«Und jetzt? Bezahlst du mir noch ein Bier?»

Als die beiden Spieler in der Mixed-Zone im Bauch des Hallenstadions am späten Montag ihre Interviews gaben, war spürbar: Roger Federer und Andy Murray waren mit der Show, die sie den 11'000 geliefert hatten, komplett zufrieden. Auch der Schotte strahlte, und als sich ihre Wege im Interviewsektor kreuzten, fragte er Federer: «Und, was steht jetzt an? Ich dachte, du zahlst mir noch ein Bier.» Federer: «Kein Problem, wir sehen uns an der Bar.»

«Die Atmosphäre war grossartig und das Stadion fantastisch», sagte Murray, der erstmals in Zürich war und von den Zuschauern frenetisch gefeiert wurde. Was auch Federer mit Freude zur Kenntnis nahm: «Ich bin stolz, dass die Schweizer meine Rivalen wie Stan, Rafa oder Andy mit so viel Respekt empfangen.» Schaukämpfe seien manchmal nicht so einfach, sagte Murray: «Es ist schwierig, die richtige Mischung zwischen Spitzensport und Klamauk zu finden. Aber ich glaube, das ist uns gelungen.»

Der Start des Weltranglistenersten war wegen seiner Ellbogenverletzung lange unsicher gewesen. «Noch am Mittwoch sagte ich Roger, dass ich das Gefühl hatte, dass es nicht klappen würde. Denn ich hatte noch kaum trainiert, und mein Ellbogen schmerzte wieder, als ich zu servieren begann – und das mit nur 60 Meilen pro Stunde. Aber jeden Tag wurde es etwas besser. Am Freitag testete ich in Nizza meinen Aufschlag erneut. Er war viel besser geworden, und das reichte mir, um zu kommen und sauber zu spielen.» Statt Murray, der nach eigenen Worten nur mit etwa 80 Prozent servierte, wäre als Ersatz der Deutsche Alexander Zverev gekommen.

Ein wunderbarer Abend sei es gewesen, sagte Federer, «das war der bisher beste Match for Africa, ich bin rundum glücklich». Das Publikum sei «einfach ein Traum» gewesen – genau wie die Tatsache, mindestens 1,4 Millionen Franken für seine Stiftung erwirtschaftet zu haben. Schon am Dienstagmorgen um 9 Uhr stand die nächste Stiftungssitzung an, an der die langfristige Strategie besprochen wurde. Die Traktandenliste sei lang, sagte CEO Janine Händel.

Am liebsten einmal nach Südafrika

«Am liebsten würde ich zehn Matchs for Africa machen, aber das geht natürlich nicht», sagte Federer. Er träumt auch davon, einmal in Südafrika eine solche Veranstaltung zu organisieren, was aber auch wegen der verfügbaren Infrastruktur schwierig ist. Realistischer ist die Idee, in Zürich einmal zwei solcher Abende hintereinander zu veranstalten, «wo ja dann alles schon bereit wäre».

Viel problemloser als eine allfällige Show in Afrika liess sich der Match for Africa 4 im fernen Nordwesten der USA organisieren, am 29. April in Seattle (Washington) gegen John Isner.

Den Ausschlag gab, dass Federer am 2. Mai die Met Gala in New York besuchen wird, einen Wohltätigkeitsabend, zusammen mit seiner Frau und Modezarin Anne Wintour. Diese Gelegenheit wollte er nutzen zu einem Schauauftritt in den USA. Federer und sein Manager Tony Godsick fragten Microsoft-Gründer Bill Gates vor einigen Wochen, ob er ihnen behilflich sein könnte, einen Match for Africa in Seattle aufzuziehen, wo neben Microsoft weitere grosse Firmen zu Hause sind, wie Starbucks, Nike oder Amazon.

In Indian Wells traf Federer den Multimilliardär, der früher schon Spiele von ihm besucht hatte, dann erstmals persönlich. Er sei ein Tennisfan, spiele oft bis sechs Stunden pro Tag und sei von der Idee von Anfang an begeistert gewesen, sagte Federer über Gates.

Dieser war auch sofort bereit, einen kleinen Videofilm zu drehen, um die Veranstaltung zu bewerben. Sonst hätten sie für Promotion praktisch keinen Cent ausgegeben, sagte Federer. «Und schon jetzt sind 12'000 Zuschauerplätze verkauft.» Seine Befriedigung ist gross: «Der April ist schon ein super Monat für meine Stiftung.» (DerBund.ch/Newsnet)