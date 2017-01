Frauen-Abfahrt in Zauchensee abgesagt

Die Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zauchensee musste am Samstag wegen neuerlichen Schneefalls abgesagt und auf Sonntag verschoben werden.

Es war weder an ein Training, das vor der Abfahrt noch zwingend stattfinden muss, als auch an ein Rennen zu denken. Zu stark schneite es in der Ski-Station im Pongau.

Wie sich das Programm vom Sonntag genau präsentiert, ist noch nicht entschieden. (ij/si)