Die dubiosen Verträge des Herrn Bach

Es ist ein Bericht, der einen der mächtigsten Sportfunktionäre der Welt in die Bredouille bringen kann. Wie das deutsche Investigativportal «Correctiv» enthüllte, stand Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOK), jahrelang als Berater auf der Gehaltsliste des grossen deutschen Industriekonzerns Ferrostaal. Dem Magazin hat den Vertrag veröffentlicht.

Von 2005 bis 2009, Bach war damals IOK-Vizepräsident unter dem Belgier Jacques Rogge, soll der Jurist jährlich 125’000 Euro verdient haben, um für Ferrostaal Kontakte herzustellen – und gar an Verhandlungen teilzunehmen, wie es im Kontrakt heisst. Hinzu kamen grosszügige Spesenansätze bei Auslandreisen sowie in Aussicht gestellte Erfolgsbeteiligungen in Millionenhöhe.

Die Kritik von Denis Oswald

Für Frederik Richter, einen der beiden recherchierenden Journalisten, ist der Fall klar: «Bach hat sein Amt benutzt, um privat abzukassieren.» Auch das Schweizer IOK-Mitglied Dennis Oswald, 2013 im Kampf um das Präsidium dem Deutschen unterlegen, äusserte einst in einem Radiointerview mit dem Westschweizer Sender RTS den Vorwurf: «Bach benutzt seine Position, um für die Gesellschaften, die er vertritt, Vorteile herauszuholen. Ich wünsche mir einen unabhängigen Präsidenten.»

Es ist nicht der erste delikate Vertrag, den Bach während seiner Tätigkeit beim IOK abschloss. 1999 wurde ein Vertrag mit dem Baukonzern Philipp Holzmann bekannt, von 2000 bis 2008 liess er sich von Siemens mit zuletzt 400’000 Euro jährlich für Beratertätigkeiten abgelten. In dieser Zeit war der Konzern in einen Schmiergeldaffäre involviert und wurde zu einer Milliardenbusse verdonnert.

Trotzdem profitierte Siemens von den Olympischen Spielen in Peking besonders: Der deutsche Sender N-TV berichtete, das Auftragsvolumen von Siemens für die Spiele von 2008 habe rund 1,1 Milliarden Euro betragen.

Medaillen dank deutscher Maschinen

Bei Ferrostaal ist der Interessenkonflikt nicht minder problematisch – zumal das Unternehmen mit Sitz in Essen einerseits zu jener Zeit auch Rüstungsmaterial wie U-Boote oder Kriegsschiffe vertrieb, andererseits ebenfalls wegen Schmiergeldzahlungen verurteilt wurde. Ferrostaal, damals eine Tochtergesellschaft des Fahrzeugriesen MAN, ist ein Dienstleister und hat Erfahrung darin, deutschen Firmen Aufträge im Ausland zu beschaffen.

Hier kam Thomas Bach ins Spiel, der laut Vertrag «weltweit Beratungsleistungen erbringen» sollte. Unter anderem: die Herstellung von Kontakten mit Regierungen, Behörden und Unternehmen – «zur Unterstützung der Problemlösung bei Standortentscheidungen». Oder «bei wirtschaftlichen Problemstellungen». Zudem war Bach direkt in den Verkauf von Gütern involviert – und konnte auf einen umfangreichen Katalog zurückgreifen. Bach verkaufte alles: Busse, Lastwagen, Motoren, Druckmaschinen, Gasturbinen. Bis zu 29 Millionen Euro betrug der versprochene Sonderbonus für den hohen Sportfunktionär.

Und so profitierte allem Anschein nach auch Ferrostaal konkret von Bachs Einfluss als IOK-Vizepräsident: Für die Spiele in Peking lieferte der Konzern exklusiv Maschinen nach China, um die Medaillen für die Sportlerinnen und Sportler sowie die Sammler- und Gedenkmünzen herzustellen.

«Keine Provisionen erhalten»

Gegenüber DerBund.ch/Newsnet reagierte Bachs Sprecher «mit Befremden» auf die Recherche des Portals und bemängelte «eine Reihe ausgelassener Fakten». So sei es während fraglicher Zeit die Aufgabe Bachs als Wirtschaftsanwalt gewesen, die Interessen seiner Mandaten zu vertreten. Währenddessen hätte er seine Aufgabe im IOK ehrenamtlich ausgeführt. Zudem habe er «zu keinem Zeitpunkt» eine der im Vertrag in Aussicht gestellten Provision erhalten. Zu allenfalls bestehenden Interessenkonflikten nahm sein Sprecher indessen keine Stellung.

Für das IOK wiederum teilte die Ethikkommission lediglich mit, Bach habe die IOK-Regeln stets befolgt. Tatsächlich sind Bachs Nebeneinkünfte nicht illegal, moralisch anrüchig jedoch schon. Laut «Correctiv» sei der Ethik-Code des IOK jedoch schwammig formuliert. Zudem ist die Kommission im Gegensatz zur Fifa kaum unabhängig. Den Mitgliedern ist es jedenfalls selbst überlassen, Interessenkonflikte zu melden. Ob Bach dies je getan hat, ist offen. (DerBund.ch/Newsnet)