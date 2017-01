Um 11 Uhr war es Gewissheit. Der Kernwettbewerb des Wengener Weltcup-Weekends kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Die rund 50 Zentimeter Neuschnee waren zu viel, um eine faire Lauberhorn-Abfahrt durchzuführen. Bereits früh am Morgen hatten sich die Organisatoren vom Traum eines Rennens auf der Originalstrecke verabschieden müssen.

«Der Wetterbericht sagt, dass es bis am Nachmittag nicht richtig zu schneien aufhört. Sonst hätten wir auch warten können. Es fanden hier ja schon mehrere Rennen am Nachmittag statt. Es hört nun aber einmal nicht auf, und oben hat es solche Schneeverwehungen, dass wir die Piste nicht mehr sauber bekommen. Es wäre einfach zu gefährlich gewesen, ein Rennen bei solchen Bedingungen zu starten», erklärte FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem Schweizer Fernsehen. Die Natur habe dem Skizirkus gezeigt, wo es langgehe. Das müsse man akzeptieren, so Waldner. Einem spektakulären Slalomrennen am Sonntag stehe aber nichts im Weg.

Due to the present weather situation, the jury together with the OC has decided to cancel today's DH at @WeltcupWengen pic.twitter.com/4AfGPdop4k — FIS Alpine (@fisalpine) 14. Januar 2017

Da bislang in diesem Winter erst zwei Abfahrten stattfinden konnte, hatte Waldner schon am Freitag erklärt, dass die FIS sich um Ersatzrennen bemühe. Mit Beaver Creek sind Gespräche anberaumt. In der US-Skistation könnte in der Woche vor dem Weltcupfinale im nahe gelegenen Aspen ein Wettbewerb stattfinden. «Wir müssen etwas für die Abfahrer machen», betonte Waldner.

Den Skifans, die eigens für die Abfahrt nach Wengen reisten, bleibt nur der kleine Trost, dass sie das Eintrittsgeld zurückerhalten.

Kurzzeitiger Applaus, als OK-Präsident Urs Näpflin sagt, dass die Tickets zurückerstattet werden @WeltcupWengen #srfski pic.twitter.com/8Ubo1aqWNW — SRF Sport (@srfsport) 14. Januar 2017

(fas)