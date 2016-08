Die Milch direkt vom Kühlschrank aus bestellen

Das Internet der Dinge hält schrittweise auch in der Küche Einzug: An der IFA, der Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltgeräte in Berlin, präsentiert Samsung diese Woche einen neuen Kühlschrank: Das Modell Familiy Hub gab es bisher erst in den USA und in Korea zu kaufen, nun will der Elektronikkonzern damit auf dem europäischen Markt punkten.

Speziell am Family Hub sind ungewöhnliche Zusatzfunktionen. So wird jedes Mal, wenn der Kühlschrank geschlossen wird, automatisch der Inhalt fotografiert. Mit dem Handy kann so überprüft werden, wie viel Milch noch vorhanden ist. Wer also Lust bekommt, einen Kuchen zu backen, kann von unterwegs nachschauen, ob dafür noch genügend Eier im Kühlschrank lagern.

Direkt am Onlineshop angebunden

Auf der Tür des Family Hub prangt schliesslich ein 21,5-Zoll-Touchscreen-Monitor. Über diesen kann direkt bei einem Onlineshop Nachschub bestellt werden. In der Schweiz wird man mit dem Kühlschrank bei Coop@Home einkaufen können. Technisch handelt es sich dabei um die Version des Webshops, wie sie bereits heute auf Tablets und anderen tragbaren Geräten läuft. «Für Coop@Home ist das Einkaufen direkt vom Kühlschrank aus ein weiterer Kanal, den wir anbieten können», sagt Daniel Micheletto, der beim Onlinekanal des Detailhändlers für die Zusammenarbeit mit Samsung verantwortlich ist.

Gemäss seinen Angaben hat der koreanische Kühlschrankhersteller nach Partnern für den Family Hub Ausschau gehalten. Coop@Home wird in der Schweiz exklusiv Einkaufskanal von Samsung sein und hat dafür kleinere technische Anpassungen an seinem Webshop gemacht. Ob bei dem Deal in die eine oder andere Richtung Geld fliesst, ist nicht bekannt.

Nichts mehr als ein integriertes Smartphone

Hauptsächlich ist der Family Hub eine Spielerei. Zwar ist das Gerät an das Internet angeschlossen und verfügt dank den drei Kameras im Inneren auch über die Funktion einer Fernabfrage, die durchaus von Nutzen sein kann. Alle weiteren Funktionen, die Samsung auch noch anpreist und auch der Grund sind, weshalb der Kühlschrank den Namen Family Hub trägt, sind dagegen Dinge, die es längst auf jedem Tablet oder Smartphone gibt.

In den Kühlschrank integriert sind nämlich Anwendungen wie beispielsweise die App Sticky Note, welche die Postit-Notizen an der Kühlschranktür ersetzen könnte. Mit ihr ist es zudem möglich, von einem Smartphone aus Merkzettel in die eigene Küche zu senden. Im Weiteren kann der Kühlschrank auch als Fotorahmen, Musikabspielgerät und Fernsehmonitor benutzt sowie für diverse weitere Funktionen eingesetzt werden. Nachteil dabei: Samsung bestimmt die Anbieter, die ihre Dienste auf dem smarten Kühlschrank anbieten können. So muss beispielsweise wer auf dem Family Hub Musik hören will, das Angebot von Pandora nutzen, obwohl er dies vielleicht viel lieber über den Dienst von Spotify täte. (DerBund.ch/Newsnet)