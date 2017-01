«Mist, der Fuss brennt»

Vor der Tür warten über ein Dutzend Fotografen auf Hermann Maier – vergeblich. Der einstige Skistar hat das Blitzlichtgewitter umgangen, ist über den Hintereingang ins Foyer des Tourismusverbandes Flachau gekommen, um über die Ausstellung zu reden, die sie ihm in seinem Heimatort gewidmet haben. In Vitrinen stehen Pokale, hängen Medaillen, liegen Handschuhe, sind Skischuhe, Ski und Rennanzüge ausgestellt. Die prägendsten Momente seiner Karriere sind auf Bildern und Tafeln festgehalten oder auf Videos zu sehen. «Sehr toll» findet Maier, wie es herausgekommen ist, «ich wusste gar nicht mehr, was ich alles ­gewonnen hatte, wie viele Weltcup-­Kugeln etwa. Überall tauchte wieder eine auf, als ich die Sachen zusammensuchte.» Später sitzt der 44-Jährige im Nebenraum an einem Tisch und spricht über sein früheres ­Leben als Skistar und seine heutige Zeit als Familienvater.

Sie geben seit Ihrem Rücktritt 2009 kaum Interviews. Wieso halten Sie sich meist fern der Öffentlichkeit?

Ich hatte nie eine Lobby oder ein Netzwerk, das interessierte mich nie. Deshalb habe ich mich gefragt: Wieso sollte ich in ähnlichem Stil weitermachen wie während der Karriere?

Können Sie Ihr Privatleben schützen, wie Sie das wollen?

In Zeiten von Smartphones ist das einfach – ja – es ist einfach schlimm. Jeder Blödsinn wird fotografiert, oder besser: Etwas, das eigentlich gar kein Blödsinn ist, wird dann als solcher dargestellt. Einerseits ist mir das egal, andererseits ist der Verlust der Anonymität schon ein hoher Preis. Man kann sich nicht vor­stellen, was das bedeutet, wenn man es selber nicht erlebt hat.

Wie sehen unangenehme Alltags­situationen aus?

Wenn ich mit meiner Familie und meinen drei kleinen Kindern unterwegs bin, kann es vorkommen, dass ein Kind weint. Nun, ein Kind muss weinen, sonst wäre es kein Kind. Überraschenderweise weint ein Maier-Kind genauso wie ein anderes. Wenn dann einer versteckt hinter der Autotür steht und mit seinem Smartphone fotografiert, ist das schon sehr unangenehm. Er könnte ja wenigstens fragen, das würde ich dann Anstand nennen. Aber Anstand wird immer unwichtiger. Das Eigenartige ist auch, dass sich nicht nur junge Leute so verhalten, sondern auch alte.

Sie möchten, dass Ihre Kinder keine Skirennfahrer werden. Um Ihnen solche Situationen zu ersparen?

Nehmen wir den Sohn von Michael Schumacher: Der steht derart in der Auslage und muss immer wieder probieren, seinem Vater nachzukommen, das kostet enorm viel Energie. Das Wichtigste ist doch, die Kindheit zu leben. Und das geht nur, wenn ein Kind die Dinge ­machen kann, die ihm Spass machen. Das Schlimmste ist, mit jemand anderem verglichen zu werden. Jeder muss doch eigene Erfahrungen machen, ein eigener Mensch werden.

Wie gingen Sie mit dem Trubel während der Karriere um?

Das Drumherum nahm Dimensionen an, die über Jahre so nicht aushaltbar ge­wesen wären. Wenn ich heute schaue, welchen Stab an Leuten jeder Renn­fahrer um sich hat, der vorne ­mitfährt . . . Das war bei mir noch komplett anders. Ich stand alleine vorne. Es gab einen Pseudotrainer, der aber nie für mich ­alleine da war. Heute muss sich ein ­Athlet mehr oder weniger nur noch mit Skifahren beschäftigen, alles andere wird für ihn gemacht.

Hat Sie der Hype ausgelaugt?

Es hat sicher vom Sport abgelenkt. Gott sei Dank aber war mir meist egal, was ­geschrieben wurde, sonst hätte ich die Konzentration auf den Skisport ganz verloren.

Sie sagen, Sie mögen Kinder, weil sie im Gegensatz zu vielen Erwachsenen ehrlich sind. Wann wurden Sie speziell enttäuscht?

Na ja, enttäuscht . . . Es war einfach so: Wenn man den Maier hatte, dann brauchte man den nur vorne hinzu­schieben, und alle konnten sich dahinter verstecken, seien das die Trainer gewesen oder wer auch immer, ich stand sowieso im Mittelpunkt. Wenn es einmal nicht lief, dann wurde auf den Maier ­eingehauen. Es wäre wünschenswert gewesen, stärkere Persönlichkeiten um sich zu haben, die sich vor die Athleten gestellt hätten.

Haben Sie auch Fehler begangen?

