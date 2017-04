«Er gewinnt, aber stirbt – das ist für mich vorbei»

Sie sind seit kurzem 50. Müssen Sie sich trotzdem bereits mit dem Tod beschäftigen?

Ich mag das Wort «Tod» nicht. Ich muss mich mit der Gesundheit beschäftigen, vom Tod will ich nichts wissen.

Sie leiden an einer Autoimmunerkrankung mit Auswirkungen aufs Herz, nicht zum ersten Mal war Ihr Zustand jüngst kritisch. Gab es keine Tage, an denen Sie dachten: Jetzt ist es vorbei?

Es gab Tage, an denen ich eine Form von Gleichgültigkeit zeigte und dachte: Ich will nicht mehr kämpfen. Das dauerte aber zum Glück immer nur kurz. Mein Kopf musste dann den Körper davon überzeugen weiterzumachen.

Glauben Sie, dass Sie mit positivem Denken Ihr Leben verlängern können?

Verlängern würde bedeuten, dass quasi der Vertrag ausläuft. Bei mir läuft aber nichts aus. Ich will einfach weiterleben.

Denken Sie daran, Ihr Leben Ihrem Körper anzupassen?

Ich wurde nach meinem letzten Spitalaufenthalt von allen Seiten unter Druck gesetzt, mein Leben zu ändern und Tempo rauszunehmen. Unter dem jüngsten Eindruck war ich auch damit einverstanden. Jetzt aber geht es mir schon wieder besser. Und es ist bereits wieder schwierig, nicht so zu leben wie vorher.

Kennen Sie nur Vollgas?

Vollgas nicht. Ich bremse manchmal einfach ein bisschen spät. Deshalb muss ich die Schuhe öfter wechseln.

Was sagt Ihre Frau zu Ihrem Lebensstil?

Sie ist eine der wenigen, die mich bremsen können. Viele, die mich bremsen wollen, empfinde ich als Hindernis. Wenn ich gewinnen will, darf ich nicht bremsen.

Sie haben doch schon alles gewonnen...

... nein...

... Sie haben viel Geld, einen Sportclub, Firmen, Sie wohnen mit Ihrer Frau an der Goldküste, fahren hochwertige Autos.

Es geht nicht ums Haben. Es macht mich nicht glücklich, meine Steuererklärung auszufüllen und zu sehen, was mir alles gehört. So funktioniere ich nicht.

Wie denn?

Schnelle Autos fahren oder Dividenden erhalten bringt höchstens kurze Freude. Ein Glücksmoment ist, mit Volero die Champions League zu gewinnen. Das funktioniert nur im Team. Und wenn es wieder einmal nicht klappt, dann fühle ich mich mies.

Sie kündigten an, mit 50 ein Zwischenfazit zu Ihrem Engagement beim Volleyballclub Volero zu ziehen. Wie sieht es aus?

In der Schweiz sind wir eine Übermacht, aber international haben wir das wichtigste Spiel noch nicht gewonnen. So ist über die Jahre ein für uns selbst unangenehmes Verhalten entstanden: Gewinnen wir national, berührt das emotional niemanden mehr stark, verlieren wir international, sind wir alle enttäuscht. Kommt dazu, dass die finanzielle Belastung bei mir als Mäzen jede sportliche Freude zusätzlich überschattet. In der Kombination haben diese Dinge dazu geführt, dass ich nachdenken und aufräumen muss.

Das klingt nach Rückzug.

Wenn ich etwas so viele Jahre gemacht habe, werde ich nicht in wenigen Sekunden alles verändern, das wäre nicht gentlemanlike. Interessant ist, dass ich nach der ersten Operation am Herzen ganz anders reagiert habe als nach meiner aktuellen gesundheitlichen Krise. Jetzt beginne ich, die Maschine zu bremsen und zu sparen.

Und damals?

Als ich 2011 das Spital mit den ersten drei Gefässröhrchen im Herzen verlassen hatte, dachte ich: Morgen kann ich sterben, heute muss ich Volero mit allem versorgen. Im nächsten halben Jahr hatte der Club einen Car, eine Lounge, ein neues Logo...

Ihre Ärzte sagen, Sie müssten Stress unbedingt vermeiden.

Der Stress ist mein Killer. Ich muss die Freude am Sport zurückgewinnen. Aus diesem Blickwinkel kann der Gewinn der Champions League nicht mehr oberste Priorität sein. Anders gesagt: Er gewinnt, aber stirbt – das ist für mich vorbei.

Was hat Sie Volero bisher gekostet?

Das will ich nicht wissen.

Weil es, nüchtern betrachtet, viel zu viel war?

Nein. Ich kenne Leute, die sind Hunderte Millionen Franken schwer, aber deren grösste Freude ist es, ein Flugticket nach Nizza für 30 Franken zu buchen. Der menschliche Geiz kennt kein Ufer. Bei mir ist es so: Direkt nach einer ausgelösten Zahlung für Volero denke ich: Das ist aber viel Geld. Am nächsten Tag freue ich mich schon wieder darüber, dass der Club schuldenfrei ist. Ich bereue gar nichts.

