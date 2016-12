Kultgeschenke für den Sportfan

In dieser ach so materiell geprägten Welt treibt es dem Schenker bzw. der Schenkerin den Schweiss auf die Stirn, wenn er oder sie nur schon an Weihnachten denkt. Denn das superoriginelle Geschenk des Vorjahres stets aufs Neue zu übertreffen, ist weltmeisterlich schwierig. Auch unter dem bunt geschmückten Tannenbaum herrscht also ein brutaler Verdrängungswettbewerb – ­citius, altius, christkindlius halt.

Um den geneigten DerBund.ch/Newsnet-Leser von diesem Druck ein wenig zu befreien, haben wir uns durch die bunte, weite Welt der Sportgeschenke geschuftet. Natürlich ist vieles nur noch in der Theorie bestellbar, weil die Weihnachtsuhr tickt. Aber Sie wissen ja, ums sportlich zu formulieren: Vor Weihnachten ist nach Weihnachten und damit auch schon wieder vor Weihnachten.

Lassen Sie sich also von ­unseren Tipps bereits fürs nächste Jahr ­begeistern und den Geschenkestress elegant umgehen, indem Sie schon für 2017 einkaufen. Wie auch immer: Die DerBund.ch/Newsnet-Sportredaktion wünscht Ihnen für die Festtage nur das Beste!