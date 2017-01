Pitsch, Pirmin und die Österreicher

Seit 1930 werden am Lauberhorn Rennen ausgetragen, seit 1967 macht der Weltcup im Berner Oberland halt. In den letzten 50 Jahren hat Wengen und mit den Fernsehübertragungen die halbe Welt unzählige spektakuläre Abfahrten auf der mit 4,5 Kilometer längsten Strecke gesehen. Der Franzose Serge Lang gründete den Weltcup, sein Landsmann Jean-Claude Killy war der erste Triple-Sieger in Wengen. Eine unvollständige Übersicht von nationalen und internationalen Höhepunkten am Lauberhorn.