Natürlich, sehr viele. Das gehörte dazu, weil ich mich eben auf den Sport konzentrieren wollte und das andere wie nebenher lief. Ich habe zum Beispiel ­keines meiner Interviews gegengelesen, nie! Dann kann es passieren, dass man etwas sagt und das dann komplett anders interpretiert wird. Da kamen Dinge heraus . . . Wenn ich mir heute anschaue, wie perfekt jeder dastehen will, muss ich sagen: Die aktuelle Generation hat dafür mit der Authentizität zu kämpfen. Früher sah man die Sportler noch so, wie sie waren. Man erwischte sie auch in den schlechtesten Momenten, weil noch ­keiner da war, der die ganze Kommunikation koordinierte.

Ein Sturz für die Ewigkeit: Hermann Maier, 1998 in der Olympia-Abfahrt in Nagano. Video: Youtube

Der Rummel um Sie war so gross, dass Busse mit Schaulustigen vor Ihrem Haus hielten. Wie war das?

Ich war ja meistens unterwegs und erlebte Ähnliches täglich. Aber für die ­Familie war es eine immense Umstellung. Man ist schon überrascht, wenn man sich die Schuhe schnürt, aufsteht und dann merkt, dass einen jemand vor dem Privathaus durch das Fenster beobachtet.

Was geniessen Sie an Ihrem jetzigen Leben?

Auszuspannen und Ruhe zu haben. Ich habe gelernt, dass ich meiner Leidenschaft, dem Skifahren, noch immer nachgehen kann. Einfach abseits vom Trubel, weg von den Menschenmassen.

Gibt es im Leben eines Skistars auch Sonnenseiten?

Die überwiegen sogar, ganz klar. Es gibt nichts Tolleres, als zu merken, was in deinem Körper steckt. Dass du Material und die Physik derart ausreizen kannst, dass das Hirn in manchen Kurven gar nicht mehr mitkommt. Es ist toll, zu wissen, wo das Limit ist, und dieses Limit auch einmal kurz zu vergessen – das sind Erlebnisse, die wird man später nie mehr haben. Gott sei Dank hat es in ­meiner Karriere davon viele gegeben.

Gehen Sie heute noch ans Limit?

Es liegt nun derart tief, dass es nicht schwierig ist, es auszureizen. (lacht laut)

Früher war Ihnen der Wettkampf wichtig, was ist es heute?Das Wichtigste ist, dass ich mich wohlfühle. Es geht nicht immer nur darum, Ziele zu setzen, sonst wäre ich ja wieder beim Wettkampf, und der fordert irr­sinnig. Für mich war es entscheidend, vom Wettkampf weg- und zur Natur hinzu­kommen. Schon während der Karriere dachte ich nicht selten: Diese blauen und roten Tore zerstören die Landschaft. In diesen Momenten merkte ich, dass ich nicht bereit war. Dass ich jetzt dieses Blau-Rot nicht mehr sehen muss und viel, viel mehr als das wahrnehme, ist sehr angenehm.

Gab es Momente, in denen Sie sich zurücksehnten nach dem Skizirkus?

Nein, die gab es nie. Wahrscheinlich auch, weil ich weit mehr erreicht habe als meine Ziele. Wobei: Was heisst schon Ziele? Es gab am Anfang ja nur die Hoffnung, überhaupt einmal ein Rennen zu gewinnen. Dann passierte derart viel mehr, dass mir das Aufhören ziemlich leicht fiel.

Sie waren der Comeback-König, der ewige Kämpfer. Dieses Image wird in der neu eröffneten Hermann-Maier-Galerie in Flachau auch ­gepflegt. Wie sehr haben Sie von diesem Image profitiert?

Ich weiss nicht, ob ich davon profitiert habe. Jedenfalls ist es etwas, das sich durch mein ganzes Leben gezogen hat. Es war für mich schon nicht einfach, überhaupt an Rennen teilzunehmen.

Weil Sie in der Jugend an Morbus Osgood-Schlatter litten, einer schmerzhaften Reizung der Patellasehne.

Ja, mein Weg war nicht der normale eines Skirennfahrers, der vom Verband als hochgehandelter Diamant gefördert wurde. Es gab für mich ein Comeback nach dem anderen – von Kindesbeinen an. Es wurde mir nicht leicht gemacht.

Wie viele haben Ihnen einen solchen Weg zugetraut?

Fast niemand, selbst innerhalb der ­Familie gab es kaum einen, der daran glaubte. Die meisten dachten: Lasst den nur machen, das wird sowieso nichts. Aber mir war das ziemlich egal.

Weil Sie diesen Charakterzug des Kämpfers in sich tragen?Ich musste ein Kämpfer sein. Sonst hätte ich meine grosse Leidenschaft aufgeben und sagen müssen, das war es jetzt.

Sie kriegten später den Spitznamen Herminator. Gefiel er Ihnen?

Zur Aktivzeit ging es mir nicht so schlecht mit diesem Image. Ich legte mir einen Panzer zu und fühlte mich teilweise, als würde alles an mir abprallen. Der Name hat auch nicht schlecht gepasst, wenn man sich die Figur Hermann Maier und alles, was mit ihr passiert ist, anschaut: Bei den Olympischen Spielen 1998 beispielsweise mit dem spektakulären Sturz und dem Sieg danach. Und das erst noch zur Primetime in den USA.

