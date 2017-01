Im Kampf ums Stapi-Amt ist die Luft draussen

Als Stadtpräsidiumskandidat Alec von Graffenried am Donnerstagabend die Aula des Berner Kulturzentrums Progr betritt, wirkt er noch beschwingt. Er schüttelt Hände, geht an den Tischen vorbei und tätschelt Kindern die Köpfe. Kurze Zeit später ist auch Kontrahentin Ursula Wyss da. Die beiden betreten das Podest und los geht es, das von der «Berner Zeitung» organisierte Diskussionspodium – das zweitletzte, des nun beinahe ein Jahr dauernden Wahlkampfes.

Doch von Euphorie fehlt nun auf der Bühne jede Spur, die Luft ist draussen. «Ich liebe eigentlich Wahlkämpfe», sagt Ursula Wyss. Dies sei die Zeit, in der Politik am meisten Aufmerksamkeit erhalte. Doch jetzt sei es langsam genug. Für Wyss ist es auch schwierig, dass ihre Energie- und Verkehrsdirektion zurzeit blockiert ist. Dies, weil nicht klar ist, ob sie deren Chefin bleibt oder Stadtpräsidentin wird.

Auch der ebenfalls bereits als Gemeinderat gewählte von Graffenried ist am Warten. «Ich sitze zusammen mit Michael Aebersold in einem Dachkämmerli im Erlacherhof», sagt er. Sein Erfolg des gestrigen Tages: Seine E-Mail-Adresse der Stadtverwaltung funktioniere nun. Im Gegensatz zu Wyss mag er jedoch keine Kämpfe. «Ich empfinde dies eher als mühsame Zeit.» Doch man müsse auch das Positive sehen, es könnte ja noch länger dauern: «Denken Sie nur an Österreich.»

Streitpünktchen Car-Terminal

Obwohl die Stadtpräsidiumswahl in gut einer Woche bereits entschieden ist, wollten gut 200 Personen von Wyss und von Graffenried noch einmal wissen, warum sie gewählt werden sollen. Nur: Die meisten der Anwesenden haben bereits abgestimmt, wie eine Umfrage an einem Tisch zeigte. Warum sind die Leute heute dennoch hier? «Schauen, ob man alles richtig gemacht hat», meint ein älterer Herr.

Ob ihm die Diskussion auf dem Podium helfen wird? Abgesehen von der angeblich unterschiedlichen Kampfeslust sind sich von Graffenried und Wyss meistens einig. Als Christoph Erb, Direktor der Berner KMU, das schäbige Car-Terminal Neufeld zur Sprache bringt, zeigen sich die seltenen inhaltlichen Unterschiede an diesem Abend. Nicht ein Moderator, sondern Lokalpolitiker verschiedener Parteien und Gewerbetreibende stellten nämlich die Fragen.

Das Car-Terminal soll ausgebaut werden, sagt Ursula Wyss. Von Graffenried hingegen will lieber beim Postautodeck am Bahnhof eine Fernbushaltestelle einrichten. «So viele Postautos hat es ja dort nicht, da ist noch Platz», sagt er. Wyss schaut ihn mit ungläubigen Augen an, für einen kurzen Moment liegt ein bisschen Spannung in der Luft. Dreinreden tut sie ihm trotzdem nicht, sie schweigt. Weiter gehen also die Fragen in bekannten Bahnen zu Finanzen, Reitschule und zur Bedeutung der Burgergemeinde. Das Publikum scheint trotz fehlendem Spektakel zufrieden. Der ältere Herr will Nuancen herausgespürt haben. Nun wisse er, wie die Kandidaten spontan reagieren. Und sowieso: Abgestimmt habe er ja schon. (Der Bund)