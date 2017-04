Ihr fehlte nur ein Sieg zum grossen Geschlechterduell

Einen Moment lang konnte Snooker-Spielerin Reanne Evans vom grossen Coup träumen. Die elffache Frauenweltmeisterin hatte es bei ihrer dritten Teilnahme an der Qualifikation zur Männer-WM in die Schlussrunde geschafft, dank eines 10:8-Sieges über den Finnen Robin Hull. Der Waliser Lee Walker wurde dann aber nicht nervös im Geschlechterduell, ging sogleich 6:1 in Führung. Evans konnte zwar noch einmal Hoffnungen schöpfen, als sie sich auf 9:6 herankämpfte, letztlich siegte Walker aber 10:6.

Evans erhält immer wieder Chancen, sich in einem Männerfeld zu beweisen, bislang aber ohne durchschlagenden Erfolg. Damit ist sie nicht alleine, wie die Übersicht in der Bildstrecke zeigt. Siege von Frauen über Männer bleiben grosse Ausnahmen. (ebi.)