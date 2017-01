Ein Spielplatz in den Bergen

Laax ist seit Jahren Kult. Als die Snowboarder in ihren Anfängen in den meisten Skiorten noch belächelt wurden, hatte das Schweizer Wintersportgebiet die Attraktivität des Freestyle-Sports bereits erkannt. Vor über 30 Jahren wurde in Laax die erste Halfpipe gebaut. Ende der 80er-Jahre fanden die ersten internationalen Snowboard-Wettkämpfe statt. Laax hat sich in der Szene früh einen Namen gemacht und bei der Entwicklung des Sports von Anfang an eine wichtige Rolle gespielt.

Heute steht auf dem Crap Sogn Gion nicht nur die längste Halfpipe – 200 Meter – der Welt, vier Snowparks für Freestyle-Fans auf jedem Niveau stehen zur Verfügung. Fast 100 Objekte können befahren werden, es ist eines der grössten Angebote in den Alpen.

Abseits der Pisten kann in der Freestyle Academy auf Trampolins und in Schnitzelgruben trainiert werden. Auch hier leistete Laax Pionierarbeit und hat 2010 als erstes Gebiet in Europa eine solche Einrichtung gebaut. Seit 2013/14 ist die Bündner Gemeinde auch der Trainingsstützpunkt der Freestyle-Wintersportler in Snowboard und Freeski.

Auch Olympiasieger Iouri Podladtchikov weiss, was er an Laax hat. «Es ist der einzige Ort der Welt, an dem du die Leidenschaft für Freestyle fühlen kannst. Laax ist ein einziger Freestyle-Himmel mit der besten Infrastruktur, die man sich vorstellen kann», zitiert ihn die Website des Skigebiets.

Auch heute, wo Snowboarden allmählich wieder vom Skifahren eingeholt wird, strömen noch Tausende Zuschauer ans prestigeträchtige Laax Open auf dem Crap Sogn Gion. Den Ruf, eines der besten Snowboard-Resorts in Europa zu sein, ging nie verloren. Top-Fahrer aus der ganzen Welt versammeln sich in dieser Woche in den frisch verschneiten Bündner Bergen.

Der Stellenwert des Events ist hoch. Das Fahrerfeld in der Halfpipe und im Slopestyle ist hochkarätig, und seit Tagen laufen die Social Media Accounts der Teilnehmer auf Hochtouren. Bilder und Videos zeigen, wie gerne die Athleten nach Laax kommen. Vor den Qualifikationen Anfang Woche geniessen die meisten ein paar Tage im Tiefschnee.

Mark McMorris ist zurück

Aus Schweizer Sicht mag der Wettbewerb in der Halfpipe am interessantesten sein. Olympiasieger Iouri Podladtchikov, die letztjährigen Medaillengewinner Pat Burgener und David Hablützel wie auch Jan Scherrer und Christian Haller werden für die Schweiz um Podestplätze kämpfen.

International gesehen, gilt der Slopestyle als zukünftige Königsdisziplin. In Sotschi 2014 hat er sein olympisches Debüt gefeiert und fordert vor allem die Vielseitigkeit der Fahrer. Über Rails, Boxen, Quarterpipes und unterschiedlich grosse Schanzen müssen die Athleten ihr Können beweisen.

Die Zusammenfassung des letztjährigen Slopestyle-Finals. Quelle: Youtube

Beim Slopestyle-Event in Laax gehören der Kanadier Mark McMorris und die Österreicherin Anna Gasser zu den grossen Favoriten. McMorris hat den Event bereits im letzten Jahr gewonnen. Der 23-jährige Kanadier erlitt im Februar beim Air & Style in Los Angeles einen Bruch des Oberschenkelknochen und hat sechs Monate Reha hinter sich.

Davon merkt man in der laufenden Saison kaum etwas, er mischt bereits wieder an der Weltspitze mit. Seine kanadischen Teamkollegen Sebastien Toutant und Tyler Nicholson gehören ebenfalls zu den Favoriten. Im letzten Jahr gab es einen kanadischen Dreifachsieg.

Bei den Frauen liegt Anna Gasser zurzeit an der Spitze des FIS-Rankings und hat in dieser Saison schon vier Wettkämpfe gewonnen. Auch sie kommt von einer Verletzung zurück. Die Einheimische Sina Candrian hat in der letzten Woche beim Slopestyle-Contest im österreichischen Kreischberg Silber geholt, just hinter Anna Gasser. Auch Elena Koenz darf nicht aus den Augen gelassen werden, sie wurde in Österreich Vierte. Im letzten Jahr gewann die Amerikanerin Jamie Anderson den Slopestyle in Laax und freut sich, auch in diesem Jahr wieder dabei zu sein.

Peepin this setup here in Switzerland... Seriously one of the most beautiful places on the planet! So thankful to be here ???? and the park is dope ???? Ein von ? Jamie Anderson ? (@jamieanderson) gepostetes Foto am 15. Jan 2017 um 13:13 Uhr

(DerBund.ch/Newsnet)