Wieso geben Sie Ihr Geld nicht GC, wo Sie im VR sitzen?

Dass ich kein Geld gebe, würde ich nicht behaupten. Ich bin aber nicht so mit dem Fussball verbunden, dass ich GC übernehmen würde. Ich helfe mit meinem Know-how, das ich von Volero her habe.

GC braucht pro Jahr fast 10 Millionen Franken, um das Defizit zu decken. Könnten Sie sich das leisten?

Nein.

Was treibt Sie an, immer noch erfolgreicher sein zu wollen?

Das kann ich nicht klar beantworten. Ich glaube, dass ich zuletzt ohne Ziele war, bevor ich in den Kindergarten ging. Später in der Schule, an der Uni oder bei der Arbeit betrachtete ich mein Leben immer als zielgerichtete Laufbahn. Ich wollte vorwärtsgehen, und in meinem Fall war das meistens verbunden mit Erfolg. Dabei bin ich gerade in diesem Bereich gespalten: Sportlich etwas zu gewinnen, wirtschaftlich etwas zu gewinnen, das ist äusserlicher Erfolg und eigentlich sekundär.

Für viele ist es das Gegenteil.

Ja, weil unsere Gesellschaft die Menschen nach dem äusseren Erfolg bewertet. Eigentlich sollten wir aber nach innen schauen, über uns nachdenken und den inneren Frieden finden, das würde uns stärker befriedigen. Doch wenn du in dieser Gesellschaft nicht für den äusserlichen Erfolg arbeitest, bist du ein geächteter Aussenseiter. So ist es doch schon von der Schule an. Ich musste die besten Noten haben und später an der Uni das beste Diplom. Ich strebte danach, der Beste zu sein.

Weil es Ihre Eltern so wollten?

Nein, weil es die Gesellschaft so erwartete. Und wenn du so aufgewachsen bist, kannst du es ein Leben lang nicht unter den Tisch wischen. Du kannst dich nach den ersten 15 Lebensjahren noch anpassen, aber nicht mehr verändern.

Sie können sich offensichtlich gut anpassen: In Russland waren Sie Mitglied der Kommunistischen Partei...

... das ist per se nichts Schlechtes, die war in Russland wie eine westliche Mittepartei aufgebaut. Sie musste die Interessen einer möglichst breiten Bevölkerungsschicht wahrnehmen.

Früher Kommunistische Partei, jetzt wohnen Sie in Herrliberg neben Christoph Blocher.

Was ist falsch daran, in Herrliberg zu wohnen? Ich habe auch in Russland als Erwachsener und zu Erfolg Gekommener nicht schlecht gewohnt. Sie verfolgen ein Klischee. Stalin hat in den 1920er-Jahren die Ideologie aus der Partei ausradiert, danach war die Kommunistische Partei einfach noch die regierende Partei. Anders im Westen. Hier sind die kommunistischen Parteien jungfräulicher geblieben.

Sie haben sich gut arrangiert mit dem russischen Leben und wurden von einem Minister in die Schweiz geschickt.

Nicht geschickt, er hat mir den Wechsel in die Schweiz ermöglicht, weil es hier eine offene Stelle gab im Büro des staatlich kontrollierten Rohstoff-Aussenhandels zwischen der UdSSR und der Schweiz.

Und danach haben Sie richtig viel Geld verdient.

Zuerst habe ich ein Salär erhalten. Aber ja, danach habe ich Geld verdient – nach einem einmaligen Vorgang in der Geschichte: Russland hat 1991 unter Präsident Jelzin von einem Tag auf den anderen das über 70 Jahre andauernde Monopol für Aussenhandel einfach aufgelöst. Bis dahin durfte jedes Produkt, jeder Kugelschreiber nur vom Staat importiert oder exportiert werden. Plötzlich aber waren die bisherigen Stellen ausgeschaltet, und davon habe ich profitiert.

Weil Sie in der Schweiz an der Quelle zu Gütern waren und in Russland Kontakte hatten?

Genau. Es gab in Russland plötzlich ein riesiges Versorgungsloch. Wir füllten Lastwagen, zum Beispiel mit Schokolade. Und als die Lastwagen aus Russland zurück waren, füllten wir sie wieder und schickten sie erneut los. Die Margen waren enorm. Und weil die Russen kein Geld hatten, um zu bezahlen, haben sie uns mit Rohstoffen vergütet. So verdienten wir zweimal und in beide Richtungen.

Was waren Ihre einträglichsten Geschäfte?

Spezifisch kann ich es nicht sagen. Aber ich verdiente während drei, vier Jahren schnell und über Nacht, auch wenn es gang und gäbe war, dass einzelne Lastwagen in Polen überfallen wurden.

Sie haben also vom Zusammenbruch der UdSSR profitiert.

Aus heutiger Sicht bin ich glücklich, wie alles gekommen ist in meinem Leben. Damals aber fand ich es nicht gut, was passiert ist. Ich empfand den Zerfall der UdSSR als geopolitische Katastrophe. Ausserdem wurde mir meine Heimat weggenommen. Die geschichtliche Machtstellung der UdSSR, dieser Stolz auf die Supermacht, das spürte ich damals. Dieser Stolz auf das eigene Land wurde über Nacht ersetzt durch nichts.