Herminator wie Terminator Arnold Schwarzenegger?Der Spitzname zeigt auch, wie viel Show dahintersteckt. Wichtig war, dass ich mich mit dem Namen nicht iden­tifizierte, sonst hätte ich tatsächlich geglaubt, diese unschlagbare Maschine statt ein Mensch zu sein. Spätestens nach meinem Motorradunfall merkte ich, dass ich auf keinen Fall unzerstörbar bin.

Beim Umfall 2001 erlitten Sie einen offenen Unterschenkelbruch und andere schwere Verletzungen. Hatten Sie jemals Kontakt zum schuldigen Autofahrer?

Nein, als Opfer suche ich doch nicht den Kontakt zum Täter. Natürlich war ich ihm auch böse, weil es um viel ging. Plötzlich hatte ich einen Unterschenkel, der fünf Zentimeter mehr Umfang hatte als der andere. Als Leistungssportler kämpft jeder um die Feinabstimmung –für mich ging es nur noch um Grob­abstimmungen. (lacht) Obwohl ich letztlich alles gut überstanden habe, merke ich noch heute Einschränkungen. Ab und zu denke ich mir beim Langlaufen: Mist, der Fuss brennt!

Interview nach dem Motorradunfall im Spitalbett. Video: Youtube, ORF

Haderten Sie mit Ihrem Schicksal?

Nein, jeder ist ja irgendwann einmal ­verletzt. Ein Kreuzbandriss gehört bei einem Skifahrer schon zum guten Ton.

In der Galerie ist der riesige ­Titannagel ausgestellt, der Ihren Unterschenkel zusammenhielt. Was denken Sie bei diesem Anblick?

Wie schön der eigentlich ausschaut! Er wurde ziemlich malträtiert bei der Rückkehr 2003, in Kitzbühel und dann auch bei der WM in St. Moritz.

Sie haben bereits in Kitzbühel ­wieder den Super-G gewonnen. Wie erklären Sie sich das?

Das war ganz komisch. Der Weg zurück forderte sehr viel. Das Rennen ist dann nur ein Ergebnis nach dem ganzen Prozess. Beinahe ertappte ich mich beim Gedanken: Eigentlich geht es ja wieder ganz leicht. Aber was alles dahintersteckte, was eben auch dieser Nagel aushalten musste, das war schon enorm.

Schaudert es Sie beim Anblick?

Überhaupt nicht. Ich konnte damit recht gut umgehen. Geholfen hat mir, dass ich immer zuschauen muss, wenn ich operiert werde, ob es nun eine offene Wunde ist, die genäht wird, oder was auch immer. Mir war ­immer wichtig, das Ganze sofort aufzuarbeiten.

Wie das ORF über den Motorradunfall berichtete. Video: Youtube, ORF

Wie würde es aussehen, wenn Sie jetzt auf der Streif fahren würden?

Ziemlich schlecht.

Seit 2013 sind Sie Vater. Gehen Sie dem Risiko nun eher aus dem Weg?

(zögert) Das ist schwer zu sagen. Es ist ja nicht so, dass Skifahren das ganz grosse Risiko mit sich bringt. Ich konnte mich ziemlich gut einschätzen . . .

. . . ausser eben in Nagano . . .

. . . das war kompletter jugendlicher Leichtsinn. Es war meine erste richtige Weltcupsaison. Ich gewann in Wengen und dachte: Wahnsinn, ich kann das ja! Und: Eigentlich kann ich es doch noch viel besser! Nur hat mein Riesenslalom-Schwung in der Abfahrt nicht allzu gut funktioniert. (lacht laut)

Wie es Sie durch die Luft ­katapultierte – es war ein Sturz für die Ewigkeit.

Ich wusste eigentlich, wo meine Grenzen sind, ich habe mich einfach verpokert. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt weniger Risiko eingehe. Bei einer Skitour weiss ich zwar immer, was ich tue, aber es bleibt ein Risiko.

Sie sind ein Vorbild mit Ecken und Kanten. Wer fasziniert Sie?

Mich inspirieren leidenschaftliche Menschen, ganz egal, wofür sie sich begeistern. Es muss nichts Supertolles, Supergescheites oder Kreatives sein.

Sind im Skizirkus Freundschaften entstanden?

Auf alle Fälle. Es ist zwar ein Einzelsport, aber es gibt sehr viele Ausnahmesituationen, in denen wir im gleichen Boot sassen. Wir lebten früher auch den oft heraufbeschworenen Teamgedanken noch anders, weil wir viel weniger Betreuer hatten. Vielleicht sind die Freundschaften aufgrund gemeinsamer Erlebnisse gar noch etwas intensiver als diejenigen ausserhalb des Sports.

Wen zählen Sie noch heute zu Ihren Freunden?

Da gibt es einige, es wäre fast ein ganzer Car voll. Na ja, ein Bus vielleicht. Sagen wir: ein kleiner Bus. (lacht) (Tages-Anzeiger)