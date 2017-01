Die Aufsteigerin aus der Heidi-Welt

Nathalie von Siebenthal, das ist die langlaufende Bauerntochter aus dem Berner Oberland. So lautet die Kürzestzusammenfassung fast jedes Von-Siebenthal-Porträts. Es zeigt: Das Image der Bauern ist in der Schweiz noch immer exzellent. Denn bei einer Athletin, deren Vater als Maler, Lehrer oder Banker arbeitet, ist dessen beruflicher Hintergrund fast nie zu erfahren.

Dass diese Lebensfacette der begnadeten Langläuferin Von Siebenthal weitergetragen wird, hängt mit ihren jüngsten Erfolgen zusammen. An dieser elften Tour de Ski kämpft sie mit den Besten, liegt drei Einsätze vor Schluss auf Platz 7. Besser war in der Prestigeserie noch nie eine Schweizerin klassiert. Dabei ist Von Siebenthal erst 23-jährig und in Bezug auf den Sport noch in der Lehrzeit. Dies hängt mit ihrem aussergewöhnlichen Werdegang zusammen: Aufgewachsen auf dem elterlichen Bauernhof in Lauenen bei Gstaad, coachte sie ihr Vater bis ins Juniorinnenalter.

Weil die Familie den Sommer jeweils auf der Alp Marnex (1738 m) verbringt, wuchs Von Siebenthal auch in dünner Luft auf. Das Langlaufen gehörte immer zum Ausgleich, da für Nathalie von Siebenthal klar war: erst die Ausbildung – zur Bäuerin auf dem väterlichen Hof –, dann der Sport. Dafür zog der Vater um den Hof für seine Kinder schon einmal eine eigene Langlaufspur. Obschon das Leichgewicht nun seit drei Jahren mit Swiss Ski kooperiert, lebt und trainiert Von Siebenthal die meiste Zeit auf dem Hof beziehungsweise der Alp. Viel technischen Schnickschnack braucht sie dafür nicht. Ihr reichen ein paar Langhanteln, Holzkisten oder Gummizüge für Kraft- und Sprungtraining.

Müde vom Heuen

Dass sie im Vergleich zu anderen Weltklasse-Langläuferinnen in der Teenagerzeit eher wenig trainierte, kommt ihr nun zugute: Sie hat sich der Spitze dank mehr Training nämlich fast schon in Siebenmeilenstiefeln genähert. Fraglich wird sein, wie gut sie die Balance zwischen Sport und Ausgleich hinbekommt. Weiter arbeitet sie kräftig auf dem Hof mit, was sie als Herzensangelegenheit bezeichnet. Dies bedeutet aber: Während ihre Gegnerinnen zwischen den täglichen Trainings die Beine hoch­lagern, ist sie Bäuerin. Halb scherzend sagte ihr Coach Albert Manhart der «Berner Zeitung» darum: «In der Vorbereitung kam sie einmal müde in einen Trainingskurs, nachdem sie zwei Tage lang ‹düregheuet het gha›.»

Das Bekannterwerden hat Von Siebenthal auch Schattenseiten erfahren lassen. Als sie sich vor dem Saisonstart enttäuscht über die dopinggesperrte ­Dominatorin Therese Johaug äusserte, erschien die Aussage in den norwegischen Medien in grossen Buchstaben – und sie wurde gar attackiert. Von Siebenthal hatte auch gesagt, viele Male in der Vorbereitung kontrolliert worden zu sein. Nach Logik der norwegischen Journalisten hiess das wiederum: Nathalie von Siebenthal ist höchst suspekt. Seither meidet sie das Thema. (Tages-Anzeiger)