Sarah Meiers Rückkehr aufs Eis

Es war ein emotionaler Abschied, damals im Jahr 2015. Sarah Meier beendete mit ihrem Auftritt im Hallenstadion ihre Profikarriere als Eiskunstläuferin. Die Europameisterin und Sportlerin des Jahres von 2011 bestritt ihren 14. und bisher letzten Showlauf am «Art on Ice» zum Song «Grow Old with Me» des britischen Sängers Tom Odell.

Ihre Pause bei «Art On Ice» dauerte gerade einmal eineinhalb Jahre. Das Comeback hat einen bestimmten Grund. «Es war schon immer mein Traum, zur Musik von James Morrison zu laufen», strahlt Sarah Meier. Und wegen ihm ist sie nun zurück. Als sie erfuhr, dass er auftreten würde, musste sie ihr Versprechen einlösen. «Ich sagte einmal, wenn er kommt, komme ich auch», so Meier. Es sei aber eine einmalige Sache, danach widmet sich die Sportjournalistin wieder ihrem Beruf. (jwi)