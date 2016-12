Das erste Mal mit Weihnachtsbaum

Auf Hawaii hat es zur Zeit ungefähr so viel Schnee wie im Schweizer Unterland. Die Temperaturen sind aber um einiges wärmer. Die Surferin Coco Ho verschickt daher sommerliche Weihnachtskarten mit dem hawaiianischen Gruss «Mele Kalikimaka».

MELE KALIKIMAKA ??????? My Hawaiian Christmas card;) by @olivierpayet photo. Ein von Coco Ho (@xococoho) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 12:59 Uhr

Der Schweizer Hürdenläufer Kariem Hussein gönnt sich auch am 24. Dezember keinen freien Tag. Training im Kraftraum steht an.

Die Skifahrer haben ebenfalls keine Pause und stürzen sich bereits am 26. wieder den Hang hinunter. Die Abfahrt in Santa Caterina steht an. Kjetil Jansrud hat das feiern daher vorgezogen.

Since I'm flying back down to Europe tomorrow, (parts of) The Jansrud family is celebrating the 23rd. Merry Christmas to all of you. #vinstragram Ein von Kjetil Jansrud (@kjansrud) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 12:00 Uhr

Auch der Österreicher Max Franz verbringt Weihnachten auf dem Schnee.

Frohe Weihnachten und a braves Christkindl euch allen!! Weihnachtstraining in #weissbriach #traumhaft #championstrainwithtechnogym #comeskiingatweissbriach Ein von Max Franz (@maxfranzz) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 3:58 Uhr

Dem Schweizer Freeskier Andri Ragettli geht es gleich: Feiertage im Schnee. So weit es eben möglich ist, bei den Verhältnissen in der Schweiz. In Laax steht zumindest schon ein ordentlicher Snowpark bereit für die Profis.

Merry christmas!!!?????????? #enjoyit #merryxmas #prayforsnow ???? @laax Ein von Andri Ragettli (@andriragettli) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 3:20 Uhr

Der finnische Snowboardprofi Roope Tonteri feiert in den Bergen und ist passend gekleidet: Als Weihnachtsmann auf dem Brett.

Wish you all Merry Christmas ???????? #ridingisthereason #snowboarding Ein von Roope Tonteri (@roopetonteri) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 4:25 Uhr

Auch sein Landsmann Eero Ettala feiert Weihnachten in spezieller Manier.

Tag a friend you wanna wish merry Xmas to???????????? Happy holidays to everyone ?? ????by @raibishkeletor Ein von Eero Ettala (@eeroettala) gepostetes Video am 24. Dez 2016 um 4:58 Uhr

SRF-Moderatorin Steffi Buchli, die in diesem Jahr Mutter wurde, hatte gestern zum ersten Mal in ihrem Leben einen Weihnachtsbaum gekauft. Das verkündet sie stolz auf Instagram.

?Exklusiv: Mein erstes Mal! ????gekauft. #merryandbright ?#lifewithkarlie Ein von Steffi Buchli (@steffibuchli) gepostetes Foto am 23. Dez 2016 um 13:21 Uhr

Ivan Rakitic hat sich uns seine Familie in eine Fotomontage verpackt.

Mis 3 princesas ?????????? Os deseo felices fiestas.!!! ???????????? #lafamiliaunidajamasseravencida @raquel_mauri Ein von Ivan Rakitic (@ivanrakitic) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 5:02 Uhr

Kurze Zeit später folgte dann noch ein seriöses Familien-Weihnachtsbild.

#Repost @raquel_mauri with @repostapp ??? Os deseamos unas felices fiestas ???????????????????? @ivanrakitic @raquelmorillophoto Ein von Ivan Rakitic (@ivanrakitic) gepostetes Foto am 24. Dez 2016 um 6:30 Uhr

Cristiano Ronaldo verbringt die Festtage in seiner Heimat auf Madeira.

Zlatan Ibrahimovic feiert schon früh morgens Weihnachten – mit einem Lagerfeuer. Der Stürmerstar wünscht auf Instagram ein frohes Fest.

Ein von IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) gepostetes Video am 24. Dez 2016 um 1:54 Uhr

Premier-League-Konkurrenz Granit Xhaka hat bereits ein erstes Geschenk bekommen: Eine Box voller Ausrüstung von Arsenals Sponsor.

????????????Merry Christmas from @underarmouruk #TeamUA Ein von Granit Xhaka (@granitxhaka) gepostetes Video am 23. Dez 2016 um 11:07 Uhr

(jwi)