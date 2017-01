«Ich mache noch immer zu viele Fehler»

«Es ist schön zu sehen, dass es noch geht. Ich mache aber noch immer zu viele Fehler und rege mich darüber auf. Andererseits liege ich nur rund zwei Zehntel hinter Tessa Worley, die im Riesenslalom das Mass der Dinge ist. Es geht in die richtige Richtung, ich muss aber noch arbeiten», sagte Lara Gut nach dem ereignisreichen Rennen in Maribor zum Schweizer Fernsehen.

Nach Platz 4 im ersten Lauf hatte sich Gut im zweiten Durchgang noch um einen Platz verbessert, während die Halbzeitführende Mikaela Shiffrin auf Position 6 zurückfiel. «Ich fahre rund um die Tore und habe meinen Rhythmus wiedergefunden», analysierte Gut. «Nun muss ich noch etwas angriffiger fahren und flüssigere Läufe zeigen.»

It's good to be on the podium but I still have a lot to learn :) Come on boys!! https://t.co/b0eJWas8fG