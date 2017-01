Er machte einen Zürcher zum Wengen-Sieger

Es ist einiges los im Keller des Hotel Belvédère in Wengen. Während Franz Nadig, verantwortlich für die Ski von Patrick Küng und auch mal als «goldene Feile» bezeichnet, packt gerade die Bretter zusammen. Sie wären bereit für die Lauberhorn-Abfahrt, gestern Abend, als das Rennen noch nicht abgesagt war, man noch auf einen Durchführung hoffen konnte.

Wenige Meter daneben ist Robert Polesel noch mitten bei der Arbeit. Wachsen, polieren und Kanten feilen sind nur ein Teil der Aufgaben, die für ihn noch anstehen. Es ist offensichtlich, dass ihm sein Job gerade leichter fällt, als auch schon. Einige Stunden zuvor feierte Niels Hintermann, für dessen Ski Polesel unter anderem Verantwortlich ist, sensationell den Kombinations-Sieg am Lauberhorn. «Es hat alles gepasst: Das Material, das Wetter, es war der perfekte Tag.»

Zusammen durch dick und dünn

Ein versöhnlicher Lohn für harte und vor allem lange Arbeitsschichten. Vor Rennen stehen die Service-Leute bis zu 16 Stunden pro Tag im Einsatz. Nach den Trainings analysieren sie gemeinsam mit den Fahrern die Pistenverhältnisse und passen das Material entsprechend an. Dabei vertrauen Polesel und seine Kollegen auf ihre langjährige Erfahrung, das letzte Wort hat aber immer der Athlet selber.

Dabei kann es zwar auch mal zu Reibereien kommen, wie Nadig bestätigt. Aber: «Patrick und ich haben von Beginn an ausgemacht, dass wir gemeinsam durch dick und dünn gehen. Anschuldigungen gibt es bei uns keine.» Seit sieben Jahren arbeitet das Duo zusammen. So sei es auch schwierig zu beziffern, wie viel Prozent das Material von einem guten Resultat ausmacht. «Zum guten Material braucht es immer noch einen stark fahrenden Athleten», so Polesel.

So ist es nur konsequent, dass der viele Schneefall nicht nur die Skifahrer auf der Piste Kopfzerbrechen bereiten, sondern auch den Service-Angestellten, wie Polesel erklärt: «Man muss viel beobachten und bis zum letzten Moment die richtige Lösung finden, sonst können wir ein Problem haben.» Dass aber auch manchmal die Experten machtlos sind, zeigte die Alpine Kombination vom Freitag. Trainer Hansjörg «Jogi» Kunz fand, die letzten 20 Fahrer bei der Abfahrt hatten «keine Chance mehr.»

Zur Freude von Polesel, der trotz bevorstehender Abfahrt noch nicht so bald ins Bett geht: «Zeit zum Feiern bleibt schon noch, die Nacht ist ja noch jung.» Na dann, viel Spass noch. Obwohl: «Spass habe ich auch hier im Service-Raum.» (DerBund.ch/Newsnet)