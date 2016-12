Attraktive Kämpfe am Boxing Day

Die Resultate

1. Kampf: Super-Mittelgewicht (bis 76,2 kg):



Davide Faraci – Kristof Mate (Ungarn)

Der in Rom trainierende, sechsfache Amateur-Schweizer Meister Davide Faraci hatte bei seinem Profidebut keine Probleme. Faraci siegte bereits in der zweiten Runde durch technischen KO. Sein Gegner Kristof Mate aus Ungarn war allerdings nicht auf der Höhe seiner Aufgabe. Faraci punktete dagegen bei seinem Kurzauftritt auch mit seinem guten Aussehen! Der nächste Scacchia?



2. Kampf: Super-Leichtgewicht (bis 63,5 kg):



Gabor Vetö – Michael Odhiambo (Kenia)

Der kenyanische Olympiateam-Boxer und der ungeschlagene Vetö lieferten sich einen der besten Kämpfe an einem Boxing Day in den letzten Jahren. Odhiambo präsentierte sich starker Verfassung und war, wie angekündigt, der stärkste Gegner in Vetös bisheriger Karriere. Vetö (bisherige K.O.-Quote 77%) ging schliesslich nach der vollen Distanz von acht Runden knapp als Sieger nach Punkten (77:75, 76:76, 78:74) aus dem Ring.



3. Kampf: Super-Leichtgewicht (bis 63,5 kg):



Alain Chervet – Emilio Norfat (Tanzania)

Lokalmatador Alain Chervet bestritt gegen Emilio Norfat seinen 15. Profikampf. Der Boxer aus Tanzania, in der Weltrangliste immerhin 100 Ränge vor Chervet platziert, hatte einen schweren Stand und ging früh ein erstes mal zu Boden. Chervet war klar überlegen und siegte in der 4 Runde durch technischen K.O. Dabei schützte Ringrichter Beat Hausammann den Afrikaner Norfat vor einem schweren Niederschlag.



4. Kampf: Cruisergewicht (bis 90,7 kg):



Agron Dzila – Jorge Rodriguez Oliveira (Uruguay)

Agron „Godzilla“ Dzila, der von Nuri und Sefer Seferei betreut wird und auch Arnold Gjergjaj im Team hatte, übernahm schnell das Kommando. Dabei waren sowohl Dzila als auch Rodriguez Oliveira Junioren-Weltmeister, der Uruguayer war einst die Nummer 15 der Welt. Die beiden schwersten Fighter des Abends schenkten sich nichts und Dzila ging in der fünften Runde beinahe zu Boden. Doch der Burgdorfer stellte seine Nehmer-Qualitäten und seinen Kampfgeist unter Beweis. Am Ende werteten zwei der drei Kampfrichter den Fight mit einem gerechten Unentschieden.