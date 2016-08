Es sind heute alle so nett

Wenn morgen um acht Uhr Speaker ­Dagobert Cahannes in der temporären Riesenarena auf dem Militärflugplatz Payerne die Wettkämpfe mit dem Aufruf «Mann i d Hose!» eröffnet, wird den 275 Turner- und Sennenschwingern aus ­allen fünf Teilverbänden eine Welle der Sympathie entgegenbranden. Alle drei Jahre fungieren sie im mentalen Haushalt der Schweizer als inoffizielle Sägemehl-Schweizergarde: Sie stehen ihren Mann auf dem «Swissness-Hoger» im Ozean der Globalisierung und symbolisieren Wehrbereitschaft, sie halten Tradition und Brauchtum ebenso hoch wie den «Alleingang» – muss ein Schwinger doch ohne fremde Hilfe und aus eigener Kraft den Thron besteigen. So zumindest formulierte es Christoph Blocher 1995 an den «Emser» Spielen in Chur. Haarige Geschichte

Der Schwinger an sich wurde nicht immer als patriotischer Musterknabe verehrt. Einerseits brachte das Schwingen im 17. und 18. Jahrhundert legendäre ­Figuren hervor, Naturburschen mit schier übermenschlichen Kräften, die in ihrer Heimat legendäre und vielfach ­bewunderte Persönlichkeiten waren – unter ihnen gab es urtümliche Mannsbilder, die ganze Weinfässer auf den Schultern trugen oder heruntergefallene Felsbrocken eigenhändig aus dem Weg räumten. Andererseits: Sie wurden beargwöhnt für ihr anarchisches Potenzial und waren darum der Obrigkeit ein Dorn im Auge. Das Schwingfest am Sonntag war für die kantonalen Patrizier-Regierungen ein Hort der Lasterhaftigkeit. Wegen des «Hirtenspiels» wurde nicht nur der Kirchgang vernachlässigt, diese Zusammenrottungen waren auch dem Alkoholkonsum und anderen gotteslästerlichen Tätigkeiten förderlich. In einzelnen Kantonen wurden Schwingverbote erlassen, in Nidwalden galt sogar bis 1908 ein entsprechendes Gesetz. Die Schwinger liessen sich dadurch aber nicht auf den Rücken legen: Es gab illegale Schwingfeste, veritable Waldpartys wurden an entlegenen Orten gefeiert. Die Obrigkeit schlief indes nicht; wer erwischt wurde, musste mit harten Strafen rechnen. Er wanderte ins Gefängnis, musste als Busse eine Wallfahrt antreten oder es wurde ihm als Zeichen der Schande der Kopf kahl geschoren. Apropos Haare: Viel später, in den frühen 1970er-Jahren, wagten sich einige Schwinger mit etwas längeren Haaren auf den Schwingplatz, die Haarpracht touchierte vielleicht knapp die Schultern – eine Länge, mit der sie notabene im Militär nicht angeeckt wären. Die Schwingerregierung aber reagierte schnell und kompromisslos: Als drei Nordostschweizer Schwinger den Gang zum Coiffeur zwecks Nachbesserung verweigerten, wurden sie kurzerhand von den Wettkämpfen ausgeschlossen. Der damalige technische Leiter und spätere Obmann Otto Brändli – als Schwinger selber ein ganz «Böser» – fiel mit einer denkwürdigen Begründung auf: «Langhaarige schwitzen mehr und ­können weniger gut denken.» «Würdeloses» Verhalten

Ein Rebell war auch der dreimalige Berner Schwingerkönig Ruedi Hunsperger, der sich während seiner Aktivkarriere bei den Oberen unbeliebt gemacht hatte, weil er vor dem ersten Gang eines Schwingfests mitunter mit Kameraden anstelle von Kniebeugen und Liegestützen doch tatsächlich Fussball spielte. Nach seinem Karriereende gab er fast noch mehr Anlass zu Ärger: Der Showkampf mit einem Bären, dessen Erlös für einen wohltätigen Zweck gedacht war, wurde ebenso mit Kopfschütteln quittiert wie Hunspergers Engagement als Co-Kommentator für das Schweizer Radio beim Eidgenössischen in Basel 1977. Der damalige Obmann Ernst Marti sah die Würde eines Schwingerkönigs in akuter Gefahr und wagte den Hosenlupf. Kurzerhand gab er bekannt, man werde nicht mit Schwingen beginnen, solange der Hunsperger in dieser Kommentatorenkabine sitze. Der Kampf ging allerdings zugunsten des Schwingerkönigs aus, nachdem sich ein Basler Regierungsrat eingeschaltet hatte, wenig Verständnis für diesen Machtkampf aufbrachte und die Einhaltung der Marschtabelle anmahnte. Mit der Würde und der vaterländischen Gesinnung nicht vereinbar waren lange auch Auftritte jenseits der Landesgrenzen: In den 1930er-Jahren verboten die Verbandsoberen den Schwingern nach und nach die Teilnahme als Ringer an Olympischen Spielen und internationalen Wettkämpfen. Dabei hatte der zweimalige Schwingerkönig Robert Roth 1920 an den Olympischen Spielen in Antwerpen noch Gold in der Schwergewichtskategorie der Freistilringer gewonnen. Er besiegte damals im «Schlussgang» den Amerikaner Pendleton Nat, der gemeinhin als stärkster Mann der Welt galt. Ein amtierender Schwinger­könig sprengte die Landesgrenzen und war gleichzeitig Olympiasieger! Als das Verbot später allmählich wieder gelockert wurde, hatten sich die beiden Sportarten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Immerhin wurde Silvio Rüfenacht, Schwingerkönig von 1992, mehrfach Schweizer Meister im Ringen, eine Olympia-Teilnahme blieb ihm ­jedoch verwehrt. Ein Doktor im Sägemehl

Ein Rebell der anderen Art war der ­Appenzeller Ernst Schläpfer, 1980 und 1982 Schwingerkönig und später auch Obmann. Der promovierte ETH-Agronom war allein schon mit seinem akademischen Hintergrund eine Ausnahmeerscheinung. Er stiess auch mit neuen Methoden im Trainingsbereich in neue Sphären vor und trainierte wöchentlich bis zu 15 Stunden; dieser verkappte «Semi-Professionalismus» stiess seinen grössten Konkurrenten damals sauer auf. Die beiden Landwirte Johann Santschi und Ernest Schlaefli monierten, der «studierte» Schläpfer verschaffe sich so unzulässige Vorteile. Später als Funktionär kritisierte «Zauberlehrling» Schläpfer, der im physischen Bereich neue Massstäbe gesetzt hatte, eine Entwicklung, die zu sehr auf den Kraftraum setze und zu wenig auf die Technik im Schwingkeller. Rebellen auf ihre Weise waren auch die Schwingerkönige Abderhalden Jörg und Forrer Arnold, die sich wegen der restriktiven Werbegelungen immer wieder mit dem Verband anlegten. Als «Eisbrecher» sorgten sie dafür, dass heute die Werbevorschriften zwar streng geregelt sind, aber den Spitzenschwingern Sempach, Stucki, Wenger gleichwohl stattliche Verdienstmöglichkeiten eröffnen. Und an diesem Wochenende in Estavayer: Wo sind sie, die Rebellen, die sich mit dem Verband anlegen und neue Wege gehen? Würde ein (sichtbares) Tattoo oder ein Pferdeschwanz reichen, um als Schwinger unangenehm aufzufallen? (Der Bund)