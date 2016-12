Kampf auch neben dem Ring

Der Boxing Day gehört seit 1973 zur ­Berner Festtags-Agenda, am kommenden Stephanstag geht bereits die 37. Ausgabe über die Bühne. Einst vom legendären Boxtrainer Charly Bühler ins Leben gerufen (den ersten Anlass unter diesem Namen organisierte Bühler 1969 im ­Zürcher Hallenstadion), wird der ­Boxing Day seit 2004 vom Boxstall ­Boxing Kings unter der Leitung von ­Daniel Hartmann durchgeführt.

Hartmann verfügt seit 1982 über die Schweizer Boxtrainer-Lizenz und ist wohl der wichtigste Manager des Landes. Der Selfmade-Man hat bereits beträchtliches Kapital in den Schweizer Boxsport investiert und ist bestrebt, ­immer neue Talente aufzubauen. Das Beispiel von Alain Chervet, dem Neffen des ehemaligen Europameisters Fritz Chervet, zeigt, dass Hartmann weder Aufwand noch Kosten scheut und seinen Schützlingen immer wieder Trainingscamps und Sparrings im Ausland organisiert. Zur Vorbereitung auf den kommenden Boxing Day flogen Hartmann und Chervet auf die Kanarischen Inseln und absolvierten bei Vassili Boguslavsky, der auch schon den amtierenden WBO-­Federgewichts-Weltmeister Vasyl Lomachenko und das ukrainische Nationalteam betreute, ein Trainingscamp.

Auch Hartmann selber setzt auf ­Weiterbildung, so hospitierte er in den vergangenen Jahren bei weltbekannten Trainern und in Gyms in den USA, unter anderen bei George Young in Catskills NY, bei Kevin Rooney, dem ehemaligen Trainer von Mike Tyson, oder bei Hall-of-Fame-Trainer Bob Jackson vom ­Gleason Gym. Aber auch in Europa sucht der umtriebige Manager stets neue Kontakte. Es gelang ihm, Conny Mittermaier, eine der schillerndsten Box­figuren in Deutschland, für zwei Monate nach Bern zu ­holen. Mittermeier ist ­aktuell Trainer des ehemaligen Welt- und Europameisters Jürgen Brähmer.

Finanzielle Herausforderung

Beobachter bemängeln immer wieder die ­Qualität der Gegner der einheimischen Boxer. Dass viele aus Osteuropa stammen, spricht nicht gegen ­deren ­Fähigkeiten. Sie sind derzeit – was die internationalen Rankings betrifft – sogar höher einzustufen als die Kämpfer aus Westeuropa. Doch Kritiker sähen lieber bekanntere Boxer oder wieder einmal einen EM-Kampf der EBU mit den wichtigen Mitgliedsstaaten und TV-Märkten wie Deutschland, England oder Italien.

Im Moment steht ein EM-Kampf aber schon aus sportlicher Sicht nicht in Aussicht. Zudem ist die Finanzierung eines solchen Kampfs ohne das Schweizer Fernsehen praktisch unmöglich. Nur mit der TV-Unterstützung sind die nötigen Sponsoring-Einnahmen zu realisieren. Und der Berner Boxing Day hat beim SRF weder eine Lobby, noch liegt das Datum aus Sicht der Fernsehmacher ideal – der Spengler-Cup hat Vorrang. «Der Boxing Day ist in dieser Form in Bern nur realisierbar, weil wir auf eine kleine, aber treue Sponsoren-Gemeinschaft zurückgreifen können, die den Anlass Jahr für Jahr unterstützt», erklärt Hartmann.

Trotz den schwierigen Umständen ist es ihm und seiner Crew erneut gelungen, ein sehr attraktives Programm mit sportlich interessanten Kämpfen zu ­organisieren: Der Berner Lokalmatador Alain Chervet boxt im Kursaal gegen Emilio Norfat aus Tansania, der Burgdorfer Agron Dzila trifft auf den Uruguayer Jorge Rodriguez Oliveira, und Gabor Vetö kämpft gegen Michael Odhiambo aus Kenia. Dazu gibt das hoffnungsvolle Talent Davide Faraci sein ­Debut bei den Profis: Er misst sich mit dem Ungarn Kristof Mate. Hartmann freut sich auf den Stephanstag: «Seit ich den Boxing Day durchführe, war die sport­liche Qualität noch nie so gut wie dieses Jahr.»

Berner Boxing Day 2016

Datum: Stephanstag, 26. Dezember

Ort: Kursaal Bern

Programm: ab 15.00 Uhr: 7 Amateurkämpfe einer Berner Auswahl gegen eine Auswahl aus Slowenien (Kämpfe à 3 oder 4 Runden). – Anschliessend: 4 Profikämpfe (6 bis 8 Runden): Supermittel: Davide Faraci - Kristof Mate (Ungarn). – Superleicht: Gabor Vetö - ­Michael Odhiambo ­(Kenia). – Superleicht: Alain ­Chervet - Emilio Norfat (Tansania). – Cruiser: Agron Dzila - Jorge Rodriguez Olivera (Uruguay).

Tickets: www.startickets.ch (es sind nur noch knapp 20 Prozent der Eintrittskarten verfügbar). (Der Bund)