Womit verdienen Sie nun Geld?

Ich habe täglich ein Dutzend Angebote auf dem Schreibtisch, wie ich Geld verdienen könnte. In 99 Prozent der Fälle aber bin ich zu dumm, um zu verstehen, wie es funktionieren soll. Und was ich nicht verstehe, will ich nicht machen. Ich verstehe es, wenn ich ein Produkt herstelle und verkaufe. Wenn ich eine Immobilie bauen lasse und mit Gewinn verkaufe.

Mit der Öffnung sind viele Russen auf zweifelhafte Weise zu einem Vermögen gekommen. Finden Sie das stossend?

Es ist tragisch und nicht gut. Aber so läuft es in der ganzen Welt. Sind unsere westlichen Superreichen auf anderem Weg zu Vermögen gekommen? Schauen Sie die alten amerikanischen Familien an wie die Rockefellers. Was ist mit den Rothschilds? In 50 Jahren lässt sich Geschichte umschreiben, das wird auch in Russland passieren mit Abramowitsch, Chodorkowski und anderen. Durch die Privatisierung sind sie in fiktiven Auktionen für sehr wenig Geld zu riesigen Vermögenswerten gekommen. Doch bereits jetzt werden die russischen Oligarchen von unseren Politikern und Wirtschaftskapitänen hofiert, wenn sie hierherkommen. Und in der übrigen Welt ist es genauso.

Haben Sie mit der Privatisierung kein Geld verdient?

Nein, zum Glück nicht.

Und Ihr Bruder, der gemäss «Forbes» 550 Millionen Dollar schwer sein soll?

Er auch nicht, er war während dieser Zeit in Russland inhaftiert, Jelzin hatte ihn eingesperrt.

Wieso?

Mein Bruder hatte sich 1993 im politischen Kampf zwischen Präsident und Parlament auf Jelzins Seite geschlagen, wurde dann aber von zwei mächtigen Generälen eines miesen Spiels bezichtigt. Darauf wurde er ins Gefängnis gesteckt und blieb da, bis Putin im Jahr 1999 Ministerpräsident wurde und beide Generäle verschwunden waren.

Wie kam er dann danach so schnell zu 550 Millionen Dollar?

Zwischen 2000 und 2010 haben sich die Immobilienpreise in Russland vervielfacht. Er hat in dieser Zeit sehr viel Geld verdient. Als der Immobilienboom kam, wollten alle in Moskau bauen. Mein Bruder aber kaufte Land ausserhalb von Moskau, das bei immer weniger Baumöglichkeiten im Zentrum später sehr wertvoll wurde.

Sie wollten unbedingt Schweizer werden. Und seit Sie Schweizer sind, wissen Sie auch, was Maizena ist.

Ja. Trotzdem esse ich kein Fondue.

Erzählen Sie von Ihrer Einbürgerungsprüfung.

Ich wurde gefragt, was ich tue, wenn das Fondue zu flüssig sei. Ich antwortete: mehr Käse reingeben. Oder länger kochen. Lustig war auch, als ich eine Multiple-Choice-Auswahl erhielt zu folgender Frage: Sie gehen in die Ikea und kaufen ein neues Sofa. Was tun Sie mit dem alten: a) Am Waldrand abladen. b) In den Zürichsee werfen. c) Zur Brockenstube bringen. Nicht sagen wollte ich, dass ich gar nie bei Ikea einkaufe.

Sie haben eine Zurückhaltung, die fast schon urschweizerisch anmutet. Beispielsweise haben Sie einen auffälligen Sportwagen, den Sie sich allerdings gar nicht zu fahren trauen.

Ich sage es so: Als ich 25 war und mir mit meinen wirtschaftlichen Erfolgen etwas leisten konnte, kaufte ich als Erstes die Spielzeuge, die ich in meiner Kindheit nie hatte. Wir hatten kein Auto, nicht einmal ein Mofa, wir gingen nie in ein Restaurant essen, der einzige Fernseher war schwarzweiss, und wenn ich ein Spielzeugauto besass, dann hatte ich mir das aus Holz gebastelt.

Ihre heutigen Autos sind nicht aus Holz.

Ich kaufte mir früh einen Rolls-Royce, doch als ich ihn in Zürich erstmals ausfuhr, schauten mich die Leute an, als ob ich die Pest hätte. Die dachten: Was will dieser 25-jährige Vollidiot mit einem Rolls-Royce? Ein Freund sagte mir: Wenn du dieses Auto durch die Stadt fahren willst, dann setz dir wenigstens eine Chauffeurmütze auf. Ich konnte es nicht verstehen, habe das Auto aber gleich verkauft. Heute bin ich da ganz schweizerisch: Es ist mir unangenehm, in der Öffentlichkeit aufzufallen.

Ihre Vorliebe für schöne Autos aber ist geblieben.

Ja, aber ich fahre nicht mit einem Boliden zum Bäcker. Ich darf den Wohlstand geniessen. Aber mein Vermögen anderen Leuten vorführen? Nein, das finde ich jetzt unanständig. (SonntagsZeitung)