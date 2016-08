Der Rugby-Spieler auf dem verwanzten Stuhl

Wenn Neuseeland und Australien im Rugby aufeinandertreffen, ist das immer ein spezielles Spiel. Neuseeland gegen Australien – das ist Tradition, das ist Rivalität. Das sollte es auch am vergangenen Samstag sein, als sich die beiden zum ersten Spiel des prestigeträchtigen Bledisloe Cup in Sydney trafen. Es kam anders.

Für einmal war die Affiche nur nebensächlich. Schuld daran war ein kleines elektronisches Gerät, nur so gross wie zwei Batterien. Es wurde im Polster eines Stuhls gefunden. Und da beginnt das Problem. Der Stuhl stand nämlich im Sitzungszimmer der Neuseeländer, da wo Trainer Steve Hansen seinem Team die Strategie und Taktik erklärt. Und das Gerät ist eine ziemlich professionelle Wanze.

Warum wurde die Polizei so spät informiert?

Das wirft Fragen auf: Wie kam die Wanze da hin? Das Polster des Stuhls war aufgeschnitten und wieder zugenäht worden. Jemand musste also gewusst haben, in welchem Hotelzimmer die Sitzungen stattfinden, und sich Zugang verschafft haben. Das Sitzungszimmer dürfen nur Team- und Staff-Mitglieder betreten. Waren es die Australier? Wahrscheinlich nicht. Der australische Verband schloss kategorisch aus, dass die Wanze von ihnen platziert wurde. Die 8:42-Niederlage – die höchste gegen Neuseeland zu Hause – könnte ihnen recht geben. Die Polizei untersucht nun, ob die Wanze aus Kreisen von Wettanbieter stammt.

Die Ermittlungen hinken aber ein bisschen hinterher. Die Wanze wurde nämlich schon am Montag gefunden. Trotzdem warteten die Neuseeländer, bis der Verbands-CEO von den Olympischen Spielen in Rio zurückkam und informierten die Polizei erst am Freitag. Diese war nicht gerade erfreut über die Verzögerung.

Fotografen in Tarnanzügen in Büschen

Spionage ist im Rugby kein neues Phänomen. Der Sport ist sehr taktisch. Wer Strategien und Spielzüge kennt, kann viel herauslesen. Sie werden deshalb vor allem vor wichtigen Spielen gehütet wie ein Schatz.

Schon 2003 liess Englands Coach die Kabine nach Wanzen absuchen, zwei Jahre später fanden die Trainer der All Blacks bei einer Tour in England auf ihrem Trainingsgelände zwei Fotografen in Tarnanzügen in den Büschen. Dasselbe passierte den Australiern an der WM im vergangenen Jahr vor dem Gruppenspiel gegen England.

Auch die Neuseeländer hatten an der WM 2015 den Verdacht, dass sie ausspioniert wurden. Festmachen konnten sie diesen aber nicht. Wohl auch darum besitzen sie nun das Hightech-Equipment, um Wanzen aufzuspüren. Und setzten es auch ein. Paranoid seien sie aber nicht, liess Neuseelands Assistenzcoach Ian Foster verlauten. Trotzdem liessen sie die Fenster der Loungen im Stadion, in dem sie für das nächste Aufeinandertreffen mit Australien trainieren, mit schwarzen Tüchern verhängen.

Bleibt noch eine Frage: Hat die Wanze überhaupt funktioniert? Es ist überliefert, dass ein Spieler auf dem verwanzten Stuhl sass. Der durchschnittliche Rugbyspieler wiegt nach einer Studie der BBC 104 Kilogramm. (DerBund.ch/Newsnet)