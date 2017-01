Viel Schweiss für wenig Ertrag

Es ist besser, beschäftigt sich Dario Cologna im Moment nur mit dem Ausgang dieser 11. Tour de Ski. Als Dritter der Zwischenwertung, zwei Etappen vor Schluss, hat er schliesslich exzellente Aussichten, diese wichtigste Serie der Langläufer abermals in den Top 3 abzuschliessen. Würde er sich allerdings einmal damit befassen, was er in den letzten schweisstreibenden Arbeitstagen verdiente, es würde ihm mulmig werden: Bloss 1000 Franken sind seit dem Tour-Beginn in Form von Preisgeld hinzugekommen. Im Ganzen hat er in diesem lange bescheidenen Winter gerade einmal 1250 Franken herausgelaufen.

Für Cologna geht es in den finalen beiden Tour-Tagen im Val di Fiemme darum um viel mehr, als nur seinen Ruf als exzellenten Tour-Bestreiter zu festigen: Zehntausende von Franken haben – oder gerade nicht. Denn nach der Etappe von gestern in Toblach rückten hinter dem überragenden Russen Sergei Ustjugow die Verfolger zusammen.

Cologna, der solider Siebter wurde, kann im Extremfall gar noch mit Platz 2 liebäugeln – aber im schmerzlichsten Fall bis morgen auch noch auf Rang 9 ­zurückfallen. So eng liegen die Athleten in der Gesamtwertung zusammen. In Bezug auf das Tour-Preisgeld bedeutet das: sich entweder über 57 500 Franken brutto freuen oder 3500 Franken eher zähneknirschend überwiesen bekommen – vor Abzug der Steuern, versteht sich.

1750 Franken für Von Siebenthal

Ähnlich ist die Situation bei seiner Teamkollegin Nathalie von Siebenthal (gestern Siebte, im Gesamten gar Sechste). Bislang erkämpfte sich die 23-jährige Bernerin ein Preisgeld von 1750 Franken. Dass die Schweizer Leaderin in den vergangenen beiden Monaten nicht mehr eingenommen hat, hängt natürlich mit ihren Leistungen zusammen – aber auch damit, wie einseitig der Internationale Skiverband die Prämien festlegt: Die Top 3 profitieren überproportional. Der Rest bekommt vereinfacht formuliert die Brosamen ab. So haben im vergangenen Jahr die jeweils drei bestverdienenden Langläufer und Langläuferinnen gegen 50 Prozent des gesamten Preisgeldes eingesammelt.

Problematisch ist dieser Ansatz für einen Athleten von Dario Colognas Format nicht: Als dreifacher Olympiasieger verdient er viel mehr mittels Sponsoren und Ausrüster. In seinem besten Jahr ­allerdings erkämpfte er sich immerhin fast 340'000 Franken Preisgeld und holte total mehr als 1 Million herein. Um Cologna braucht man sich also auch in diesem finanziell dürren 2016/17 nicht zu sorgen.

Die Millionen sind unfair verteilt

Mit weit grösseren monetären Herausforderungen hat Nathalie von Siebenthal zu kämpfen. Ohne den Lohn ihres Kopfsponsors könnte sie das Langlaufen kaum als Profi betreiben – als zurzeit sechstbeste Langläuferin der Welt. Natürlich besteht kein Menschenrecht darauf, als Vollzeit-Langläuferin vom Beruf leben zu können. Nur: Auf Weltcupstufe ist im Langlauf durchaus Preisgeld vorhanden, rund 3 Millionen Franken sind es pro Saison. Folglich müsste sich die finanzielle Abstufung ändern. Wenn der Sieger eines Weltcuprennens 15'000 Franken bekommt, der Zehnte aber bloss noch 250, stimmt das System nicht. Zumal gerade die guten Schlechtverdiener deutlich weniger mediale Präsenz erhalten als die Besten. Damit sind diese Topathleten für Sponsoren viel unattraktiver.

Grosse in der Krise, wie zuletzt Cologna, können also auch in den dürren Perioden finanziell ohne Sorgen leben. Der Rest aber dreht ständig im Hamsterrad und muss stets das Bankkonto kontrollieren. (Tages-Anzeiger)