieferanten», ein neuer Mitarbeiter wird nicht mehr «eingestellt», der Vorgang heisst «onboarding». Deliveroo-Manager sollen zudem die Aussage vermeiden, dass ein Kurier für sie «arbeitet».

Ein Kurier beginnt auch keine Schicht, er «loggt sich in die Deliveroo-App» ein. Die eigenen Angestellten sind bei Deliveroo keine «Teammitglieder» oder auch nicht «unsere Kuriere» – sie sind vielmehr die «Community». Die «Uniform» ist eine «Ausrüstung». Die Kuriere werden auch nicht entlassen oder gefeuert. Vielmehr wird das «gegenseitige Lieferantenverhältnis beendet, weil es dem Kurier nicht gelang, die Standards des Kurierdienstes zu erfüllen».

Wann ist ein Angestellter angestellt?

Eine Deliveroo-Sprecherin sagte dem «Guardian», dass die Firma in Grossbritannien 1000 Festangestellte und 15'000 Kuriere beschäftige. Dem Unternehmen sei es wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Partnern funktioniere. Dazu gehöre es auch, richtig mit Kunden, Restaurants und den selbstständigen Kurieren zu sprechen.

Auch in der Schweiz sorgt die Frage, wann jemand bei einem der neuen Internet-Dienstleister angestellt ist, für Streit. Für die Unfallversicherung Suva sind Uber-Fahrer Angestellte, das US-Unternehmen sei zu Sozialabgaben verpflichtet. Dies, weil zwischen den Fahrern und Uber ein Abhängigkeitsverhältnis bestehe. Gegen diesen Entscheid wehrt sich der Anbieter der Fahrdienst-App.

Firma spart Millionen

Schon lange wird Deliveroo vorgeworfen, seine Kuriere zu schlechten Konditionen zu beschäftigen. Es kam schon zu Streiks, bei denen Fahrer Schilder mit dem Slogan «Slaveroo» hochhielten – sie bezeichneten ihren Arbeitgeber also als Sklavenhalter.

Für die unabhängigen Lieferanten gelten deutlich schlechtere Arbeitsbedingungen als für Festangestellte. Die Kuriere haben so keinen Anspruch auf Feriengeld oder Krankenversicherung. Deliveroo spart laut dem «Guardian» so Millionen. Der Mindestlohn in Grossbritannien beträgt derzeit 7.50 Pfund pro Stunde für Mitarbeiter, die älter als 25 Jahre sind.

Die Löhne von Deliveroo-Kurieren sollen deutlich tiefer liegen. Das Problem besteht nicht nur in Grossbritannien. Ein Berliner Kurier berichtete dem «Tagesspiegel», dass ihm nach einer Anpassung bei den Deliveroo-Tarifen kaum noch genug zum Leben bleibe.

Goldener Roller in der Zentrale

Laut einer Anwaltskanzlei, die in Grossbritannien eine Gruppe von Deliveroo-Kurieren vertritt, handle es sich bei ihnen sehr wohl um Angestellte. Sie hätten einen Probetag zu absolvieren, müssten eine Uniform tragen und würden zu einem festen Ansatz bezahlt. Zudem würden ihre Fahrten genauestens von Deliveroo überwacht und ihre Arbeitseinsätze ausgewertet.

Deliveroo wurde erst 2013 gegründet und expandiert schnell. Das britische Unternehmen erobert derzeit Europa, abgesehen von der Schweiz, und ist auch in Australien und Asien aktiv. Angefangen hat alles mit einem Roller des Firmengründers. Er wurde golden angesprayt und steht in den Londoner Büros von Deliveroo. (DerBund.ch/Newsnet)