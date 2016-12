Von Graffenrieds Ärger mit Folgen

Am Anfang stand der Ärger. Erst jener von Stadtpräsidiumskandidat Alec von Graffenried (GFL). Geärgert hat er sich über FDP-Politikerin Claudine Esseiva und über deren Wahlempfehlung für Ursula Wyss (SP). «Sauer» sei er gewesen, sagt von Graffenried auf Anfrage. Gesagt habe er dies auch der mit Esseiva befreundeten FDP-Nationalrätin Christa Markwalder und «Löru». Gemeint ist PR-Mann Lorenz Furrer. Er ist mit von Graffenried befreundet – und der Chef von Esseiva. An Esseiva schrieb von Graffenried ein Mail. Das fand wiederum Esseiva eher ärgerlich. Darauf lässt zumindest ihre Reaktion schliessen. Sie gab von Graffenrieds Mail an Stadträtin Regula Bühlmann vom Grüne Bündnis (GB) weiter. Beim GB stand kurz darauf der Parteitag an. Das war letzte Woche. Hinter verschlossenen Türen wurde unter anderem darum gerungen, wen man im zweiten Wahlgang unterstützen solle: von Graffenried oder Wyss.

Um ihren Support für die Sozialdemokratin Wyss zu erklären, hatte die freisinnige Esseiva im «Bund» vom 1. Dezember deren Geschlecht angeführt. Denn ansonsten hätten die beiden Kandidaten dasselbe Profil – und zwar «bei allen wichtigen Themen wie Mindestlohn, Unternehmenssteuerreform oder Atomausstieg». Von Graffenried war damit nicht einverstanden. Er sei etwa gegen die Mindestlohninitiative gewesen. Das schrieb er Esseiva.

«Als sehr bürgerlicher Kandidat» habe sich von Graffenried verkauft, sagt Esseiva auf Anfrage. Sie habe deshalb gegenüber dem GB kenntlich machen wollen, «wie sich von Graffenried ihr gegenüber positioniert habe». Wohl nicht so, wie er sich gegenüber dem GB präsentieren werde, glaubte Esseiva. Das fanden auch die Befürworter von Wyss innerhalb des GB.

«Keine Antwort erhalten»

Und so verlasen die Gegner von Graffenrieds das Mail am Parteitag vor der Abstimmung. Von Graffenried holte in der Folge 8 Stimmen, Wyss 50. Ein überraschend eindeutiges Resultat – immerhin würde mit einer Wahl von Graffenrieds erstmals ein Grüner die Stadt präsidieren. Wie gross der Einfluss des verlesenen Mails war, darüber gehen die Meinungen beteiligter Personen auseinander. Öffentlich äussern will sich keiner der vom «Bund» befragten GB-Politiker. Schliesslich habe der Anlass «unter Ausschluss der Öffentlichkeit» stattgefunden.

Von Graffenried selbst glaubt nicht, dass ihm das Ganze geschadet hat – «die Meinungen waren bereits zuvor gemacht». Und schliesslich könne man «vorlesen, was man wolle». Gleichwohl irritiere ihn Esseivas Vorgehen. Für diese ist der Zwist vorüber. «No bad feelings» habe sie. Sie habe das Gespräch mit von Graffenried gesucht – bisher aber keine Antwort erhalten. (Der Bund)