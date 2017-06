Schwimmstar fordert Hai heraus

Das grosse Rennen zwischen dem 23-fachen Olympiasieger Michael Phelps und dem Hai findet am 23. Juli im Rahmen der Discovery-Channel-Serie «Shark-Week» statt.

«Haie zählen zu den schnellsten und effizientesten Raubtieren des Planeten. Michael Phelps ist der grösste Champion, der jemals im Wasser angetreten ist. Aber ein Sieg fehlt ihm noch. Ein Wettkampf, so monumental, dass ihn noch niemand vor ihm bestritten hat. Der erfolgreichste Olympionike aller Zeiten fordert den besten Jäger des Ozeans heraus. Phelps vs. Shark – The race is on!», heisst es im Communiqué des Senders.

Phelps' Chancen stehen allerdings alles andere als gut: Während er selbst eine Maximalgeschwindigkeit von 9,6 km/h erreicht, kommen Haie auf rund 40 km/h. Viel werde von der Laune des Weissen Hais und der Distanz abhängen, heisst es.

Als Einstimmung war der Schwimmstar schon einmal mit Weissen Haien unter Wasser – geschützt durch einen Käfig.

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks ????!! #bucketlist Ein Beitrag geteilt von Michael Phelps (@m_phelps00) am 10. Jun 2017 um 21:52 Uhr

(ak)