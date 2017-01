Zürcherin Golubic scheidet in Melbourne aus

Viktorija Golubic (WTA 62) scheidet beim Australian Open wie im Vorjahr in der 1. Runde aus. Die Zürcherin unterliegt der vier Plätze besser klassierten Tschechin Kristyna Pliskova 3:6, 6:2, 4:6.

Bei sommerlichen Temperaturen von gut 30 Grad schien Golubic physisch besser als die Zwillingsschwester von Weltnummer 5 Karolina Pliskova. Am Ende hatte jedoch die Tschechin die besseren Nerven. Zwar konnte Golubic ein Break zum 3:5 nochmals kontern, nach gut zwei Stunden musste sie jedoch ihren Aufschlag zum 4:6 erneut abgeben.

Mitfavoritin ausgeschieden

Die Rumänin Simona Halep hatte gegen eine starke Shelby Rogers aus den USA keine Chance: 3:6, 1:6 lautet das vernichtende Resultat. Scheinbar hatte Halep eine Verletzung.

